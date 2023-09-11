Дипломатический конфликт между Москвой и официальным Ереваном сейчас – это продукт взаимного непонимания внутренних алгоритмов. Армянское правительство наделало массу ошибок и продолжает их совершать. При этом армяне, в отличие от граждан Грузии или Азербайджана, не поедут воевать против России на стороне киевского режима.0 комментариев
Гросси заявил о «незначительных» последствиях применения боеприпасов с обедненным ураном
Глава МАГАТЭ Гросси заявил о «незначительных» последствиях применения боеприпасов с обедненным ураном
Применение боеприпасов с обедненным ураном не влечет за собой значительных радиологических последствий, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на пресс-конференции по случаю открытия сентябрьской сессии Совета управляющих МАГАТЭ.
По его словам, с точки зрения ядерной безопасности нет значительных радиологических последствий, передает ТАСС.
Он также выразил надежду, что вопрос Запорожской АЭС будет обсуждаться с Россией и Украиной на высоком уровне.
Гросси добавил, что присутствие наблюдательной миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС сыграло важную роль в стабилизации ситуации вокруг станции. «Особенно горжусь мужественными сотрудниками, которые выполняют эту важную задачу», – отметил глава МАГАТЭ.
Ранее сообщалось, что Вашингтон в очередном пакете военной помощи киевскому режиму намерен передать снаряды с обедненным ураном.
Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал очень плохой новостью решение Соединенных Штатов поставить Украине снаряды с обедненным ураном.