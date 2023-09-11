Дипломатический конфликт между Москвой и официальным Ереваном – это продукт взаимного непонимания внутренних алгоритмов. Армянское правительство наделало массу ошибок. При этом армяне, в отличие от граждан Грузии или Азербайджана, не поедут воевать на стороне киевского режима.15 комментариев
В Минск прибыли атташе по вопросам обороны из 14 стран Африки
Минобороны Белоруссии: В Минск прибыли атташе по вопросам обороны из 14 африканских государств
В Минск с целью ознакомления с возможностями Белоруссии по развитию сотрудничества в военной сфере прибыли атташе по вопросам обороны из 14 государств Африки, сообщили в пресс-службе министерства обороны республики.
В Telegram-канале белорусского военного ведомства сообщается, что атташе будут ознакомлены с военными учебными заведениями республики, предприятиями ОПК и промышленного сектора экономики, а также культурным наследием Белоруссии.
Ранее белорусские власти заявляли, что заинтересованы в поставках техники различного назначения в ряд стран Африки, в том числе ЮАР, Кению, Нигерию и Марокко.