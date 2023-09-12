Названы наиболее беспокоящие россиян категории контента в Сети

Третьей по массовости стала категория нарушений, связанная с использованием персональных данных во вред их субъекту (19%). Это понятие включает в себя также киберунижение – распространение информации, причиняющей вред чести, достоинству и репутации жертвы. Эксперты также включили в эту категорию «треш-стримы», говорится на сайте РОЦИТ.

Еще одним видом деструктива стал контент, связанный с призывами к дискриминации или насилию по признакам расы, национальности либо религиозной принадлежности (10,4%). Основными площадками распространения подобных материалов стали социальные сети и видеохостинги. В большей части (60,2%) такого контента присутствует нацистская либо приравненная к таковой символика. Чуть меньшую долю, за исключением категории «Другие угрозы» (2,8%), в интернете составил контент пронаркотического характера (9,2%).

Если говорить об аналогичной статистике за первую половину 2023 года, то пропорциональное соотношение контента значительно изменилось. Так, доля контента, направленного на возбуждение ненависти, вражды и дискриминации по признакам расы, национальности и религиозной принадлежности, выросла до 15,2% (с 10,4% в 2022 году).

Рост произошел преимущественно за счет тематики российско-украинских взаимоотношений, трансляции негативной позиции в отношении россиян через западные площадки, такие как YouTube, Instagram* и Facebook* (компания Meta* признана экстремистской в России), и того фактора, что подобный контент редко удаляется, даже если речь идет про призывы к насильственному изменению конституционного строя.

Вырос и показатель выявляемости контента, связанного с вредоносным использованием персональных данных, он составил 21,7% (против 19% в 2022 году). Процент жалоб на цифровое мошенничество, проблемы при цифровых покупках и иные действия, вызывающие недовольство пользователя, составил 25,6% (против 29,5% годом ранее).