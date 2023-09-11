Суеверие невероятно заразно, прилипчиво, живуче... Оно как будто вступает в резонанс с чем-то в нас древним, когда совершали человеческие жертвоприношения и поедали себе подобных. Им легко заразиться и трудно вытравить.0 комментариев
«Аэрофлот» заключил твердый контракт на поставку 52 самолетов МС-21 и SJ-100
«Аэрофлот» и «Авиакапитал-Сервис» заключили твердый контракт на поставку МС-21 и SJ-100
Группа «Аэрофлот» заключила твердый контракт на поставку самолетов МС-21 и SJ-100 с лизинговой компанией «Авиакапитал-Сервис» в рамках ВЭФ-2023, церемония подписания соглашения прошла в понедельник.
Как отмечается в сообщении «Аэрофлота», группа «Аэрофлот» и лизинговая компания «Авиакапитал-Сервис» заключили договоры финансовой аренды (лизинга) 18 воздушных судов МС-21-310 и 34 воздушных судов SJ-100, самолеты планируется поставить в 2023–2025 годах, передает ТАСС.
Как пояснили в «Аэрофлоте», авиакомпания получит шесть самолетов МС-21-310, «Россия» – 12 МС-21-310 и 34 самолета SJ-100.
Тем временем Telegram-канал ОАК сообщает, что ПАО «Яковлев» и авиакомпания «Аврора» подписали соглашение о намерениях на поставку десяти самолетов МС-21 с 2027 по 2030 год. В соответствии с подписанным документом первые два самолета планируется поставить до конца 2027 года. Все машины будут переданы поэтапно до 2030 года.
Ранее в Ростехе сообщили, что ОАК намеревается поставить к концу 2025 года «Аэрофлоту» 63 гражданских самолета, восемь самолетов планируется поставить «Авроре».