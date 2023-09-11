Суеверие невероятно заразно, прилипчиво, живуче... Оно как будто вступает в резонанс с чем-то в нас древним, когда совершали человеческие жертвоприношения и поедали себе подобных. Им легко заразиться и трудно вытравить.0 комментариев
Сербское отделение Райффайзенбанка раскрыло персональные данные россиян
Сотрудники сербского отделения Райффайзенбанка открыли доступ к персональным данным россиян
Сотрудники сербского отделения австрийской банковской группы «Райффайзенбанк» оставили без присмотра копии паспортов россиян на подоконнике офиса, их могли детально изучить все проходящие мимо люди, сообщают корреспонденты.
Известно, что копии личных документов россиян со служебными пометками сотрудников отделения остались в офисных лотках у окна, причем они расположены наверх лицевой стороной, видны все данные на главной странице загранпаспортов, передает ТАСС.
Как сообщают СМИ, документы хранились таким образом еще в конце прошлой недели, и до открытия отделения в понедельник ситуация никак не поменялась.
Отмечается, что руководству сербского представительства банка направлен официальный запрос с просьбой прояснить ситуацию и прокомментировать меры, которые будут приняты, чтобы посторонние не имели доступа к личным данным россиян.
Ранее сообщалось, что руководство Raiffeisen Bank приняло решение о приостановке кредитования российских компаний, сочтя, что достаточно прокредитовал в этом году.