Филиппины являются неочевидным, но при этом стратегически важным направлением российской внешней политики, на котором довольно легко можно утереть нос США и Евросоюзу. Все, что нужно филиппинцам от США и ЕС, могут им дать Китай и Россия.9 комментариев
NYT сообщила о подготовке новых уголовных обвинений против Трампа в США
NYT сообщила о намерении властей США выдвинуть против Трампа новые уголовные обвинения на следующей неделе
На следующей неделе против бывшего президента США Дональда Трампа могут выдвинуть новые уголовные обвинения по делу о давлении на чиновников штата Джорджия, которое якобы оказывалось с целью пересмотра результатов выборов, пишут СМИ.
Обвинения могут предъявить Трампу и приблизительно 20 лицам из его окружения. Прокурор округа Фултон Фэни Уиллис сообщала, что вопрос о выдвижении обвинений решат в августе. Большое жюри должно допросить еще двух свидетелей, это может произойти на следующей неделе, передает ТАСС со ссылкой на New York Times.
Тем временем Трамп заявил, что ведущая его дело судья по столичному округу Колумбия Таня Чуткан была связана с юридической фирмой, которая обслуживала украинскую энергокомпанию Burisma – бывшего работодателя Хантера Байдена, сына нынешнего американского лидера. Трамп заявил, что «это классический конфликт интересов», передает РИА «Новости».
Напомним, Трамп заявил в Федеральном суде столичного округа Колумбия о своей невиновности во вменяемых ему попытках препятствовать утверждению итогов выборов 2020 года в США. Трампу уже предъявлены обвинения в связи со штурмом его сторонниками Капитолия, а также по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами.