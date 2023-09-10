ВКС России поразили живую силу ВСУ в восьми населенных пунктах

МО: Авиация группировки войск «Юг» поразила живую силу ВСУ в районах восьми населенных пунктов ДНР

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, штурмовой и армейской авиацией Южной группировки войск нанесено поражение живой силе подразделений ВСУ в Веселом, Белогоровке, Андреевке, Богдановке, Спорном, Клещеевке, Майорском, Красногоровке, передает ТАСС. Минесашвили добавил, что оперативно-тактической авиацией группировки войск «Юг» нанесено поражение по складу боеприпасов, пунктам временной дислокации подразделений 54-й механизированной и 45-й артиллерийской бригад противника, а также уничтожена радиолокационная станция П-18 в районах населенных пунктов Северск, Никаноровка, Выемка.

По его словам, артиллерией группировки уничтожены склад с топливом, командно-наблюдательный пункт, два пункта управления БПЛА, блиндаж подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Раздоловка, Соловьево, Новомихайловка, Первомайское, а также пикап с диверсионно-разведывательной группой противника в Ласточкине.

В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял два орудия калибра 155 мм американского производства М777, САУ Crab, орудие М-119 и станцию контрбатарейной борьбы, гаубицы Д-20 и Д-30 в Новоселовке Первой, Северске, Белой Горе, три миномета калибра 120 мм в Верхнекаменском, Красногоровке, Троицком.

Дронами-камикадзе уничтожены четыре блиндажа и пикап с личным составом противника в Красном, Раздоловке, Васюковке,.

Ранее в воскресенье российская авиация уничтожила катера с десантом ВСУ в районе Змеиного.