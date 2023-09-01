Лавров: Россия не хочет угробить доллар, но США перестают обеспечивать его роль

Лавров: У России нет желания угробить доллар, США сами перестают обеспечивать его роль

Tекст: Алина Власенко

По словам министра, Россия не выстраивает свою линию против США и Запада. «Не мы хотим угробить доллар», – отметил министр, добавив, что Соединенные Штаты сами перестают обеспечивать роль доллара, которая всем была приемлема.



Москва, подчеркнул Лавров, будет развивать отношения с теми, кто «готов к этому на основе равноправия и поиска честного баланса интересов», передает ТАСС.

Министр также указал, что российская специальная военная операция на Украине значительно поспособствовала установлению принципов справедливости и многополярности в мире. В то же время он отметил, что формирование многополярного мироустройства займет продолжительный период, но процесс этот объективен и его не остановить, передает РИА «Новости».

Лавров добавил, что курс Запада, который «нацелен на то, чтобы попытаться затормозить ход истории», принесет только дополнительные «конфронтационные ситуации, дополнительные сложности для мирового сообщества».

Ранее Лавров заявил, что Россия и еще целый ряд государств последовательно снижают зависимость от доллара и переходят на расчеты в национальных валютах.