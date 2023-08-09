Байден «увеличил» число чудес света до девяти

Байден заявил о девяти чудесах света вместо семи

Tекст: Антон Антонов

Байден выступил в Аризоне в рамках создания рядом с парком Гранд-Каньон нового заповедника. Он заявил: «Гранд-Каньон – одно из девяти чудес света. В прямом смысле. Задумайтесь об этом». Позднее он поправил сам себя: «Я сказал девяти, одно из семи чудес света», – передает ТАСС.

Следует отметить, что Гранд-Каньон (Большой каньон) не входит в список семи древних чудес света. В число семи чудес природы его принято вносить в основном в США, передает РИА «Новости».

Классический список семи чудес света включает Пирамиду Хеопса, Висячие сады Семирамиды, Статую Зевса в Олимпии, Храм Артемиды Эфесской, Мавзолей в Галикарнасе, Колосса Родосского и Александрийский маяк.

В 21 веке были составлены новые списки архитектурных и природных чудес. В первый список вошли Колизей, Великая китайская стена, Мачу-Пикчу, Петра, Тадж-Махал, Статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро и Чичен-Ица; во второй включили Амазонку и амазонские джунгли, Бухту Халонг, Игуасу, остров Чеджу, Комодо, подземную реку Пуэрто-Принсеса и Национальный парк Столовая гора. Существуют и другие списки чудес природы, Гранд-Каньон принято включать в те, что составляют в США.

Напомним, Байден часто допускает оговорки и делает странные заявления. Так, в 2023 году он оговорился и призвал не дать Бараку Обаме одержать победу на следующих президентских выборах в США. На выступлении в Ирландии Байден предложил «лизнуть мир». В конце января Байден пошутил насчет своих ляпов и тут же оговорился, трижды переврав имя конгрессмена-демократа из Вирджинии.