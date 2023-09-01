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Лондонская компания поставляла поддельные детали для Boeing и Airbus
Bloomberg: Лондонская компания поставляла поддельные детали для Boeing и Airbus
Европейские авиационные регуляторы выявили, что лондонская компания AOG Tecknics поставляла поддельные детали для ремонта реактивных двигателей самолетов Airbus SE A320 и Boeing Co 737, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявления компаний и документы регуляторов.
Как говорится в заявлении Агентства авиационной безопасности ЕС, было подделано множество сертификатов деталей, поставляемых через AOG Tecknics, передает ТАСС. Организации, указанные в качестве производителя, подтвердили, что «они не выдавали этот сертификат и не производили детали». Как уточняет Bloomberg, всего было выявлено 72 фальсифицированных документа.
Двигатель CFM56 является самым продаваемым в мире, однако пока точно не установлено, сколько самолетов могло пострадать, поэтому Европейское агентство по безопасности полетов рекомендовало операторам «помещать на карантин» детали с поддельной документацией.
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