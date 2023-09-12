Дипломатический конфликт между Москвой и официальным Ереваном – это продукт взаимного непонимания внутренних алгоритмов. Армянское правительство наделало массу ошибок. При этом армяне, в отличие от граждан Грузии или Азербайджана, не поедут воевать на стороне киевского режима.15 комментариев
Умерла актриса Мария Скуратова
Актриса Мария Скуратова умерла на 91-м году жизни
Советская и российская актриса Мария Скуратова ушла из жизни 10 сентября в возрасте 90 лет, сообщил театр Российской Армии.
В сообщении говорится, что прощание состоится в Николо-Архангельском крематории, передает РИА «Новости».
Мария Скуратова родилась 10 июня 1933 года в Москве. Служила в Театре Российской Армии. Запомнилась по таким постановкам, как «Поднятая целина», «Деревья умирают стоя», «Хождение по мукам», «Мандат», «Человек со стороны», играла Бьюлю в спектакле «Орфей спускается в ад».
Звание Заслуженной артистки получила в 2010 году.