Барби настолько вызывающе гетеросексуальна, что ее вот-вот «отменят» на ее родине. Трудно найти персонаж, более противный современной повесточке, чем стройная блондинка, состоящая в отношениях со стройным же шатеном.0 комментариев
Появилось видео взрыва в Сергиевом Посаде с камеры видеорегистратора
Момент взрыва на Загорском оптико-механическом заводе сняли на автомобильный регистратор, ролик опубликовали в социальных сетях.
В ролике запечатлен сам момент взрыва и «гриб», возникший после него, а также столб дыма. Видео записано на автомобильный видеорегистратор, передает телеканал 360 со ссылкой на Telegram-канал Shot.
Между тем маляр Светлана Евстифейкина рассказала каналу, что ударная волна от взрыва сбила ее с ног. В момент происшествия она была не на складе, но рядом с ним, она занималась покраской на третьем этаже. Женщине в плечо попал осколок стекла, его уже извлекли.
Другой очевидец Дмитрий Редько рассказал, что от травм его спас автомобиль. Ударная волна выбила стекла в машине, осколки посекли спину и ухо. Сверху прилетели камни, но крыша укрыла его. Автомобиль не подлежит восстановлению, пояснил мужчина.
В администрации городского округа сообщали, что число пострадавших увеличилось до 45 человек. Взрыв произошел на территории пиротехнического склада компании «Пиро-росс», арендовавшей склад на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде.