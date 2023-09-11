Суеверие невероятно заразно, прилипчиво, живуче... Оно как будто вступает в резонанс с чем-то в нас древним, когда совершали человеческие жертвоприношения и поедали себе подобных. Им легко заразиться и трудно вытравить.0 комментариев
На Украине по подозрению в госизмене задержали служившего в Киевской области военного
Офис генпрокурора Украины сообщил, что предъявил обвинение в госизмене бывшему и действующему военнослужащим, второй задержан в Киевской области.
Как говорится в сообщении генпрокуратуры, о подозрении было сообщено бывшему и действующему военнослужащим нацгвардии Украины по факту госизмены, передает РИА «Новости».
Согласно данным следствия, экс-военнослужащий после увольнения по состоянию здоровья со службы уехал за границу, где якобы начал сотрудничать с Россией и привлек к работе бывшего сослуживца, который фиксировал позиции ВСУ, расположение их техники, объектов энергетической инфраструктуры.
Как утверждается, действующий военнослужащий задержан, он содержится под стражей, ему избирается мера пресечения. Бывшему же военному предъявлено обвинение заочно.
Ранее главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что военная прокуратура Украины с апреля 2014 года завела более 27 тыс. уголовных дел на 43 тыс. украинских военных, что составляет около 25% от всех служащих в ВСУ.