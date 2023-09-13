Пушков: Украина – не первый случай самообмана во внешней и военной политике США

«Дело не столько в чрезмерно оптимистических данных американской разведки, сколько в том, что политика администрация (президента США Джо Байдена – прим. ВЗГЛЯД) создает запрос на получение таких данных, которые оправдывали бы проведение такой политики. В настоящее время администрация США нуждается в предвзятых (preconceived) данных, доказывающих, что Украина может победить. И она такие данные получает. Получается эффект замкнутого круга, когда неверная политика требует неверных данных, а они в свою очередь поддерживают проведение неверной политики», – написал сенатор в Telegram.

Пушков напомнил, что администрация президента Джорджа Буша-младшего, решив начать агрессию против Ирака, поставила перед спецслужбами две задачи: первую – доказать что Багдад был связан с Аль-Каидой* (террористическая организация, запрещенная в России), и вторую, что у Саддама Хусейна есть ядерное оружие и другие виды ОМУ.

«Ни связей с Аль-Каидой (террористическая организация, запрещенная в России), ни ОМУ у Ирака не было, но разведка старалась, как могла, и в итоге Бушу-мл. и его вице-президенту Чейни удалось путем массы фейков, лживых докладов и утечек убедить США в том, что пора атаковать Ирак. Это был известный случай, когда политическая установка предопределяла работу разведки, по сути, побуждая ее давать ложные сведения и трактовки», – пояснил сенатор

По его словам, чрезмерный оптимизм в отношении военных перспектив Украины – «из этой же оперы». Со стороны Белого дома есть запрос на предвзятость, а затем эта предвзятость становится основой для оценок, на которых выстраивается дальнейшая политика.

Пушков отметил, что США регулярно попадают в ловушку самообмана, который у них обозначается термином «wishful thinking». «Руководство США до конца убеждало американское общество, что США победят во Вьетнаме – в итоге они проиграли. Затем в Афганистане США рассчитывали быстро убрать от власти талибов, годами врали, что там «наблюдается устойчивый прогресс», и по истечении 20 лет тоже проиграли. Так что Украина – далеко не первый случай самообмана во внешней и военной политике США», – заключил сенатор.