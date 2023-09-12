На конкурс «Это у нас семейное» зарегистрировались более 60 тыс. участников

Среди участников конкурса 62% составляют женщины, 38% – мужчины. Около 35% от всех участников – дети, 36% – родители или законные представители, 22% – бабушки и дедушки, 2% – прабабушки и прадедушки, 5% – другие близкие родственники. К некоторым семейным командам присоединились родственники из-за рубежа. Они представляют 25 стран, в том числе Европы, Северной и Центральной Америки, Африки, Ближнего Востока и СНГ, говорится, в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Президент не раз говорил о том, что одна из важнейших точек опоры для России – это семья, она же основа силы каждого человека. Поэтому глава государства принял решение о создании на платформе «Россия – страна возможностей», которой в этом году исполнилось пять лет, проекта, объединяющего семью целиком. Главная ценность конкурса «Это у нас семейное» состоит не в материальных призах, хотя они сами по себе замечательные, а в уникальной возможности достигать результата всей семьей, провести время вместе, подружиться с большим количеством очень ярких и интересных людей», – отметил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

«Задания конкурса будут построены, чтобы в них могли участвовать все родные – только так можно победить. На сегодняшний день на участие в конкурсе подано более 60 тысяч заявок из всех 89 регионов страны, причем к командам жителей России также присоединились их родственники из 25 стран мира. Очень приятно видеть такие могучие семьи из разных поколений родных», – добавил он.

Конкурс состоит из нескольких этапов, включая дистанционный испытания и окружные полуфиналы, и завершится летом 2024 года большим финалом в Москве, где соберутся 300 семей со всей страны.

Инициатива создания семейного конкурса принадлежит семье Скатковых из Самары. В 2022 году на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» эту идею поддержал президент России Владимир Путин. В 2023 году в День знаний глава государства объявил о запуске проекта.