Что сказать о батальоне? Это обычный героический коллектив. Да, именно в русской жизни вроде бы плохо совместимые понятия «обыденности» и «героизма» тесно сплелись, и Донбасс тому особо яркое свидетельство.3 комментария
Морпехи Каспийской флотилии отработали высадку на побережье
МО: Морские пехотинцы КФл отработали высадку на необорудованное побережье
Военнослужащие десантно-штурмовых подразделений морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) приняли участие в тренировке по морской десантной подготовке (МДП) на учебно-тренировочном комплексе «Скорпион» в Дагестане, сообщила пресс-служба Минобороны России.
Как говорится в сообщении на официальном сайте Минобороны, морпехи отработали действия по погрузке боевых машин на десантно-высадочные средства, экипажи бронетранспортеров БТР-82А в ходе высадки на берег с ходу отработали построение боевого порядка в линию взводных и ротных колонн на необорудованном участке побережья.
В ведомстве добавили, что механики-водители бронетранспортеров отработали практические навыки вождения техники на суше и на плаву.
Ранее морпехов Каспийской флотилии подняли по тревоге в рамках внезапной проверки ВС.