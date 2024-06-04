Адвокат: Суд может вернуть арестованное имущество замглавы Минобороны Иванова

Tекст: Александра Юдина

По его словам, снятие ареста с имущества обвиняемого возможно в двух случаях – при вынесении приговора и после вступления его в законную силу и в случае доказательства отсутствия сопричастности обвиняемого к арестованному имуществу, передает ТАСС.

Также Исецкий добавил, что по делу могут быть арестованы активы и близких Иванова. В таком случае суд обязуется продлевать арест имущества каждые три месяца.

Напомним, в получении взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны подозревается замглавы Минобороны Тимур Иванов, он арестован. Сообщалось, что ему могут быть предъявлены новые обвинения. Арест замминистра признан законным Мосгорсудом, он останется в СИЗО.

Аресту подверглись минивэн Mercedes-Benz V-класса и внедорожник Chevrolet Suburban, которые числились в декларации Иванова за 2019 год, однако в феврале 2023 года оба автомобиля были переоформлены на его бывшую супругу Светлану Иванову, которая выставила внедорожник на продажу после ДТП в апреле 2024 года.