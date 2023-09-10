  • Депутат Делягин: СВО привела к появлению новой категории избирателей в России
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    Глобальный Юг дал отпор Западу и Украине
    В России решили возобновить производство танков Т-80
    Маск назвал настоящего президента США
    Вуди Харрельсон высмеял западную пропаганду о конфликте на Украине
    В Черном море уничтожены катера с десантом ВСУ
    Памфилова назвала регион России с самой высокой явкой на выборах
    В ЦИК назвали терактом уничтожение избирательного участка в Запорожье
    ЕС запретил россиянам ввозить личные автомобили, смартфоны и шампуни
    В Германии заявили о мощной системе обороны России
    Мнения
    Станислав Смагин Станислав Смагин Батальон Ильи Муромца нацелен освободить его мощи в Киеве

    Что сказать о батальоне? Это обычный героический коллектив. Да, именно в русской жизни вроде бы плохо совместимые понятия «обыденности» и «героизма» тесно сплелись, и Донбасс тому особо яркое свидетельство.

    22 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Деколонизация как прикрытие колонизации

    В условиях острого конфликта между Россией и Западом желание вызвать в России внутреннюю смуту совершенно понятно – как понятно и то, что людей, которые над этим работают, совершенно не интересует ни история, ни культура, ни благополучие народов, которые они хотят «деколонизировать».

    7 комментариев
    Александр Ходаковский Александр Ходаковский Что мы назовем победой

    Когда наступит перелом? Наступит ли? Наступит. К сожалению, вот так красиво, чтобы наше национальное самолюбие взыграло, не будет. Будет «не мытьем, так катаньем».

    64 комментария
    10 сентября 2023, 19:54

    Водитель маршрутки избил подростка из-за неоплаченного проезда в Сургуте

    Tекст: Валентина Григоренко

    Югорские следователи начали проверку информации, что водитель маршрутки в Сургуте избил подростка из-за неоплаченного проезда, сообщило региональное управление СК России.

    Как указали в СК, по предварительным данным, 9 сентября между водителем маршрутки и 16-летним пассажиром по причине неоплаченного проезда произошел словесный конфликт, после конфликт перерос в драку, во время которой подростку были нанесены телесные повреждения, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

    Ранее в Хабаровске мужчина, находившийся за рулем автобуса, едва не избил пассажира нунчаками.

    10 сентября 2023, 08:56
    Маск назвал настоящего президента США

    Маск: Президентом США является тот, кто управляет телесуфлером Байдена

    Маск назвал настоящего президента США
    @ Michel Euler/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Настоящим президентом США является не Джо Байден, а тот, кто управляет его телесуфлером, заявил американский предприниматель Илон Маск.

    По его словам, настоящий президент – это тот, кто контролирует телесуфлер, передает ТАСС. Так Маск прокомментировал шуточную публикацию сатирического портала The Babylon Bee, в которой говорилось, что будто бы несколько законодателей-республиканцев призвали уйти в отставку специалиста, который «каждый день говорит Байдену, что делать».

    Ранее Байден заявил, что Путин «проигрывает войну в Ираке», а на выступлении в Ирландии предложил «лизнуть мир».

    Коментарии (9)
    9 сентября 2023, 23:12
    СМИ дезавуировали слова Дани Милохина о возвращении в Россию

    Заявивший о возвращении в Россию Милохин остался в Дубае

    СМИ дезавуировали слова Дани Милохина о возвращении в Россию
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Блогер Даня Милохин, который заявил, что вернулся в Россию, все еще находится в Дубае, сообщают СМИ.

    Милохин опубликовал в соцсетях «картинки Москвы и писал журналистам, что прилетел повидать друзей и поселился у них на это время». Однако он все еще остается в ОАЭ, хоть и «собирается в Москву осенью», пишет «Комсомольская правда».

    «Как нам рассказал звездный продюсер: этим розыгрышем Милохин прощупывает почву – возможную реакцию на свое возращение ради заработков. Говорят, что Даня очень боится лететь», – говорится в материале.

    Издание полагает, что Милохина в России ждут «игнор и отсутствие прежней высокооплачиваемой работы». Как отмечается в материале, «инсценированное возращение» продемонстрировало, что ему «никто не рад».

    «Комсомольская правда» пишет, что Милохин «подогревает интерес к будущему релизу клипа и собирает отзывы на факт своего возращения», он «действительно хочет прилететь», поэтому «наводит справки». По информации издания, его менеджер в августе сообщил ТВ-продюсерам, что Милохин «готов работать в Москве».

    Сообщается, что данную информацию «получили директора артистов, которые делают онлайн проекты». Предложение сняться в онлайн-проекте бесплатно Милохина не заинтересовало, а «телевизионщикам Даня просто не нужен», указывает издание. Кроме того, его гонорар за выступлениеснизился с 1.5 млн рублей до 1 млн рублей.

    Учитывая, что появляются «заказы на предновогодние частные мероприятия», Милохин пытается продемонстрировать, что «может прилететь и работать в России». «Но заказов на него нет. Милохин сейчас перебивается гонорарами за выступления в клубах Дубая, иногда его зовут петь в Казахстан. В Дубае Милохин пытался уговорить продюсеров пригласить его на съемки телешоу «Выжить в Дубае», но безрезультатно. Милохин путешествует, ходит по бутикам и ресторанам – часто за счет обеспеченных коллег», – пишет издание.

    Напомним, в апреле покинувший страну Милохин выразил сожаления по поводу разрыва связей с Россией и пожаловался, что остался совсем без денег. В октябре Милохин покинул шоу «Ледниковый период» и уехал из России. В конце февраля он жаловался, что живет в США за чужой счет и ничего не зарабатывает. Зимой Милохин в Лос-Анджелесе в прямом эфире соцсети пел гимн Украины.

    Коментарии (65)
    10 сентября 2023, 15:06
    Вуди Харрельсон высмеял западную пропаганду о конфликте на Украине

    Актер Харрельсон прокомментировал конфликт на Украине упоминанием про нападения США на Ирак, Афганистан, Вьетнам и Корею

    Вуди Харрельсон высмеял западную пропаганду о конфликте на Украине
    @ Boesl/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Американский актер Вуди Харрельсон в ответ на просьбу прокомментировать украинский конфликт напомнил про нападения США на Ирак, Афганистан, Вьетнам и Корею.

    «Это ужасно, когда сверхдержава, обладающая всей этой военной мощью, без всякой провокации нападает на страну, такую как Ирак,... нет, Афганистан,.... извините, Вьетнам?... Корею,... ой, простите, Украину.... Ужасно, ужасно», – заявил актер, улыбнувшись.

    Вуди Харрельсон – американский актер, продюсер и драматург, обладатель премии «Эмми» (1989), трехкратный номинант на премию «Оскар» (1997, 2010, 2018), четырехкратный номинант на «Золотой глобус» (1997, 2010, 2013, 2015).

    Ранее представитель китайского министерства иностранных дел Чжао Лицзянь высмеял лицемерие Запада, напомнив про нападение США на Ирак, Афганистан и Кубу.

    Woody Harrelson on Russia-Ukraine war
    byu/CollisionResistance inEndlessWar

    Коментарии (21)
    10 сентября 2023, 06:59
    Российская авиация уничтожила катера с десантом ВСУ в районе Змеиного

    Российская авиация уничтожила катера американского производства с десантными группами ВСУ в Черном море

    Российская авиация уничтожила катера с десантом ВСУ в районе Змеиного
    @ кадр из видео Минобороны России

    Tекст: Антон Антонов

    В Черном море северо-восточнее острова Змеиный авиацией уничтожены катера производства США Willard Sea Force с десантными группами вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что самолетами морской авиации Черноморского флота уничтожено три быстроходных катера, которые направлялись к Крыму.

    Напомним, над акваторией Черного моря у побережья Крыма силами ПВО сбито восемь украинских беспилотников самолетного типа.

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    10 сентября 2023, 14:55
    В России решили возобновить производство танков Т-80
    В России решили возобновить производство танков Т-80
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Концерн «Уралвагонзавод» возобновит создание танков Т-80 с нуля. Об этом сообщил генеральный директор компании Александр Потапов. По его словам, такую задачу перед концерном поставили военные.

    Как приводит «Коммерсант» со ссылкой на телеканал «Звезда» слова Потапова, сейчас этот вопрос прорабатывается с Министерством промышленности и торговли, потому что требует новых мощностей.

    Ранее командир танкового взвода Александр Леваков в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле рассказал, что экипажу танка Т-80 «Алеша», разгромившему колонну бронетехники вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении, всегда доставались самые сложные участки фронта.

    Коментарии (57)
    9 сентября 2023, 21:41
    BI: Нестандартные минные поля ВС России вызвали проблемы у ВСУ

    Business Insider: Нестандартные минные поля ВС России вызвали проблемы у ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Российская армия построила на передовой нестандартные минные поля, которые стали проблемой для контрнаступления украинских войск, разминировать их бесполезно, сообщило Business Insider.

    Издание пишет, что ВСУ столкнулись с почти непреодолимым препятствием для контрнаступления в виде нестандартных минных полей российской армии. Они прикрыты средствами огня с закрытых позиций, такими как минометы и артиллерия, или ударными вертолетами, передает RT.

    По словам обозревателей, вид этих полей изменился и только усугубил проблему, а тактика ВСУ по их разминированию потеряла актуальность.

    Ранее издание The Washington Post сообщало, что российские военные перед началом контрнаступления украинских войск построили серьезную оборону, включая минные поля.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как российские мины остановили «контрнаступ» Украины.

    Коментарии (20)
    10 сентября 2023, 01:42
    Взрывы произошли в Киеве

    Не менее шести взрывов прогремело в Киеве

    Взрывы произошли в Киеве
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Взрывы слышны в Киеве и Киевской области, сообщают украинские СМИ, очевидцы и местные власти.

    По словам очевидцев, в столице Украины за 40 минут было «не менее шести взрывов, слышна работа ПВО в северных районах города», передает ТАСС.

    «Военкоры Русской весны» сообщают, что «Герани» «атакуют вражеские цели».

    Мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил, что в Киеве работает ПВО, раздаются взрывы. По его словам, попадания зафиксированы в Святошинском, Шевченковском, Соломенском и Подольском районах, пишет «Российская газета».

    До этого власти Киевской области сообщили, что в регионе работает противовоздушная оборона. Воздушная тревога действует в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.

    Напомним, украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумской и Черниговской областях Украины.

    Коментарии (14)
    9 сентября 2023, 21:27
    В США заявили о растущем числе сдающихся в плен солдат ВСУ

    Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Число сдающихся в плен украинских солдат растет

    Tекст: Вера Басилая

    Число украинских подразделений и военных, которые сдаются, растет с каждым днем, они не желают выполнять обрекающие их на гибель приказы командования, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.

    Офицер предположил, что украинские военные сдаются в плен из-за того, что им отдают невыполнимый приказ взять линии обороны ВС России, или из-за того, что их плохо обучили, передает РИА «Новости».

    Макгрегор напомнил, что на Западе не говорят правду, что происходит на фронте, замалчивают число погибших солдат ВСУ, а это невороятно большая цифра – 400 тыс. человек.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, насколько реалистичны западные оценки в отношении потенциала ВСУ и хватит ли у противника сил для активизации конфликта через девять месяцев.

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    10 сентября 2023, 10:33
    Румыния выразила протест России после обнаружения обломков БПЛА

    Agerpres: МИД Румынии передал представителю России ноту протеста после обнаружения обломков БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    МИД Румынии передал поверенному в делах посольства России протест после обнаружения на территории страны обломков беспилотника, якобы похожего на те, что используют российские военные, хотя ранее румынское МО сообщило, что вооружение России никогда не создавало «прямых военных угроз» Румынии, сообщили СМИ.

    Как сообщило агентство Agerpres, временный поверенный в делах посольства Российской Федерации в Бухаресте был срочно вызван в МИД, где госсекретарь по стратегическим вопросам Юлиан Фота передал протест румынской стороны в связи с нарушением воздушного пространства после обнаружения на территории страны фрагментов дронов, аналогичных тем, которые применялись российскими войсками на Украине, передает РИА «Новости».

    В заявлении говорится, что госсекретарь Юлиан Фота «решительно просил российскую сторону прекратить действия», которые «каким-либо образом угрожают безопасности румынских граждан в регионе».

    Ранее в среду румынский телеканал Antena-3 со ссылкой на министра обороны Анджела Тылвара сообщил, что на территории страны были найдены обломки, которые могут быть частями беспилотников. Он подчеркнул, что объекты не представляют опасности.

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе не считают инцидент с дроном в Румынии намеренной атакой России.

    Напомним, 4 сентября Минобороны Румынии сообщило, что сообщения о падении российских беспилотников на румынской территории минувшей ночью не соответствуют действительности.

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    10 сентября 2023, 11:51
    Памфилова назвала регион России с самой высокой явкой на выборах

    Памфилова: Явка на выборах в заксобрание в ДНР составила 74,1%

    Памфилова назвала регион России с самой высокой явкой на выборах
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Самая высокая явка на выборах в законодательные органы наблюдается в Донецкой народной республике – 74,1%, заявила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время брифинга в информационном центре ЦИК.

    Как указала Памфилова, явка на выборах в законодательные органы в ДНР составила 74,1%, передает РИА «Новости».

    Она добавила, что самая высокая явка на выборах объясняется тем, что ДНР является республикой, которая больше всех страдает от бесконечных прилетов, разрушений инфраструктуры со стороны ВСУ. Поэтому, по ее словам, людям, которые пережили все это, очень важны выборы, как и для всех остальных новых российских субъектов.

    По ее данным, в Херсонской области на 20:00 9 сентября проголосовали на выборах в закорганы – 62,68%, в ЛНР – 60,99%, а в Запорожской области – 53,01%, говорится в Telegram-канале ЦИК России.

    На вечер субботы наиболее высокая явка на выборах высших должностных лиц в регионах наблюдается в Кемеровской области – 69,39%, Орловской области – 43,81% и Чукотском автономном округе – 43,18%.

    «В целом выборы проходят очень динамично. Нарушений немного, но ни одно из них не проходит мимо нас. Система, которую мы построили, настолько прозрачна, что максимально способствует тому, чтобы все тайное становилось явным», – заявила Памфилова.

    Кроме того, она отметила, что на выборах в Госдуму в Карачаево-Черкесской Республики проголосовали 47,44%, в Республики Крым – 15,49%, в Красноярском крае – 23,99%, и в Липецкой области – 23,72%.

    Ранее глава ЦИК сообщила, что участие в ДЭГ приняли более трех миллионов избирателей в 25 российских регионах.

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    9 сентября 2023, 23:44
    В США признали успехи России в уничтожении западной бронетехники

    Military Watch Magazine указал на способность российского оружия успешно прожигать броню западной техники

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска прожигают броню западной техники даже самыми недорогими отечественными противотанковыми установками типа «Корнет», в США и Европе задумываются о ее эффективности, пишут СМИ.

    Как пишет Military Watch Magazine, Украина так быстро теряет западную бронетехнику, что Запад вынужден «задумываться об увеличении поставок». При этом эффективность западных бронемашин «на практике оказалась под большим вопросом», передает РИА «Новости».

    Указывается, что США боялись передавать Украине M1A1 Abrams, так как Вашингтон пугала угроза их массовых потерь и возможный ущерб для имиджа американского военно-промышленного комплекса. Military Watch Magazine отмечает, что украинские войска уже лишились части немецких и британских танков Leopard 2A6 и Challenger 2, хотя те, по оценке специалистов, более живучи в бою, чем их аналоги из США.

    Напомним, первый Challenger 2 в начале сентября был уничтожен российскими войсками также в районе Работина. Позднее стало известно об уничтожении второго британского танка. В июне сообщалось, что Украина за два часа сражения потеряла пятую часть поставленных БМП Bradley и танков Leopard 2A6.

    Коментарии (10)
    10 сентября 2023, 11:09
    ЕС запретил россиянам ввозить личные автомобили, смартфоны и шампуни

    РБК: Евросоюз запретил россиянам въезжать в ЕС с личными смартфонами и автомобилями

    ЕС запретил россиянам ввозить личные автомобили, смартфоны и шампуни
    @ Armin Weigel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Въезд в страны Евросоюза на зарегистрированных в России автомобилях запрещен, подтвердила Еврокомиссия. Под риском находятся и такие личные вещи россиян, пересекающих границу, как смартфоны, драгоценности и ноутбуки, сообщили СМИ.

    Как пишет РБК, Еврокомиссия подтвердила интерпретацию санкционного законодательства в отношении России, по которой въезд в страны ЕС на зарегистрированных в России пассажирских автомобилях расценивается как запрещенный импорт.

    Как говорится в новых разъяснениях Еврокомиссии, неважно, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях, коль скоро оно подпадает под таможенные коды, перечисленные в приложении XXI, и происходит или вывозится из России.

    Ранее ассоциация по защите русскоязычных заставила немецкие власти вернуть автомобили российским гражданам.

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    10 сентября 2023, 06:47
    Сара Вагенкнехт решила основать собственную партию в Германии

    Bild сообщила о намерении депутата Бундестага Вагенкнехт создать собственную партию в Германии

    Сара Вагенкнехт решила основать собственную партию в Германии
    @ IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    До конца 2023 года депутат Бундестага Сара Вагенкнехт создаст в Германии собственную партию, сообщили источники в ее окружении.

    Вероятно, о создании партии будет объявлено после земельных выборов в Баварии и Гессене в октябре. Сама Вагенкнехт официально не объявляла о данном решении, но рассказала о вопросах, которые для ее партии будут наиболее значимыми, передает ТАСС со ссылкой на Bild.

    Партия Вагенкнехт будет добиваться внешней политики, которая «делает ставку на дипломатию, а не на поставки оружия». Также заявляется о стремлении к достижению мира с Россией. Вагенкнехт выступает против роста военного бюджета, а также полагает, что санкции вредят Германии больше, чем России.

    Вагенкнехт призывает к созданию государственных органов контроля над рынком, требует повышения зарплат, введения налогов на прибыль крупных концернов, государственного регулирование цен.

    Кроме того, она выступает против «культуры отмены», пожаловавшись на то, что людей, которые стремятся «управлять миграцией и ограничить ее, сравнивают с нацистом». Вагенкнехт рассчитывает, что ее партия станет рупором тех, кто «в качестве самозащиты» голосует за правопопулистскую «Альтернативу для Германии».

    «Многие пишут мне: «Если вы ничего не сделаете, то я в отчаянии выберу АдГ», – заявила она, подчеркнув, что так говорят «не правые и не экстремисты», а люди, заслуживающие того, чтобы им сделали «серьезное предложение».

    Напомним, данные опроса, проведенного социологическим институтом Insa, свидетельствуют, что Вагенкнехт, которая была главой фракции Левой партии в немецком парламенте и у которой возникали серьезные разногласия с руководством Левой партии,, поднялась на третье место в рейтинге популярности политиков Германии.

    Коментарии (12)
    10 сентября 2023, 07:58
    Оппозиция в Польше пригрозила Дуде и Моравецкому трибуналом

    Польская коалиция «Гражданская платформа» пригрозила привлечь к государственному трибуналу Дуду и Моравецкого

    Tекст: Антон Антонов

    Крупнейшая польская оппозиционная коалиция «Гражданская платформа» заявила, что в случае победы на парламентских выборах привлечет к государственному трибуналу нынешнее руководство страны, включая президента и премьера Польши Анджея Дуду и Матеуша Моравецкого.

    В субботу «Гражданская платформа» представила предвыборную программу, которая содержит пункт «Привлечение к ответственности правительства PiS» (партии «Право и справедливость», ПиС). В нем оппозиция обещает «поставить перед государственным трибуналом» президента и премьера, ряд министров, глав Национального банка и нацсовета по ТВ и радиовещанию, передает РИА «Новости».

    Также «Гражданская платформа» намерена потребовать от «деполитизированной прокуратуры» привлечь к уголовной ответственности за коррупцию и экономические преступления ряд чиновников и руководителей, в частности, председателя правления энергетического концерна Orlen Даниеля Обайтка. Кроме того, «Гражданская платформа» хочет раскрыть списки лиц, которые незаконно подвергались прослушке, а также указать, кто несет за это ответственность.

    Напомним, на 15 октября в Польше назначены всеобщие выборы, по итогам которых «Право и справедливость» попытается выиграть третий срок подряд. Параллельно с выборами ПиС решила организовать референдум. По данным местных СМИ, ПиС решила «агрессивно сыграть» на антиукраинских настроениях среди поляков.

    «Право и справедливость», как следует из социологических опросов, сейчас поддерживают примерно 35% избирателей, этого не хватит, чтобы самостоятельно сформировать правительство. «Право и справедливость» опережает «Гражданскую платформу» примерно на 10%.

    Коментарии (7)
    9 сентября 2023, 22:44
    Получено видеоподтверждение поражения второго танка Challenger 2

    В Сети опубликована видеозапись со вторым подбитым танком Challenger 2

    Получено видеоподтверждение поражения второго танка Challenger 2
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В интернете опубликована видеозапись, которая подтверждает поражение второго британского танка Challenger 2 в ходе специальной военной операции России на Украине.

    Как сообщают «Военкоры Русской весны», танк и «другая боевая техника врага» уничтожена российским «десантом между Работино и Вербовым».

    Напомним, первый Challenger 2 в начале сентября был уничтожен российскими войсками также в районе Работина. Позднее стало известно, что российские военные уничтожили два танка Challenger в Запорожской области. Глава общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, как подбили второй Challenger 2.

    Коментарии (5)
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      Власти Болгарии готовятся отменить главный национальный праздник страны – День освобождения от османского ига, которого удалось достичь только благодаря России и ее армии. Историю страны переписывают под нужды турок, русофобов и Евросоюза, а на мнение болгарского народа всем наплевать.

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