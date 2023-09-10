Что сказать о батальоне? Это обычный героический коллектив. Да, именно в русской жизни вроде бы плохо совместимые понятия «обыденности» и «героизма» тесно сплелись, и Донбасс тому особо яркое свидетельство.9 комментариев
Глава ЦИК поблагодарила критиков избирательной системы России
Избирательная система России сегодня максимально открыта и прозрачна, здесь можно поблагодарить западные страны за их критику, заявила глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с международными экспертами в информационном центре ЦИК на площадке медиагруппы «Россия сегодня».
«Нас много лет Штаты учили. Спасибо. Мы вообще-то многому научились, сделали выводы для себя. Я даже благодарна всем критикам за эти годы. Для того чтобы отвлечь внимание от бревен в своих глазах, все наши соринки все время выявляли. Это держало нас в тонусе», – отметила она, передает РИА «Новости».
Как указала Памфилова, Россия за эти годы приложила много усилий для того, чтобы сделать российскую систему максимально прозрачной и открытой.
Ранее Памфилова заявила, что организация наблюдения за выборами в Москве – эталон, не имеющий аналогов в мире.