Филиппины являются неочевидным, но при этом стратегически важным направлением российской внешней политики, на котором довольно легко можно утереть нос США и Евросоюзу. Все, что нужно филиппинцам от США и ЕС, могут им дать Китай и Россия.9 комментариев
Путин подписал указ о механизме экспорта сельхозпродукции за рубли
Путин подписал указ о механизме экспорта сельхозпродукции за рубли через спецсчета
Президент России Владимир Путин подписал указ о специальном порядке проведения расчетов по внешнеторговым контрактам на поставку российской сельхозпродукции, который допускает использование специальных счетов при сделках с иностранными покупателями на организованных торгах. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В опубликованном документе говорится, что допускается использование специальных рублевых счетов типа «З» и специальных валютных счетов типа «З», передает ТАСС.
Механизм вводится в дополнение к мерам, предусмотренным указами президента о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и других стран, о мерах по обеспечению финансовой стабильности России и о дополнительных временных мерах по обеспечению финансовой стабильности в сфере валютного регулирования.