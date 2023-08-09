Барби настолько вызывающе гетеросексуальна, что ее вот-вот «отменят» на ее родине. Трудно найти персонаж, более противный современной повесточке, чем стройная блондинка, состоящая в отношениях со стройным же шатеном.0 комментариев
В МИД решили бойкотировать конференцию по человеческому измерению в Варшаве
МИД России: Москва будет предпринимать шаги по бойкотированию конференции по человеческому измерению в Варшаве
Москва будет предпринимать шаги по бойкотированию организуемой председательством ОБСЕ в октябре конференции в области человеческого измерения в Варшаве, заявил замедиректора департамента информации и печати МИД Алексей Зайцев.
По его словам, Москва не изменила свою точку зрения касательно этой конференции, и, как и в 2022 году заявила на официальном уровне о бойкоте данной псевдо-конференции в Варшаве, передает ТАСС.
Дипломат подчеркнул, что в ведомстве надеются, что здравый смысл победит, а примеру России последуют другие страны.
Также Зайцев заметил, что Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, продолжает потворствовать «самоуправству северомакедонцев». Дипломат заверил, что подобные шаги исполнительных структур ОБСЕ не останутся без должной реакции Москвы.
Ранее российская делегация заявила, что не планирует принимать участия в летней в сессии ПА ОБСЕ в Канаде, так как принимающая сторона не гарантировала безопасность законодателям России.