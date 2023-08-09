NYT сообщила о подготовке новых уголовных обвинений против Трампа в США

  • ЕС отказался дать Украине гарантии безопасности
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    Как пресечь украинский терроризм в Черном море
    Генерал авиации объяснил использование автодорог украинскими бомбардировщиками
    Американский боксер переименовался в честь Путина
    Экс-глава МИД Австрии решила отдохнуть в Рязанской области
    Эрдоган занял сторону России по поводу зерновой сделки
    ЕС отказался дать Украине гарантии безопасности
    Путин подписал указ о механизме экспорта сельхозпродукции за рубли
    Украина вынуждена перебазировать свои бомбардировщики на шоссе
    Украине решено предоставить списанные танки Leopard
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему Филиппины важны для России

    Филиппины являются неочевидным, но при этом стратегически важным направлением российской внешней политики, на котором довольно легко можно утереть нос США и Евросоюзу. Все, что нужно филиппинцам от США и ЕС, могут им дать Китай и Россия.

    9 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян В обсуждении зерновой сделки нужно правильно говорить нет

    По сути, отклонять любые условия для возобновления зерновой сделки нужно лишь в одном случае: если Россия готовит операцию по освобождению Одессы, включающую в себя десант с моря. На сегодняшний день эта операция неактуальна.

    15 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Понимание справедливости СВО изменило российское общество

    В дни конфликтов и испытаний русские отлично осознают, где «мы» и где «они», где границы «мира вообще» и нашего русского пространства. Если это осознание становится выше политических расчетов, экономической выгоды и групповых интересов, мы побеждаем.

    27 комментариев
    Новости
    01:25Женщина зарезала трехмесячного сына в Анапе

    Открыто уголовное дело против 20-летней жительницы Анапы, которая обвиняется в убийстве трехмесячного сына, сообщило следственное управление СК по Краснодарскому краю.

    01:00Блокадникам собрались выплатить по 50 тыс. рублей

    Подготовлен проект указа о единовременной выплате в 50 тыс. рублей лицам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», сообщил Минтруд России.

    00:48NYT сообщила о подготовке новых уголовных обвинений против Трампа в США

    На следующей неделе против бывшего президента США Дональда Трампа могут выдвинуть новые уголовные обвинения по делу о давлении на чиновников штата Джорджия, которое якобы оказывалось с целью пересмотра результатов выборов, пишут СМИ.

    00:20Байден одобрил обучение украинских пилотов на F-16

    Глава американского государства Джо Байден дал разрешение на обучение украинских пилотов на истребителях F-16 западными союзниками Украины, сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

    23:53Хакеры атаковали сайт администрации Тулы

    Сайт администрации Тулы подвергся хакерской атаке, проводятся работы по устранению последствий действий хакеров, сообщили в администрации.

    23:44Латвия решила усилить охрану границы с Белоруссией

    В уездах, граничащих с Белоруссией, с пятницы усилят режим работы системы пограничной охраны, сообщило латвийское правительство.

    23:26Эрдоган занял сторону России по поводу зерновой сделки

    Решение вопроса зерновой сделки зависит от выполнения странами Запада своих обязательств, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    22:50Взрывы прогремели в Харьковской области

    Украинские СМИ сообщают о взрывах в Купянске в Харьковской области Украины.

    22:38ЕС отказался дать Украине гарантии безопасности

    Евросоюз не является «организацией безопасности», поэтому не может предоставить Украине соответствующие гарантии, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

    22:17Украина обстреляла Брянскую область

    Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Белая Березка. По предварительной информации, никто не пострадал, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    21:57В Донецке из-за обстрелов ВСУ погибли три человека

    В результате обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) районов Донецка погибли три человека, еще 11 получили ранения, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

    21:55Генерал авиации объяснил использование автодорог украинскими бомбардировщиками

    В результате российских ракетных ударов по авиабазам противника на Украине практически не осталось исправных взлетно-посадочных полос, ВСУ приходится использовать для этих целей автомобильные дороги, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор авиации, Герой России Сергей Липовой. Ранее об этом сообщила немецкая пресса.

    21:48Rheinmetall решил отремонтировать старые танки для отправки Киеву

    Германский оборонный концерн Rheinmetall приобрел 50 списанных танков Leopard 1 у бельгийской компании OIP Land Systems.

    21:39ВС России сохранили контроль над поселком Казачьи Лагеря под Херсоном

    Поселок Казачьи Лагеря на левом берегу Днепра в Херсонской области полностью контролируется российскими военными, заявил боец подразделения группировки войск «Днепр» с позывным Бурят.

    21:28В Ереване протестующие пытались перекрыть проспект у здания кабмина

    Более 100 ветеранов военных действий в Нагорном Карабахе попытались перекрыть проспект Тигран Мец у здания правительства Армении в Ереване, потребовав вооружить их и отправить на разблокирование Лачинского коридора.

    9 августа 2023, 00:48

    NYT сообщила о подготовке новых уголовных обвинений против Трампа в США

    NYT сообщила о намерении властей США выдвинуть против Трампа новые уголовные обвинения на следующей неделе

    Tекст: Антон Антонов

    На следующей неделе против бывшего президента США Дональда Трампа могут выдвинуть новые уголовные обвинения по делу о давлении на чиновников штата Джорджия, которое якобы оказывалось с целью пересмотра результатов выборов, пишут СМИ.

    Обвинения могут предъявить Трампу и приблизительно 20 лицам из его окружения. Прокурор округа Фултон Фэни Уиллис сообщала, что вопрос о выдвижении обвинений решат в августе. Большое жюри должно допросить еще двух свидетелей, это может произойти на следующей неделе, передает ТАСС со ссылкой на New York Times.

    Тем временем Трамп заявил, что ведущая его дело судья по столичному округу Колумбия Таня Чуткан была связана с юридической фирмой, которая обслуживала украинскую энергокомпанию Burisma – бывшего работодателя Хантера Байдена, сына нынешнего американского лидера. Трамп заявил, что «это классический конфликт интересов», передает РИА «Новости».

    Напомним, Трамп заявил в Федеральном суде столичного округа Колумбия о своей невиновности во вменяемых ему попытках препятствовать утверждению итогов выборов 2020 года в США. Трампу уже предъявлены обвинения в связи со штурмом его сторонниками Капитолия, а также по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами.

    8 августа 2023, 06:39
    США заявили о разрешении всех вопросов России по зерновой сделке

    Госсекретарь Блинкен: США сделали все для решения вопросов России по зерновой сделке

    США заявили о разрешении всех вопросов России по зерновой сделке
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Соединенные Штаты сделали все возможное для обеспечения решения вопросов, которые Россия связывает с участием в черноморской зерновой инициативе, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    Блинкен в интервью французской радиостанции RFI заявил, что возобновление зерновой сделки не является «вопросом уступок» с американской стороны. Он поспорил с заявлениями Москвы о препонах, создаваемых при экспорте российского зерна и удобрений. По словам руководителя американского внешнеполитического ведомства, российский экспорт якобы «достиг рекордных показателей», передает ТАСС.

    Говоря о конкретных проблемах, «в том числе с банками, транспортировкой и тому подобным», то американская сторона, заверил Блинкен, сделала «все возможное для обеспечения решения этих вопросов». Так, госсекретарь рассказал, что писал письма в американские банки, объясняя, что власти США «в полной мере поддерживают экспорт зерна Россией», и заверяя кредитные организации, что «нечего бояться санкций», которые на российское зерно не распространяются.

    Блинкен сказал, что ООН представила России предложение по решению обозначенных Москвой вопросов, связанных с зерновой сделкой. Он утверждает, что Россия не ответила на это предложение.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова разъяснила требования Москвы по зерновой сделке «для тех, кто в Госдепе». Она подчеркнула, что российская сторона требует выполнения второй части пакетной договоренности «Черноморская инициатива», то есть всех соглашений, зафиксированных на бумаге и заверенных генеральным секретарем ООН.

    Напомним, Россия в ООН выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки, четко обозначив все пункты «черноморской зерновой инициативы», которые не были выполнены. Кремль призывал США не обещать, а выполнить российскую часть зерновой сделки.

    Коментарии (73)
    8 августа 2023, 12:06
    Мэр Димитровграда оказал сопротивление силовикам при задержании
    Мэр Димитровграда оказал сопротивление силовикам при задержании
    @ t.me/Bolshakov_73

    Tекст: Вера Басилая

    Силовики задержали мэра города Димитровграда Андрея Большакова и помощника губернатора Ульяновской области по подозрению в получении взятки, сообщили в правоохранительных органах региона.

    Источник сообщил, что Большаков оказал сопротивление и не хотел сдаваться силовикам, которым пришлось разбивать окна автомобиля мэра, передает ТАСС.

    Ранее замглавы Архангельска задержали по подозрению в получении крупной взятки.

    Коментарии (33)
    8 августа 2023, 03:41
    В США назвали требование Запада к Зеленскому после провала контрнаступления

    AT: Отказ Зеленского подчиниться Западу приведет к непредсказуемым последствиям

    В США назвали требование Запада к Зеленскому после провала контрнаступления
    @ Pool/Ukrainian Presidentia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Провал контрнаступления вынудит западных лидеров усадить Владимира Зеленского за стол переговоров, а если он не согласится, события могут развиваться «совершенно непредсказуемым» образом, пишут американские СМИ.

    Колумнист Джонстон Хервуд в статье для American Thinker напомнил, что киевский режим с начала СВО получил военную помощь более чем на 70 млрд евро, однако Зеленскому, по мнению автора статьи, не кажется, что этого достаточно.

    Меняют риторику страны, которые изначально поддерживали Киев. Чиновникам на Западе, когда речь заходит про проблемы Украины, становится все сложнее скрывать свое раздражение, пишет колумнист. Он называет «настоящим ударом ниже пояса» для Зеленского блокировку Польшей и рядом других стран ввоза украинского зерна.

    Хервуд считает, что Запад уже близок к состоянию усталости от поддержки Украины. По его мнению, уже в скором времени, если ситуация с контрнаступлением Киева не улучшится, главы ведущих мировых держав постараются убедить Зеленского сесть за стол переговоров.

    «Если украинский лидер не согласится, варианты развития событий могут оказаться совершенно непредсказуемыми», – передает РИА «Новости» слова автора публикации.

    Ранее другое американское издание, газета New York Times, писала, что «изнурительное, кровавое и дорогостоящее» контрнаступление ВСУ так и не привело к серьезному перелому в конфликте, и Киев знает, что Запад будет вынуждать Зеленского пойти на переговоры с Москвой.

    Коментарии (21)
    8 августа 2023, 14:25
    Трансгендерный спикер ВСУ: Мы люди, русские – нет
    Трансгендерный спикер ВСУ: Мы люди, русские – нет
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Трансгендерная женщина Сара Эштон-Чирилло, якобы ставшая спикером ВСУ для западной аудитории, заявила, что «русские – не люди».

    «В чем разница между нами и ними? Кроме того, что мы под этим (украинским) флагом сражаемся за свободу, а они – за тиранию и диктатуру? В том, что мы люди, а они – нет», – заявила Чирилло во время видеообращения в Twitter (заблокирован в России), передает «Московский комсомолец».

    Напомним, Чирилло рассказывает западной аудитории о ходе конфликта на Украине.

    Коментарии (96)
    8 августа 2023, 12:54
    В Совфеде ответили на угрозы Зеленского оставить Россию без Черноморского флота

    Сенатор Цеков: Угрозы Зеленского уничтожить Черноморский флот РФ – пустое бахвальство

    В Совфеде ответили на угрозы Зеленского оставить Россию без Черноморского флота
    @ Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Украинской власти свойственны гипертрофированная ложь и желание запугать Россию. И угрозы Зеленского уничтожить Черноморский флот РФ – очередной случай бахвальства, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Сергей Цеков. Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил, что Россия останется без кораблей, если будет препятствовать зерновой сделке

    «Украинские власти постоянно пытаются угрожать России. В офисе Зеленского долгое время заявляли, что ВСУ одержат сокрушительную победу в контрнаступлении и уже в мае будут в Крыму. Теперь звучат новые глупости про уничтожение Черноморского флота РФ. Пустое бахвальство, иначе это назвать нельзя», – сказал Сергей Цеков, член комитета Совета Федерации по международным делам.

    «Гипертрофированная ложь является отличительной чертой украинской власти. Причем началось это чуть ли не с 1991 года. Надо понимать, что уничтожить наш флот противник не сможет, но в силах нанести незначительный вред», – отмечает собеседник.

    «Вместе с тем наше Минобороны внимательно следит за подобными заявлениями. Мы также делаем выводы на основе тех ударов, которые ранее уже пытались наносить ВСУ, повышаем уровень защиты кораблей Черноморского флота», – резюмировал Цеков.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил, что Россия останется без кораблей, если продолжит блокировать зерновой коридор в Черном море. По его словам, после блокировки зернового коридора Украине «приходится искать обходные пути», чтобы экспортировать продукцию. Зеленский заявил, что Киев будет защищаться, если «Россия продолжит доминировать в Черном море, стреляя».

    В свою очередь советник Зеленского Олег Устенко заявил, что российские порты и корабли на Черном море, в том числе и танкеры, перевозящие нефть в Европу, являются законной целью для ВСУ. Об этом сообщает газета Politico.

    Напомним, противник попытался нанести несколько ударов по Черноморскому флоту РФ. В пятницу ВСУ атаковали военно-морскую базу в Новороссийске с применением двух морских безэкипажных катеров. В Министерстве обороны России сообщили, что оба аппарата были уничтожены огнем из штатного вооружения наших кораблей «Оленегорский горняк» и «Суворовец».

    Также Украина пыталась атаковать тремя беспилотниками корабли Черноморского флота «Сергей Котов» и «Василий Быков». В результате все украинские катера были уничтожены.

    Кроме того, противник попытался атаковать российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор в юго-западной части Черного моря, с помощью трех безэкипажных катеров. Все дроны были своевременно обнаружены и уничтожены кораблями ВМФ РФ. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о способах борьбы с морскими беспилотниками противника.

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    8 августа 2023, 13:52
    Политолог: Нигерских военных не интересуют печеньки Нуланд

    Политолог Бордачев: Новые власти Нигера хотят конструктивного диалога, а не очередных печенек Нуланд

    Политолог: Нигерских военных не интересуют печеньки Нуланд
    @ Rod Lamkey/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    То, что власти США называют «сложными переговорами» с властями Нигера, является неудачной попыткой Вашингтона почитать нотации. В Ниамее ждали серьезного собеседника, а не очередные печеньки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее в Вашингтоне заявили о трудных переговорах с мятежниками в Нигере.

    «Думаю, Нуланд никто не просил налаживать отношения с Нигером, инициатором поездки она выступила сама – прибежала к Блинкену и напросилась», – сказал программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

    «Нуланд – обычная карьеристка, которая за все время работы не смогла сделать ничего выдающегося. Даже этот визит не связан ни с реальными переговорами с новыми властями Нигера, ни с возможным приглашением ЧВК «Вагнер» в африканскую страну. Поездка обусловлена в основном стремлением подсидеть на посту своего хлюпика-начальника Энтони Блинкена», – сыронизировал собеседник.

    «По сути, Нуланд прилетела в Нигер, почитала нотации и улетела назад, а в США это назвали «трудными переговорами». Новые власти в Ниамее хотят вести диалог с реальными собеседниками. Но в Вашингтоне, видимо, еще не поняли, что к африканским военным прийти, как на Евромайдан, не получится, печеньки их не интересуют», – резюмировал Бордачев.

    Ранее врио первого заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд посетила Нигер и провела переговоры с представителями новых властей Ниамея. Она сообщила, что беседа с военными «была очень откровенной и временами довольно трудной».

    При этом Нуланд было отказано во встрече с бывшим президентом Нигера Мохамедом Базумом. Также она не смогла встретиться с генералом Абдурахманом Тчиани, возглавившим Национальный совет спасения родины. В итоге Нуланд беседовала главным образом с новым министром обороны африканской страны.

    Представитель американского внешнеполитического ведомства сообщила, что ясно дала понять военным, что «на кону находятся отношения с Нигером», однако призыв США «восстановить демократический порядок» был отвергнут. Также Нуланд подчеркнула, что «мятежники осознают «риски для суверенитета» в случае приглашения ЧВК «Вагнер».

    Как сообщил позднее в письменном заявлении глава пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер, Нуланд на встрече в Нигере предупредила военных, что страна рискует лишиться военной и экономической помощи на сотни миллионов долларов. По его словам, Вашингтон, опасаясь относительно негативного развития событий, решил частично приостановить оказание поддержки Ниамею.

    Между тем в российском МИД с иронией прокомментировали итоги поездки американки. «Виктория Нуланд думала, что с Нигером можно так же, как с Украиной: положить в целлофановый пакет булочек и обдурить? Такого бананового режима, как в Киеве, больше не найти», – написала официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.

    Коментарии (21)
    8 августа 2023, 19:02
    Экс-глава МИД Австрии решила отдохнуть в Рязанской области

    Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль решила отдохнуть в деревне в Рязанской области

    Экс-глава МИД Австрии решила отдохнуть в Рязанской области
    @ Wiktor Dabkowski/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль несколько недель отдыхает в арендованном доме в деревне Петрушово Рязанской области, рассказал глава Гиблицкого сельского поселения, в состав которого входит деревня Петрушово, Владимир Трубочкин.

    По его словам, Кнайсль участвовала в форуме Россия – Африка, после чего приехала в Петрушово на отдых, передает ТАСС.

    Супруга академика Алексея Яблокова, журналистка и сценаристка Дильбар Кладо также живет в этой деревне. Она рассказала, что знакома с Кнайсль около трех недель. По ее словам, экс-глава МИД Австрии знает несколько языков, а русским занимается с репетитором.

    Кнайсль занимала пост министра по делам Европы, интеграции и внешних сношений Австрии (иностранных дел) с 2017 по 2019 год.

    Ранее Кнайсль сообщила, что всерьез рассматривает возможность переехать в Россию, и призналась, что с удовольствием повторила бы танец с президентом Владимиром Путиным, который они исполнили на свадьбе министра летом 2018 года.

    Коментарии (7)
    8 августа 2023, 16:08
    На Западе признали невозможность Украины переломить ход конфликта
    На Западе признали невозможность Украины переломить ход конфликта
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Через несколько недель после начала контрнаступления Украины западные официальные лица дают все более «отрезвляющие» оценки способности украинских сил отвоевать значительную территорию, сообщает CNN со ссылкой на четырех высокопоставленных американских и западных чиновников, знакомых с последними разведданными.

    «В ближайшие пару недель будет ясно, есть ли шанс добиться какого-то прогресса. Но я думаю, то, что они действительно добьются прогресса, который изменит баланс в этом конфликте, крайне маловероятно», – сказал CNN высокопоставленный западный дипломат.

    Член Палаты представителей Майк Куигли, который недавно вернулся со встреч в Европе с американскими командирами, обучающими украинские бронетанковые силы, заявил, что сейчас самое тяжелое время конфликта.

    Как пишет издание, основной проблемой для украинских сил является сложность прорыва многоуровневых оборонительных рубежей России на востоке и юге Украины. Украинские силы понесли там ошеломляющие потери, что вынудило украинское командование сдержать некоторые подразделения, чтобы перегруппироваться и уменьшить потери, говорится в статье.

    «У русских есть ряд оборонительных линий, и они [украинские силы] на самом деле не прошли через первую линию», – сказал высокопоставленный западный дипломат. «Даже если они будут продолжать сражаться в течение следующих нескольких недель, если они не смогли сделать больше прорывов за эти последние семь-восемь недель, какова вероятность того, что они вдруг, с более истощенными силами, сделают их?» – отметил он.

    Многие официальные лица заявили, что приближение осени, когда ожидается ухудшение погодных условий и боевых условий, дает украинским силам ограниченное окно для продвижения вперед.

    Кроме того, западные официальные лица говорят, что медленный прогресс показал трудности с преобразованием украинских сил в объединенные механизированные боевые подразделения, для чего требуется всего лишь восемь недель обучения обращению с западными танками и другими новыми системами вооружения. Отсутствие прогресса на местах – одна из причин, по которой украинские силы чаще наносят удары на территории России, «чтобы попытаться показать уязвимость России», – сказал высокопоставленный военный источник из США.

    Некоторые официальные лица опасаются, что растущий разрыв между ожиданиями и результатами вызовет «игру обвинений» между украинскими официальными лицами и их западными сторонниками, что может привести к расколу внутри альянса.

    Ранее во Франции указали на неприятные для Украины перемены в США.

    Коментарии (7)
    8 августа 2023, 16:15
    Оскорбившего русскоязычную пациентку врача в Молдавии отправили на курсы по этике

    За оскорбление русскоязычной пациентки в Молдавии врача отправили на курсы по этике

    Оскорбившего русскоязычную пациентку врача в Молдавии отправили на курсы по этике

    Tекст: Кристина Цыцура

    За угрозы в адрес русскоязычной пациентки в Молдавии врача Республиканской клинической больницы (РКБ) Эдуарда Чернолева обязали пройти курсы по этике.

    В заявлении пресс-службы больницы говорится, что некоторые слова врача отклоняются от норм, предусмотренных в Кодексе этики медицинского работника и провизора, поэтому предложено применить в отношении него санкцию – отправить на курсы по этике, передает РИА «Новости».    

    Врач согласился с решением комиссии. Руководство РКБ Молдавии принесло извинения за высказывания врача, отметив, что подобное поведение противоречит ценностям учреждения.

    Ранее сообщалось, что Чернолев заявил женщине, что русских не оперирует. После этого врач продолжил изучать рентгеновский снимок и оскорблять пациентку, вместо пояснения диагноза.

    Коментарии (8)
    8 августа 2023, 13:47
    В США заявили, что Украине в конфликте с Россией уже «ничего не поможет»

    Американский радиоведущий Никсон заявил, что Украине в конфликте с Россией уже «ничего не поможет»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украине уже ничего не сможет помочь в конфликте с Россией, все слова украинского президента Владимира Зеленского о возвращении территорий не имеют под собой никаких оснований, заметил американский радиоведущий Гарланд Никсон на своем YouTube-канале.

    Он назвал пустым звуком слова Зеленского о возвращении Донбасса и Крыма. «Этого никогда не произойдет. Весь мир это знает», – сказал журналист, передает РИА «Новости».

    Никсон добавил, что авиация и флот России одни из самых лучших в мире, поэтому у Киева нет никаких шансов на успех. В том числе Украине не помогут даже самолеты F-16. «Русские поставили Украине шах и мат», – заключил журналист.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев неэффективно использует многомиллиардные ресурсы от НАТО.

    Коментарии (7)
    8 августа 2023, 11:19
    Зарезавший подругу школьник из Екатеринбурга назвал мотив

    Жестоко убивший 17-летнюю подругу школьник из Екатеринбурга написал явку с повинной

    Tекст: Вера Басилая

    В Екатеринбурге подросток, зарезавший подругу из ревности, рассказал на допросе, что девушка «спровоцировала его на убийство своим поведением».

    На допросе 16-летний парень заявил, что девушка вела себя провокационно: «гуляла с другими», а он ее приревновал. Источник, близкий к силовым структурам, рассказал изданию E1.ru, что подросток написал явку с повинной, на вопросы отвечал спокойно, не плакал, жалел только себя.

    Кроме того, выяснилось, что он уже давно употребляет наркотики, а знакомые характеризуют его как агрессивного, дерзкого и физически крепкого парня, готового броситься в драку в любой момент.

    По предварительной информации, в ночь убийства парень употребил наркотики и выпил много водки. Свою подругу он убил зверски: топил ее, избивал кулаками и подручными средствами, а потом добил ножом.

    Ранее сообщалось, что 15-летний школьник зарезал 17-летнюю девушку из-за ревности в многоквартирном доме на улице Надеждинской в Екатеринбурге.

    Коментарии (6)
    8 августа 2023, 11:52
    В США предупредили Зеленского об угрозе военного переворота

    Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Военный переворот на Украине является вопросом времени

    В США предупредили Зеленского об угрозе военного переворота
    @ Nathan Howard/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Ложь президента Украины Владимира Зеленского и небылицы о «небесном щите» может привести к военному перевороту в стране, это вопрос времени, заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

    Макговерн обратил внимание на то, что Зеленский в видеообращениях миру и своему народу стал чаще упоминать некий небесный щит ВСУ, состоящий из систем западных ПВО и авиации, который защищает от российских ракет, передает РИА «Новости».

    Эксперт заявил, что у Украины нет средств для отражения российских авиаударов, а Зеленский просто лжет, чтобы добиться поддержки Запада, что может прийти к военному перевороту и бунту внутри ВСУ.

    Ранее экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что США намерены устранить Зеленского и обвинить в этом Россию.

    Коментарии (10)
    8 августа 2023, 15:14
    Путин приостановил ряд положений налоговых договоров с недружественными странами
    Путин приостановил ряд положений налоговых договоров с недружественными странами
    @ Алексей Бабушкин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении действия некоторых положений налоговых договоров с недружественными странами, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    В указе говорится, что решение принято «исходя из необходимости принятия безотлагательных мер» в связи с недружественными действиями некоторых стран, передает ТАСС.

    Действие перечисленных в указе документов приостанавливается «до устранения иностранными государствами допущенных ими нарушений законных экономических и иных интересов РФ, прав ее граждан и юридических лиц» или до прекращения действия соответствующих документов.

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    8 августа 2023, 19:28
    СМИ: ВСУ переоборудовали автодороги во взлетно-посадочные полосы

    Bild: ВСУ переоборудовали автодороги во взлетно-посадочные полосы

    СМИ: ВСУ переоборудовали автодороги во взлетно-посадочные полосы
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские автомобильные дороги переоборудованы во взлетно-посадочные полосы, чтобы увеличить число авиабаз, сообщает немецкое издание Bild.

    ВСУ модернизировали около 10 советских Су-24 так, чтобы применять с их помощью дальнобойные ракеты Storm Shadow и Scalp, утверждает Bild, передает ТАСС.

    Украинские военные каждые сутки перемещают эти самолеты с западными ракетами с базы на базу. Для этого были восстановлены аэродромы советских времен и переоборудованы автодороги во взлетно-посадочные полосы. Новые авиабазы якобы защищают западные ЗРК Patriot и IRIS-T, передает издание.

    В последние дни ВС РФ интенсифицировали удары по украинским военным аэродромам, в том числе тем, на которых могут базироваться бомбардировщики Су-24, являющиеся носителями ракет Storm Shadow и Scalp. В частности, 6 августа Минобороны РФ сообщало о нанесении ударов «высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по авиационным базам ВСУ в районах населенных пунктов Староконстантинов Хмельницкой области и Дубно Ровенской области».

    Аэродром Староконстантинов неоднократно подвергался ударам российской армии, поскольку он является основным место базирования украинских Су-24М.

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    8 августа 2023, 17:20
    Эксперт рассказал об игре США и ЕС вокруг зерновой сделки

    Экономист Лизан: Несговорчивость ЕС – главная проблема в вопросе возвращения России в зерновую сделку

    Эксперт рассказал об игре США и ЕС вокруг зерновой сделки
    @ Imagebroker/Roger Tidman/FLPA/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Проблема зерновой сделки заключается не столько в действиях США, сколько в нежелании ЕС выполнять требования России. При этом Вашингтон действительно не спешит договариваться о чем-либо с Брюсселем. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экономист Иван Лизан. Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США сделали все возможное для обеспечения решения вопросов, которые РФ связывает с участием в зерновой сделке.

    «По сути, Блинкен в кои-то веки говорит правду – США по своей линии сделали все возможное для реализации зерновой инициативы. Так, они разрешили доступ к своим банкам, связывались с местными компаниями, объясняли им, что сотрудничество с Россией в рамках сделки не повлечет за собой негативных последствий», – сказал экономист Иван Лизан.

    «Однако проблема в большей степени лежит в европейской плоскости. Чиновники ЕС, руководствуясь желанием нанести Москве максимальный экономический ущерб, не желали идти на уступки. В связи с этим возникает вопрос, почему США не пытались договориться с Брюсселем о выполнении условий России и не спешат заниматься этим», – подчеркивает собеседник.

    «И тут возникает некоторое противоречие. Пока Штаты говорят о приложенных усилиях, Москва выказывает недовольство относительно позиции ЕС. Не исключаю, что мы видим с их стороны игру в «доброго и злого полицейского», – отмечает эксперт.

    «Однако подобные схемы лишь усугубляют сложившуюся ситуацию. В настоящее время между Москвой, Вашингтоном и Брюсселем сформировалось тотальное недоверие друг к другу, поэтому просто договориться у сторон не получится», – резюмирует Лизан.

    Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон сделал все возможное для обеспечения решения вопросов, которые Россия связывает с участием в зерновой сделке. Он уточнил, что возобновление инициативы не является «вопросом уступок» с американской стороны. Как отметил глава внешнеполитического ведомства, экспорт РФ «достиг рекордных показателей».

    Говоря о конкретных проблемах, «в том числе с банками, транспортировкой и тому подобным», Блинкен заметил, что США сделали все возможное для обеспечения «решения этих вопросов». Он подчеркнул, что лично писал письма в американские банки, объясняя, что власти страны «полностью поддерживают российский экспорт зерна».

    Госсекретарь заметил, что ООН предоставила РФ предложение по решению обозначенных Москвой вопросов, связанных с инициативой, однако Россия не ответила на решения, сформированные организацией объединенных наций.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова разъяснила требования Москвы по зерновой сделке «для тех, кто в Госдепе». Она подчеркнула, что Москва требует выполнения второй части пакетной договоренности «Черноморская инициатива», то есть всех соглашений, зафиксированных на бумаге и заверенных генеральным секретарем ООН.

    Напомним, Россия в Организации объединенных наций выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки, четко обозначив все пункты «черноморской зерновой инициативы», которые не были реализованы. Кремль призывал США не обещать, а выполнить российскую часть зерновой сделки.

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