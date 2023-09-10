Что сказать о батальоне? Это обычный героический коллектив. Да, именно в русской жизни вроде бы плохо совместимые понятия «обыденности» и «героизма» тесно сплелись, и Донбасс тому особо яркое свидетельство.22 комментария
Водитель маршрутки избил подростка из-за неоплаченного проезда в Сургуте
Югорские следователи начали проверку информации, что водитель маршрутки в Сургуте избил подростка из-за неоплаченного проезда, сообщило региональное управление СК России.
Как указали в СК, по предварительным данным, 9 сентября между водителем маршрутки и 16-летним пассажиром по причине неоплаченного проезда произошел словесный конфликт, после конфликт перерос в драку, во время которой подростку были нанесены телесные повреждения, передает РИА «Новости».
Уточняется, что следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее в Хабаровске мужчина, находившийся за рулем автобуса, едва не избил пассажира нунчаками.