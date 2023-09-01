Итальянцев шокировало заявление Киева после слов папы римского о России

Il Fatto Quotidiano: Украина в своей ненависти к России дошла до абсурда

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как отмечает издание, эта полемика – доказательство того, что военный конфликт вызывает отказ мыслительных функций и способности рассуждать критически, передает РИА «Новости».

Издание подчеркнуло, что, поскольку понтифик один из немногих сторонников мира на Западе, многие видят в нем союзника России и врага Украины, Европы и НАТО.

«Но что должен был посоветовать папа молодым россиянам: быть недостойными страны, породившей вечную культуру и красоту, являющуюся наследием человечества? Отказаться называть себя русскими, чтобы напакостить Путину? Смотреть сериал с Зеленским в главной роли?» – задается вопросом автор статьи.

В материале говорится также, что все, кто не оскорбляет русский народ и его великую историю, подвергаются жесткой критике, папа римский не исключение, говорится в материале.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что папа римский Франциск, который поддержал «русский мир», стал инструментом «российской пропаганды».

Напомним, слова папы римского о великой России вызвали бурю негодования на Украине. Понтифика обвинили в поддержке «российского империализма» из-за добрых слов в адрес Петра I и Екатерины II.