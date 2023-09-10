США призвали разблокировать Лачинский коридор и дорогу через Агдам

Госсекретарь США Блинкен: Вашингтон призывает немедленно разблокировать Лачинский коридор и дорогу Агдам – Ханкенди

Tекст: Антон Никитин

Блинкен заявил, что США всерьез обеспокоены быстрым ухудшением гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе. По его словам, гуманитарные грузы находятся рядом с Лачинским коридором и с дорогой через Агдам. Госсекретарь подчеркнул, что США призывают немедленно и одновременно открыть оба коридора, чтобы дать проход гуманитарным поставкам, в которых отчаянно нуждаются мужчины, женщины и дети в Нагорном Карабахе, передает ТАСС.

Глава внешнеполитического ведомства также добавил, что Соединенные Штаты призывают не принимать никаких действий, которые повышают напряжение и препятствуют этой цели. По словам американского дипломата, применение силы для разрешения споров недопустимо.

Как утверждает глава Госдепа, Соединенные Штаты убеждены, что любое мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном должно защищать права и гарантировать безопасность жителей Нагорного Карабаха.

Ранее американские СМИ сообщили, что Нагорный Карабах якобы согласился открыть дороги для гуманитарных грузов с контролируемой Азербайджаном территории в обмен на восстановление дорожного сообщения с Арменией.

Напомним, в конце 2022 года Лачинский коридор – единственную дорогу из Нагорного Карабаха в Армению – заблокировали жители Азербайджана. Позднее Азербайджан официально установил контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией. В июне 2023 года Баку запретил доставку любой гуманитарной помощи в Нагорный Карабах.