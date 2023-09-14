  • Украинские беспилотники уничтожены силами ПВО и кораблем Черноморского флота
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    В Киеве признали невозможность сбить российские бомбы ФАБ-500
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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Четыре круга ада для русских в санкционной метафизике

    Разговоры про то, что вот Европа наказывает наиболее «проевропейских» жителей, исходят из ложных оснований. В оптике ЕК, выстроенной на базе радикальных прибалтийских нарративов, нет никаких «проевропейских» классов российского общества. Все одинаковые.

    3 комментария
    Максим Соколов Максим Соколов Сильномогучий нанотехнолог Мойша Израилевич

    Рассказ В.В. Путина про А.Б. Чубайса уж очень сильно совпадает с описанием состояния пробужденного лунатика. Отсюда и Мойша Израилевич, и нелегальное положение, и многое иное. Незаурядный человек может быть скорее подвержен страшной панической атаке, нежели обыкновенный жулик, с которого все, как с гуся вода.

    37 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия исторически специализируется на невозможном

    Опережающее развитие Дальнего Востока является абсолютным приоритетом для России на весь XXI век. Связанные с этим вызовы также ясны: энергодефицит, инфраструктурная оторванность от остальной страны, про демографию и говорить не приходится.

    15 комментариев
    14 сентября 2023, 07:16

    Минобороны показало боевую работу Т-90М «Прорыв» на Краснолиманском направлении

    Минобороны России сообщило о нанесении танками Т-90М «Прорыв» ударов по опорникам ВСУ на Краснолиманском направлении

    Tекст: Антон Антонов

    На Краснолиманском направлении экипажи танков Т-90М «Прорыв» группировки российских войск «Центр» нанесли огневое поражение по опорным пунктам и боевикам вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны России.

    В министерстве рассказали, что танки «выдвигаются к линии боевого соприкосновения и точными выстрелами наносят поражение по укрепленному опорному пункту украинских националистов», при этом «постоянно меняя позицию стрельбы» и оставаясь «неуязвимыми для возможного ответного огневого воздействия», передает ТАСС.

    Танкисты поддерживают связь с разведкой и операторами беспилотников. Огонь ведется из 125-миллиметровых орудий, используются как осколочно-фугасные, бронебойные, так и кумулятивные снаряды. Огонь ведется на дальность более 5 км – танки ведут прицельную стрельбу по баллистической траектории, используя рельеф местности и участки лесного массива.

    Механик-водитель танка с позывным «Тавда» сообщил, что «машина новая, 2023 года», работает «идеально». «Элементарные запуски, управление у нее гораздо лучше, по двигателю мощнее, кондиционер есть в машине», – рассказал он, отметив, что «вся приборная панель на экране отображается». По его словам, «наша техника гораздо лучше, надежнее, в любом климате ездит, нам ни грязь, ни снег, ни жара не страшны». «Главное, запоминать дорогу, чувствовать габариты машины», – сказал он.

    Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что на Краснолиманском направлении в районе Торского выступа сорваны две атаки ВСУ, российские артиллерия и авиация поразили подразделения 67-й механизированной бригады и 12-й бригады спецназначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) в районе Серебрянского лесничества. ВСУ потеряли около 40 боевиков и боевую бронированную машину. Российская ПВО сбила два украинских беспилотника, передает РИА «Новости».

    Начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили сообщил, что артиллерийским огнем уничтожены пункт временной дислокации ВСУ, пункт управления БПЛА, командный пункт в Красногоровке и Авдеевке. Также уничтожены три машины с украинскими диверсионно-разведывательными группами и позиция гранатометного расчета АГС в Верхнекаменском, Писецком, Выемке.

    Авиация нанесла удары по украинским позициям в районе Ступочки, в Веселом, Спорном, Белогоровке, Клещеевке, Богдановке, Курдюмовке, Красногоровке, Майорске. В результате контрбатарейной борьбы ВСУ лишились американского орудия М119 и гаубицы «Мста-Б» в Дылеевке. Были нанесены удары по складу с боеприпасами и блиндажу в Спорном. Также ВСУ потеряли девять минометов в Красногоровке, Новгородском, Верхнекаменском, Писецком, Георгиевке, Бердычи. ТОС «Солнцепек» нанесла удары по украинским войскам в Клещеевке.

    Напомним, танк Т-90М «Прорыв» – наиболее современный представитель семейства «девяностых» и самый приспособленный к условиям современного боя. Весной и летом сообщалось о поступлении партий этих танков в зону СВО.

    13 сентября 2023, 12:04
    Эксперт сказал, как нужно ответить Украине на ракетный удар по Севастополю

    Военный эксперт Кнутов: В ответ на атаку по Севастополю России нужно нанести удар по местам дислокации пусковых установок ВСУ

    Эксперт сказал, как нужно ответить Украине на ракетный удар по Севастополю
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Для атаки по Севастополю противник, скорее всего, использовал ракеты «Нептун». Несмотря на то, что существенных успехов ВСУ добиться не удалось, России стоит задуматься о проведении качественных улучшений системы обороны полуострова. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. В ночь на среду Украина нанесла удар десятью крылатыми ракетами по городу Севастополю.

    «Осуществить подобную атаку Украина могла с помощью двух видов ракет. Первой на ум приходит Storm Shadow, однако для ее запуска необходимы самолеты Су-24. В последнее время у ВСУ наблюдается острая нехватка этих машин, поэтому данный сценарий я считаю маловероятным», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Более правдоподобным выглядит запуск ракет наземного базирования «Нептун», которые также обладают достаточно серьезной мощностью. Несмотря на сложность отражения массированных ударов противника, российская система ПВО справилась достаточно хорошо. Из десяти снарядов лишь трем удалось пробиться, в то время как семь были перехвачены», – отмечает собеседник.

    «Вместе с тем в данной ситуации было бы верным задуматься о качественном улучшении имеющихся средств обороны в районе полуострова, – считает эксперт. – Чтобы противник лишился самой возможности успеха при очередном нападении».

    «Кроме того, Россия могла бы провести модернизацию систем обнаружения. В частности, для более ранней фиксации самого факта запуска пригодились бы аэростаты. Не лишним будет и создание насыпных горок, на вершине которых могут быть размещены ЗРК «Бук», что существенно расширит зону обнаружения и поражения ракет», – предлагает собеседник.

    «Я также уверен, что оставлять без ответа такие действия Украины нельзя. И наиболее логичным стало бы уничтожение мест дислокации пусковых установок противника, а также складских помещений, где осуществляется хранение боеприпасов», – резюмирует Кнутов.

    В ночь на среду ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по городу Севастополю. Семь крылатых ракет были сбиты средствами ПВО. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны. Целью противника стал судоремонтный завод им. С. Орджоникидзе. В результате попадания получили повреждения два корабля, находившиеся на ремонте.

    Еще три украинских безэкипажных катера (БЭК) пытались атаковать в море отряд кораблей Черноморского флота, но были уничтожены ответным огнем патрульного судна «Василий Быков».

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале заявил, что после атаки противника в городе начался пожар на южной площадке Севморзавода. По его словам, на месте происшествия работают все необходимые специальные службы.

    Кроме того, Развожаев сообщил, что по предварительным данным, пострадали 24 человека. Состояние четверых из них оценивается как «средней степени тяжести». При этом пациентам оказывают всю необходимую помощь.

    Ранее Украина предприняла несколько попыток атаки на Крым с помощью десантных групп. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в планах противника.

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    13 сентября 2023, 16:11
    Экс-депутат Рады заявил о готовности Зеленского осенью объявить войну России
    Экс-депутат Рады заявил о готовности Зеленского осенью объявить войну России
    @ Dirk Waem/Belga News Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский осенью готов объявить России полномасштабную войну и всеобщую мобилизацию, заявил лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива.

    По его словам, объявить войну России Зеленский собирается в конце осени. Экс-депутат в своем Telegram-канале заявляет, что это решение позволит «уничтожить, стереть протестное население, сделать невозможным проведение выборов, вернуть интерес мирового сообщества и заставить участвовать в этой войне из-за угрозы перерастания в третью мировую и нового витка экономического кризиса, который может добить экономику Европы».

    Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что Украина собирает против России свои последние силы.

    Коментарии (32)
    13 сентября 2023, 16:43
    Sky News: Атаку на Севастополь провели с помощью ракет Storm Shadow
    Sky News: Атаку на Севастополь провели с помощью ракет Storm Shadow
    @ Виктория Суконникова/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим использовал при атаке на севастопольский судоремонтный завод имени Орджоникидзе британские крылатые ракеты Storm Shadow, сообщили источники в британской прессе.

    Ракеты Storm Shadow использовались при атаке на судоремонтный завод, заявил один из источников Sky News, передает ТАСС.

    Киевский режим в ночь на среду нанес удар десятью крылатыми ракетами по Севастополю. Семь крылатых ракет были сбиты средствами ПВО. Были повреждены получили два корабля, которые стояли на ремонте.

    Коментарии (50)
    13 сентября 2023, 23:17
    Писториусу не понравился тон Кулебы

    Министр обороны Германии Писториус раскритиковал тон заявления главы МИД Украины Кулебы о Taurus

    Писториусу не понравился тон Кулебы
    @ Thomas Banneyer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Тон высказывания украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о возможных поставках ракет Taurus был неуместным, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

    Писториус заявил, что «разделяет прохладную реакцию Анналены». По его мнению, «это было неуместно», учитывая, что Кулеба говорил «о партнере, который после США оказывает самую большую поддержку» Киеву. При этом Писториус подчеркнул, что «неверным в тот момент был тон» заявлений, а не их смысловое содержание. Однако министр заверил, что это не повлияет на поддержку Украины со стороны Германии. По словам Писториуса, он не желает видеть в газетах сообщения о том, что «обиделся и больше ничего не отправит» Украине.

    Комментируя возможность переговоров между Россией и Украиной, Писториус заявил, что переговоры «могут быть лишь в том случае», если Москва «подаст сигнал, что хочет говорить». Сейчас, по его словам, «нет почвы для явных переговоров», передает ТАСС.

    «Я не знаю, есть ли они за закрытыми дверьми, по различным дипломатическим каналам. Исхожу из того, что есть, но не участвую в них активно, потому не знаю. Признаков этого я не вижу», – заявил Писториус. По его мнению, «нужно настраиваться скорее на то», что конфликт может продолжаться «много-много лет».

    Писториуса «раздражает», что в «авторитетной газете» приходится читать «комментарии, в которых говорится что нужно заканчивать, что нужно вести мирные переговоры, что Украина должна быть готова отказаться от Крыма... что есть возможность отделить несколько регионов на востоке», а «русские, в свою очередь, пообещают больше не делать ничего плохого», передает РИА «Новости».

    Напомним, Кулеба поставил главу немецкого МИД Анналену Бербок в неловкое положение. На совместной пресс-конференции в Киеве он заявил, что Берлин все равно поставит Киеву ракеты Taurus, хотя сама немецкий министр не ответила на этот вопрос определенно. Кулеба заявил, что немецкая сторона сделает это «в любом случае» и предложил зря не тянуть время.

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    13 сентября 2023, 21:45
    Белый дом не увидел возможности окончания конфликта на Украине на своих условиях
    Белый дом не увидел возможности окончания конфликта на Украине на своих условиях
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон не просматривает возможности по окончанию украинского конфликта в скором времени на условиях, которые устраивают США, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

    Урегулирование конфликта на Украине не произойдет «прямо сейчас», заявил Кирби, передает РИА «Новости».

    США устроило бы при урегулировании «уважение суверенитета» киевского режима, вывод ВС России и успехи ВСУ при возвращении утраченных территорий, заключил он.

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    13 сентября 2023, 14:02
    Минобороны: Поврежденные корабли ВМФ в Севастополе полностью восстановят
    Минобороны: Поврежденные корабли ВМФ в Севастополе полностью восстановят
    @ Виктория Суконникова/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Поврежденные после удара ракет со стороны киевского режима корабли Военно-Морского флота полностью восстановят, заявило Министерство обороны.

    Поврежденные в ходе ракетного удара корабли, проходившие плановый ремонт в судоремонтном заводе имени Орджоникидзе в Севастополе, планируется полностью восстановить, заявило ведомство в своем Telegram-канале.

    Отмечается, что они продолжат боевую службу в составе своих флотов.

    В ночь на среду украинские военные нанесли удар десятью крылатыми ракетами по Севастополю. Семь крылатых ракет были сбиты средствами ПВО.

    Замглавы губернатора города Евгений Горлов уточнял, что в Севастополе повреждения в результате атаки получили восемь домов.

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    13 сентября 2023, 11:49
    Глава Еврокомиссии призвала принять Молдавию и Украину в ЕС

    Bloomberg: Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала принять Молдавию и Украину в ЕС

    Глава Еврокомиссии призвала принять Молдавию и Украину в ЕС
    @ Soeren Stache/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Западные страны ожидают, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступит с обращением о положении в Евросоюзе и предложит принять в блок Молдавию и Украину, пишет Bloomberg.

    По информации агентства, Еврокомиссия, как исполнительный орган Евросоюза, в октябре объявит о намерении провести официальные переговоры о вступлении в блок Украины и Молдавии, передает Bloomberg.

    Отмечается также, что решение возникло вследствие нахождения стран-участниц ЕС в страхе из-за продолжающегося конфликта на Украине.

    Кроме того, Bloomberg не исключает, что подобный шаг связан со стремлением составить достойную конкуренцию Китаю и США в экономической и технологической сферах, ввиду того, что многие опасаются возможного возвращения экс-президента США Дональда Трампа.

    Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Молдавия вместе с Приднестровьем к 2030 году смогут вместе войти в состав ЕС.

    Касательно же Украины, спикер МИД Мария Захарова сыронизировала, «переведя» на украинский язык заявление дер Ляйен о желании Украины войти в состав Европейского союза.

    Коментарии (12)
    13 сентября 2023, 14:45
    На Запорожском направлении за сутки уничтожено более 200 украинских военных
    На Запорожском направлении за сутки уничтожено более 200 украинских военных
    @ t.me/mod_russia

    На Запорожском направлении подразделения российской группировки ударами авиации и огнем артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ возле Вербового Запорожской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Также было нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 47-й механизированной, 48-й аэромобильной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Работино Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки при поддержке авиации отразили восемь атак штурмовых групп 80-й десантно-штурмовой, 3-й штурмовой, 59-й мотопехотной и 110-й механизированной бригад ВСУ около Клещеевки, Андреевки, Первомайского и Красногоровки Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери противника составили до 140 военнослужащих, две машины пехоты и гаубица «Мста-Б».

    В районе Новомихайловки ДНР уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, отчитались в Минобороны.

    На Южно-Донецком направлении слаженными действиями подразделений группировки «Восток» при поддержке авиации отражены две атаки штурмовых групп 38-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ рядом с Новомайорским ДНР и Приютным Запорожской области.

    Потери противника на этом направлении составили до 235 военнослужащих убитыми и ранеными, две бронемашины, а также станция радиоэлектронной борьбы.

    За минувшие сутки ликвидированы порядка 205 военнослужащих, танк и три бронемашины, сообщил Конашенков.

    В ходе контрбатарейной борьбы поражены американские гаубицы М777 и М119, четыре орудия Д-30, одно орудие Д-20 и гаубица «Мста-Б», перечислили в Минобороны.

    Коментарии (10)
    13 сентября 2023, 19:41
    ВС России уничтожили три украинских морских дрона в Черном море
    ВС России уничтожили три украинских морских дрона в Черном море
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в акватории Черного моря в среду уничтожили три украинских безэкипажных катера, сообщило Министерство обороны России.

    Морская авиация Черноморского флота в среду засекла три безэкипажных катера украинских вооруженных сил, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. Все водные беспилотники были уничтожены, добавили в министерстве.

    На прошлой неделе Черноморский флот уничтожил три пытавшихся атаковать Крымский мост украинских безэкипажных полупогружных катера.

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    13 сентября 2023, 15:14
    Чехия отказалась экстрадировать на Украину уклонистов
    Чехия отказалась экстрадировать на Украину уклонистов
    @ Koshmal Victor/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Чехия не будет выдавать Украине уклонистов от мобилизации, которые находятся на ее территории, сообщил портал idnes.

    По информации СМИ, такое решение Праги связано с Европейской конвенцией, которая исключает экстрадицию за воинские преступления, в частности за уклонение от военной службы, дезертирство или неподчинение приказу, передает «Коммерсант».

    В Чехии, по данным портала, находится около 90 тыс. граждан Украины, которые «теоретически могли бы служить в армии». При этом представитель Генпрокуратуры Чехии Петр Малы заявил, что Киев пока не направлял запросы, касающиеся ее граждан, уклоняющихся от службы.

    При этом официальный представитель Минюста Чехии Владимир Репка пояснил, что в конкретном случае это будет зависеть не от юридической квалификации, а от фактического поведения, за которое украинские судебные органы в конечном итоге подадут запрос об экстрадиции конкретного человека.

    Ранее выдавать Украине уклонистов отказалась Венгрия.

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    13 сентября 2023, 14:40
    На Украине попытались оправдать заявление о «слабом потенциале» Китая и Индии

    На Украине попытались оправдаться после слов Подоляка о «слабом потенциале» Китая и Индии

    На Украине попытались оправдать заявление о «слабом потенциале» Китая и Индии
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Советник главы офиса президент Украины Михаил Подоляк заявил, что его слова о «слабом интеллектуальном потенциале» Индии и Китая вырвали из контекста.

    Он обвинил в этом Россию, отметив, что исказила его слова якобы российская сторона, передает ТАСС.

    «Конечно, у Турции, Индии, Китая и других региональных держав есть четкое оправдание своих претензий на глобальные роли в современном мире», – написал Подоляк в социальной сети, отметив, что «глобальный мир намного шире» региональных нацинтересов.

    Ранее Подоляк заявил о слабом интеллектуальном потенциале Индии и Китая, которые, по его мнению, «не анализируют последствия» своих действий. Советник главы офиса Зеленского заявил, что эти страны зарабатывают на украинском конфликте.

    Китай позже потребовал от Киева разъяснить слова Подоляка.

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    13 сентября 2023, 19:24
    Пушков: Украина – не первый случай самообмана во внешней и военной политике США
    Пушков: Украина – не первый случай самообмана во внешней и военной политике США
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Украина является далеко не первым случаем самообмана во внешней и военной политике Вашингтона, заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя публикацию журналиста Сеймура Херша о том, что американская разведка предоставляет Белому дому только выгодные для нее данные по Украине.

    «Дело не столько в чрезмерно оптимистических данных американской разведки, сколько в том, что политика администрация (президента США Джо Байдена – прим. ВЗГЛЯД) создает запрос на получение таких данных, которые оправдывали бы проведение такой политики. В настоящее время администрация США нуждается в предвзятых (preconceived) данных, доказывающих, что Украина может победить. И она такие данные получает. Получается эффект замкнутого круга, когда неверная политика требует неверных данных, а они в свою очередь поддерживают проведение неверной политики», – написал сенатор в Telegram.

    Пушков напомнил, что администрация президента Джорджа Буша-младшего, решив начать агрессию против Ирака, поставила перед спецслужбами две задачи: первую – доказать что Багдад был связан с Аль-Каидой (террористическая организация, запрещенная в России), и вторую, что у Саддама Хусейна есть ядерное оружие и другие виды ОМУ.

    «Ни связей с Аль-Каидой (террористическая организация, запрещенная в России), ни ОМУ у Ирака не было, но разведка старалась, как могла, и в итоге Бушу-мл. и его вице-президенту Чейни удалось путем массы фейков, лживых докладов и утечек убедить США в том, что пора атаковать Ирак. Это был известный случай, когда политическая установка предопределяла работу разведки, по сути, побуждая ее давать ложные сведения и трактовки», – пояснил сенатор

    По его словам, чрезмерный оптимизм в отношении военных перспектив Украины – «из этой же оперы». Со стороны Белого дома есть запрос на предвзятость, а затем эта предвзятость становится основой для оценок, на которых выстраивается дальнейшая политика.

    Пушков отметил, что США регулярно попадают в ловушку самообмана, который у них обозначается термином «wishful thinking». «Руководство США до конца убеждало американское общество, что США победят во Вьетнаме – в итоге они проиграли. Затем в Афганистане США рассчитывали быстро убрать от власти талибов, годами врали, что там «наблюдается устойчивый прогресс», и по истечении 20 лет тоже проиграли. Так что Украина – далеко не первый случай самообмана во внешней и военной политике США», – заключил сенатор.

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    13 сентября 2023, 19:51
    Политолог объяснила желание посольства США в Польше ускорить возвращение украинцев домой

    Политолог Шеслер: Пропаганда посольства США в Польше не заставит украинцев вернуться домой

    Политолог объяснила желание посольства США в Польше ускорить возвращение украинцев домой
    @ Michal Fludra/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Чтобы пополнить ряды ВСУ, американцы вынуждены начать информационную кампанию для возвращения беженцев. Однако сбежавшие от мобилизации мужчины вряд ли снова приедут в воюющую страну. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее посольство США в Польше разместило грант на поддержку в местных СМИ темы возвращения украинцев домой.

    «Американцы заинтересованы в пополнении рядов ВСУ. Однако возможности мобилизации ограничены тем, что множество мужчин призывного возраста не захотели быть пушечным мясом и выехали с Украины. Также не вернулись многие гастарбайтеры, находившиеся в странах Европы еще до СВО», – сказала Лариса Шеслер, политолог, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).

    «Депортировать множество мужчин призывного возраста из ЕС легально очень сложно, практически нереально. Для этого нужно проводить судебный процесс по делу каждого беженца. Это очень долгий процесс. Поэтому США пытаются развернуть информационную кампанию, которая поощряет возвращение украинцев в родную страну», – отмечает собеседница.

    «Польша – очень удобное место для реализации данной инициативы. Это одна из тех стран, которая уже заявляла о возможной депортации украинцев, правда, в ограниченном режиме. В отличие от Германии или Чехии, у Польши слабое миграционное законодательство. Также известно, что Варшава последовательно реализует политику Вашингтона. Кроме того, на территории страны находится наибольшее число украинских беженцев», – подчеркивает она.

    «Однако я не думаю, что беженцы поддадутся манипуляции и вернутся домой. Как бы им не было некомфортно в Польше или где-нибудь еще в Европе, там безопасно. На Украине же им грозит опасность, особенно мужчинам призывного возраста», – резюмировала Шеслер.

    Ранее американское посольство в Польше разместило на своем официальном сайте грант на поддержку в местных польских СМИ темы возвращения украинцев на Родину.

    Власти Польши, в свою очередь, начали рассматривать иски о выдаче Украине мужчин призывного возраста, которые незаконно покинули страну после 24 февраля 2022 года. Об этом пишет газета Rzeczpospolita. Согласно данным издания, Варшава уже выслала беженцев, которые занимаются переправкой нелегальных мигрантов в Европу.

    О том, что офис Зеленского пытается надавить на Польшу, чтобы ему разрешили отравить туда своих людей для ареста сбежавших от мобилизации украинцев, ранее говорил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен сказал, что власти страны не проводят расследований в отношении беженцев, чтобы выяснить, были ли они призваны на военную службу, и не занимаются их экстрадицией на Украину.

    Венгрия не единственная страна ЕС, которая решила не выдавать беженцев на Украину. «Московский комсомолец» сообщает, что Германия не будет депортировать уклонистов. «РИА Новости» пишет, что аналогичное решение было принято в Чехии.

    Напомним, глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что украинские правовые органы могут сделать запросы на экстрадицию из других стран граждан, которые покинули страну по поддельным справкам о негодности к службе по состоянию здоровья.

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    13 сентября 2023, 08:55
    Марочко заявил о скоплении под Красным Лиманом возрастных и ограниченно годных

    Подполковник ЛНР в отставке Марочко заявил о скоплении на линии фронта под Красным Лиманом возрастных и ограниченно годных солдат

    Tекст: Александра Юдина

    На Краснолиманском направлении Киев перебрасывает на передовую имеющих боевой опыт военнослужащих, в это время в других эшелонах обороны занимают возрастные мобилизованные, ограниченно годные к службе и вернувшиеся в строй тяжелораненые, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, в некоторых районах Киев вынужден перебрасывать военнослужащих с боевым опытом с второстепенных позиций на передовую, передает РИА «Новости».

    Марочко отметил, что на вторую и третью линию обороны прибывают мобилизованные граждане, в большей степени возрастом 50+ и ограниченно годные к несению военной службы.

    В частности, среди пополнения были замечены бойцы ВСУ, вернувшиеся после излечения тяжелых ранений.

    Ранее Марочко сообщал, что украинское командование сменило тактику при атаках на российские позиции около Червоной Дибровы в ЛНР – теперь оно комбинирует штурмовые действия с позиционной работой.

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    13 сентября 2023, 12:56
    Москва пообещала жесткий ответ в случае атаки ВСУ на Крымский мост

    Захарова: Россия жестко ответит на возможные атаки ВСУ на Крымский мост

    Tекст: Валерия Городецкая

    На любые возможные атаки на Крымский мост со стороны Украины последует жесткий ответ, заявили в Министерстве иностранных дел России.

    В случае атаки Вооруженных сил Украины на Крымский мост со стороны России последует жесткий ответ, заявила директор департамента информации и печати МИД Мария Захарова на брифинге на полях Восточного экономического форума, передает ТАСС.

    Отвечая на соответствующие угрозы, высказанные спикером оперативного командования «Юг» ВСУ Натальей Гуменюк, Захарова подчеркнула, что «тем, кто вынашивает подобные планы против нашей страны, от возмездия не скрыться, где бы они ни находились».

    В начале сентября сообщалось о попытке Украины атаковать Крымский мост с использованием полупогружных безэкипажных катеров.

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