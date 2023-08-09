В новых регионах сертификат на маткапитал получили более 93 тыс. семей

В новых регионах свыше 93 тыс. семей получили сертификат на материнский капитал

В ДНР сертификат получили 14,5 тыс. семей, в ЛНР – 14,5 тыс. семей, в Запорожской области – 8,3 тыс. семей и в Херсонской – 3,3 тыс. семей. За пределами своих регионов за сертификатами обратились 52,4 тыс. семей из этих регионов.

Материнский капитал – мера поддержки семей с детьми, предусмотренная нацпроектом «Демография». В Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях программа действует с начала этого года. Родители могут получить материнский капитал в связи с рождением второго ребенка начиная с 2007 года, и первого ребенка – с 2020 года.

Размер материнского капитала в связи с рождением второго ребенка до 2020 года или рождением первого ребенка после 2020 года составляет 587 тыс. рублей. При рождении второго ребенка семье, ранее получившей сертификат на первенца, размер капитала увеличится на 188,7 тыс. рублей. Материнский капитал в связи с рождением второго ребенка после 2020 года составляет 775,6 тыс. рублей.

Средства можно направить на улучшение жилищных условий, обучение детей, ежемесячные выплаты на детей до трех лет, товары и услуги, предназначенные для социальной адаптации и интеграции в общество детей с инвалидностью, а также на накопительную пенсию мамы.