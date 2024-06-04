  • Новость часаМИД: Зеленский лично упрашивал лидеров СНГ приехать в Швейцарию
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    Дипломатия Зеленского потерпела крах в Азии
    Белый дом назвал условия применения Украиной американского оружия против России
    Озвучена оценка Байдена роли СССР в победе над фашизмом
    Риттера по приказу Госдепа не выпустили из США на ПМЭФ
    Крымские «Бастионы» нанесли удар по ВСУ
    ВСУ предприняли попытку контратаки на Сватовско-Кременском направлении
    Лидеры СНГ отказали Зеленскому в просьбе приехать в Швейцарию
    Макрона предупредили об угрозе гибели французских военных на Украине
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    Мнения
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Отечественный футбол учится играть без Европы

    Как российская экономика не умерла от санкций, а получила стимул к развитию, так и российский футбол стал развиваться ускоренными темпами. Да, без звездных легионеров стало несколько скучнее, зато сборная России регулярно получает большое количество новой талантливой молодежи.

    4 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Мемуары деда помогли прочувствовать историю России

    Среди бурных всплесков для меня, ребенка, – описание путешествия через океан на корабле в США в конце 1920-х годов и неожиданное личное знакомство с Гербертом Уэллсом, большим фанатом которого был и дедушка в юности, и я в свои 12 лет.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Мягкая сила проявляется в жестких условиях

    Мир смотрит на Россию – на то, как она справляется с вызовом, на то, как она действует, на то, как она проламывает одну за другой бреши в вавилонской башне западного неоколониализма – и начинает ориентироваться на нас, брать с нас пример.

    14 комментариев
    4 июня 2024, 11:21 • Новости дня

    В Грузии собрались запретить операции по смене пола и гей-пропаганду

    В Грузии собрались запретить операции по смене пола и гей-пропаганду
    @ REUTERS/Irakli Gedenidze

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Хирургические операции по смене пола будут запрещены в Грузии, заявил во вторник председатель парламента Шалва Папуашвили в связи с планами изменить законодательство инициируемым пакетом «О защите семейных ценностей и несовершеннолетних», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Будут запрещены хирургические операции или иные медицинские манипуляции по смене пола», – сказал он на пресс-конференции.

    В государственных документах гражданин не сможет указывать иной пол, отметил он.

    Также, по словам Шалвы Папуашвили, «будет запрещена демонстрация по ТВ интимных сцен однополых пар».

    Ограничения коснутся и кинотеатров.

    Запрещается пропаганда однополой любви или инцеста в образовательных учреждениях.

    По словам главы высшего законодательного органа Грузии, 17 мая объявляется выходным днем в честь святости семьи и почтения к родителям.

    3 июня 2024, 18:12 • Новости дня
    Белоусов на совещании Совбеза с Путиным появился в военной форме
    Белоусов на совещании Совбеза с Путиным появился в военной форме
    @ kremlin.ru

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава Минобороны России Андрей Белоусов надел на совещание Совбеза с президентом Владимиром Путиным военную форму, фотографии опубликовала пресс-служба Кремля.

    Министр на совещании, которое проходило в режиме видеосвязи, впервые присутствовал в военной форме, передает РИА «Новости».

    Белоусов – действительный госсоветник России 1-го класса. Для служащих Минобороны к такому рангу полагаются погоны с одной большой шитой звездой и эмблемой ведомства в венке.

    Напомним, на совещании обсуждались вопросы информационной безопасности.

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    3 июня 2024, 20:54 • Новости дня
    Президент Болгарии заявил о нарушении красных линий Западом на Украине
    Президент Болгарии заявил о нарушении красных линий Западом на Украине
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Болгарии Румен Радев заявил, что западные страны нарушили красные линии на Украине, допустив эскалацию конфликта.

    По его словам, существовали две красные линии, которые не давали конфликту разрастаться. Они были нарушены, когда Запад разрешил применять свое оружие в глубине России и отправлять советников и инструкторов на линию фронта, передает РИА «Новости».

    По словам Радева, красными линиями должно было стать недопущение «прямого столкновения между войсками НАТО и России».

    Ранее гробы с плакатом «Солдаты Франции, погибшие на Украине» поставили у Эйфелевой башни.

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    3 июня 2024, 14:25 • Новости дня
    Клуни оправдался за угрозы российским журналистам

    Клуни заявил, что его фонд никогда не будет преследовать журналистов, включая российских

    Клуни оправдался за угрозы российским журналистам
    @ Jutta Prechtel/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Актер Джордж Клуни заявил, что его фонд никогда не намеревался преследовать журналистов, в том числе российских.

    «Я сын журналиста, и мы в Фонде Клуни никогда не будем преследовать журналистов», – приводит его слова Ura.ru. Заявление Клуни опубликовано в его соцсетях.

    Клуни настаивает на том, что появившиеся в СМИ сообщения недостоверны. По его словам, организация «никогда не будет выступать против журналистов, даже если их взгляды отличаются от взглядов фонда».

    «У нас большой опыт защиты прав и интересов работников медиасферы», – подчеркнул актер.

    Между тем в управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) воздержались от оценки инициативы Фонда Клуни об аресте находящихся за рубежом российских журналистов. Там заявили, что подобной информацией не располагают, передает ТАСС.

    Напомним, ранее в Фонде Клуни заявили, что намерены добиться выдачи закрытых ордеров на арест российских журналистов в Европе. В том числе фонд намеревался обращаться в МУС.

    Спикер МИД Мария Захарова отметила, что чета Клуни решила устроить «судебное сафари» на российских журналистов.

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    3 июня 2024, 22:41 • Новости дня
    Риттера по приказу Госдепа не выпустили из США на ПМЭФ

    Риттер сообщил об изъятии у него паспорта при попытке вылететь из Нью-Йорка в Петербург через Стамбул

    Риттера по приказу Госдепа не выпустили из США на ПМЭФ
    @ Андрей Бортко/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что американская таможенно-пограничная служба изъяла его паспорт, когда военный аналитик собирался вылететь в Стамбул, через который планировал прибыть в Санкт-Петербург на Петербургский международный экономический форум.

    Риттер сообщил, что это произошло, когда он «садился на рейс из Нью-Йорка». По словам офицеров, паспорт изъяли «по приказу» Госдепа. Как заявил Риттер, его багаж сняли с рейса, самого военного аналитика вывели из аэропорта, отмечает RT.

    В Санкт-Петербурге он должен был принять участие в Петербургском международном экономическом форуме, который состоится 5–8 июня, передает РИА «Новости».

    Риттер добавил, что ему не назвали причину, по которой американские власти не выпустили его из страны, передает ТАСС.

    Экс-разведчик США счел изъятие паспорта незаконным, он собирается «оспаривать решение правительства». Он планирует «собрать информацию», установив причину действий властей США, это «создаст условия для потенциального иска».

    Риттер заявил, что Госдеп боится его участия в ПМЭФ. Он указал, что уже не сможет в этот раз приехать на форум в Санкт-Петербург. Однако он «продолжит попытки ездить в Россию», чтобы «улучшить отношения между нашими странами».

    Он также сообщил, что в Россию не полетит и бывший американский судья, ведущий подкаста Judging Freedom Эндрю Наполитано, но, по словам Риттера, тот «отменил свою поездку по совершенно другим причинам».

    Напомним, президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини сообщил, что итальянские бизнесмены решили посетить ПМЭФ инкогнито, так как в последние два года предпочитают не афишировать свое участие в форуме.

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    3 июня 2024, 16:46 • Новости дня
    Япония впервые за три года получила у России квоты на вылов лососевых

    Москва и Токио согласовали квоты на вылов лососевых в ИЭЗ России в 2024 году

    Япония впервые за три года получила у России квоты на вылов лососевых
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская и японская стороны впервые за три года провели переговоры по квотам на вылов лосося для японских рыбаков в российской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) и согласовали объемы этих квот, сообщило управление по рыболовству Японии.

    Соглашение по квотам на промысел лососевых в 2024 году достигнуто на переговорах, которые шли с 30 мая по 3 июня, сообщило ведомство, передает ТАСС.

    Страны также согласовали квоту на 2024 год на промысел лосося и форели японскими рыбаками в исключительной экономической зоне Японии в объеме 2,05 тыс. тонн морепродуктов. Туда приплывает много рыбы из территориальных вод России. Объем выплат со стороны Японии составит от 1,2 млн до 2,1 млн долларов.

    В 2022 и 2023 годах переговоры по этой теме и сам промысел не проводились. Установленная квота позволит выловить японским рыбакам в исключительной экономической зоне России 125 тонн рыбы, включая 10 тонн нерки, 90 тонн горбуши и 20 тонн кеты.


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    3 июня 2024, 21:45 • Новости дня
    Foreign Policy: ВСУ срочно необходимо контрнаступление

    В Foreign Policy перечислили три сценария завершения конфликта на Украине

    Foreign Policy: ВСУ срочно необходимо контрнаступление
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВСУ сейчас срочно необходимо контрнаступление, чтобы пойти на переговоры на более сильных позициях, пишет Foreign Policy.

    Конфликт может развиваться по трем сценариям, считает автор статьи. Первый – Украина подпишет мирный договор на условиях РФ. Второй план предполагает, что ВСУ смогут вернуть часть территорий и Киев войдет в ЕС и НАТО. В третьем плане Украина останется нейтральной страной, но с западным оружием.

    В публикации издания отмечается, что Киеву придется идти на переговоры, которые могут закончиться для Украины территориальными потерями, но даже локальные успехи смогут усилить переговорную позицию, а поэтому Киеву нужны информационные успехи, подкрепленные на поле боя .

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что считает теоретически возможным ускорить политическое урегулирование ситуации на Украине.

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    3 июня 2024, 17:33 • Новости дня
    Экономист объяснил цели повторных ударов ВС России по Днепрогэсу

    Экономист Лизан: Украина не сможет компенсировать потерю Днепрогэс для своей энергосистемы

    Экономист объяснил цели повторных ударов ВС России по Днепрогэсу
    @ Anatoliy Volkov/Wikipedia

    Tекст: Илья Абрамов

    После потери Днепрогэса Украина теряет возможность корректировать напряжение в электросети. Более того, противник вряд ли сможет компенсировать дефицит электроэнергии с помощью ТЭС, АЭС и ветрогенераторов, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее руководство «Укрэнерго» пожаловалось на то, что Днепровская ГЭС находится в «очень затруднительном положении».

    «Днепрогэс состоит из двух станций. Их совокупная мощность свыше 1,5 тыс. МВт. В начале весны удар пришелся по второй ГЭС, мощность которой составляет чуть более 900 МВт. Она для энергосистемы Украины была менее ценной, нежели Днепрогэс-1, по которой, судя по всему, сейчас и был прилет», – сказал экономист и политолог Иван Лизан.

    «На Днепрогэс-1 располагалось оборудование для вторичной регулировки частоты в энергосистеме. То есть для украинских диспетчеров она была значительно ценнее с точки зрения удержания критически необходимой частоты в сети», – объясняет спикер.

    Если ранее противник для покрытия потребностей в электричестве мог использовать гидроэнергетику, то теперь, после утраты Каховской и Днепровской ГЭС, эта возможность отсутствует. При этом восстановить объекты в ближайший год не получится, отмечает аналитик.

    «Еще одна проблема в том, что запасти электричество впрок практически невозможно. Соответственно, его надо производить ровно столько, сколько требуется, ориентируясь в том числе на часы-пик потребления. В противном случае в сети начнутся скачки напряжения, а это «караул» для всего энергооборудования», – поясняет специалист.

    «Также на Украине осталось мало маневровых возможностей. Так, АЭС вырабатывают стабильный объем энергии, а ТЭС, с помощью которых можно было бы маневрировать, производят только 5% всего электричества в стране. В такой ситуации единственным рабочим способом регулирования мощности оставался водосброс на ГЭС. Но и эта возможность, как я уже сказал, практически утрачена», – пояснил собеседник.

    «Теоретически для компенсации потери выработки электричества Украина может начать использовать «зеленые» источники энергии, например, ставить ветрогенераторы. Однако это очень дорого, поэтому данный способ будет доступен лишь крупным предприятиям», – резюмировал Лизан.

    Ранее глава энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сказал, что крупнейшая гидроэлектростанция Украины Днепровская ГЭС находится в «очень затруднительном положении». По его словам, «есть серьезные препятствия» для нормальной работы объекта из-за очень сильных повреждений сооружений и оборудования.

    На прошедшей неделе глава администрации подконтрольной Украине части Запорожской области Иван Федоров заявил, что после взрывов, произошедших в ночь на субботу региональном центре, Днепрогэс находится в критическом состоянии.

    Также, по словам Федорова, из-за понесенного станцией ущерба было полностью перекрыто движение по плотине с левого берега Днепра на правый. Чиновник отметил, что для возобновления сообщения потребуются консультации со специалистами.

    Напомним, в прошедшую субботу Российская армия нанесла массовый удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики Украины, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса. В Telegram-канале ведомства указано, что атака являлась ответом на попытки ВСУ нанести ущерб инфраструктуре на территории России.

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    3 июня 2024, 20:45 • Новости дня
    Швейцария отказалась выделить Украине 5,6 млрд долларов

    Парламент Швейцарии отклонил законопроект о чрезвычайной помощи Украине в размере 5,6 млрд долларов

    Tекст: Максим Попов

    Парламент Швейцарии отклонил законопроект о чрезвычайной дополнительной помощи Украине в размере 5,6 млрд долларов и 11,1 млрд долларов на нужды армии, говорится в заявлении, опубликованном на сайте совета кантонов.

    Как отмечается в сообщении, члены парламента страны 28 голосами против 15 отклонили создание Фонда безопасности Швейцарии и мира в Европе. По мнению сенаторов, расходы на армию и на Украину являются плановыми, поэтому их нельзя рассматривать как чрезвычайные расходы, передает ТАСС.

    Известно, что в апреле правительство Швейцарии заявило о намерении выделить 5,5 млрд долларов на восстановление Украины. При этом первые 1,66 млрд должны быть перечислены до 2028 года.

    Как сообщалось ранее, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, в случае поражения киевского режима украинскую территорию не имеет смысла восстанавливать.



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    3 июня 2024, 20:02 • Новости дня
    «Калашников» запустил производство дрона целеуказания «Гранат-4»
    «Калашников» запустил производство дрона целеуказания «Гранат-4»
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Начато серийное производство комплекса с беспилотником «Гранат-4», который способен наводить артиллерию, он уже применяется в ходе спецоперации, сообщил концерн «Калашников».

    «Гранат-4» активно используется российскими военными для круглосуточной воздушной разведки, сообщили концерн в своем Telegram-канале. Также комплекс используется для целеуказания движущихся объектов, таких как западные танки и БМП.

    Ранее «Калашников» представил специалистам Минобороны новый миниатюрный разведывательный дрон «Каракурт», который можно запускать из ограниченного пространства.

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    3 июня 2024, 12:41 • Новости дня
    Китай захотел покупать газ по «сильно субсидируемым внутрироссийским» ценам

    Reuters: Китай хочет поставок газа по «Силе Сибири – 2» по сильно субсидируемым внутрироссийским ценам

    Китай захотел покупать газ по «сильно субсидируемым внутрироссийским» ценам
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Пекин не хочет «переплачивать» за газ по «Силе Сибири – 2», настаивая на покупке по внутрироссийским ценам, и закупать большие объемы топлива, что тормозит переговоры с Россией, пишут западные СМИ.

    Источники Reuters утверждают, что Китай запросил у России цену, «близкую к сильно субсидируемым» внутрироссийским ценам. При этом китайская сторона согласна покупать «лишь малую часть запланированной годовой мощности газопровода в 50 млрд кубометров газа», сообщает агентство.

    Переговоры о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2» ведутся между Россией и Китаем уже много лет. Как сообщал в прошлом месяце вице-премьер Александр Новак, стороны намерены заключить контракт по проекту «в ближайшем будущем».

    Ранее британские СМИ писали, что, помимо темы поставок газа, обсуждались также вопросы усиления присутствия китайских банков в РФ и участие Пекина в саммите по Украине в Швейцарии. По этим темам, как сообщала FT, России и Китаю удалось достичь прорыва.

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    3 июня 2024, 22:20 • Новости дня
    Белый дом назвал условия применения Украиной американского оружия против России

    Кирби заявил о согласии Вашингтона на «точечное и ограниченное» применение Украиной американского оружия против России

    Белый дом назвал условия применения Украиной американского оружия против России
    @ Bonnie Cash/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина получила от США разрешение на точечное и ограниченное в масштабах использование американского оружия для ударов по России, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    По словам Кирби, если украинским войскам известно, что «прямо через границу» находится российское подразделение, планирующее атаковать, то «здравый смысл требует» разрешить Украине применять полученное от США оружие «для самозащиты», передает РИА «Новости».

    Он отметил, что разговор ведется о территории, примыкающей к Харьковской области. Кирби подчеркнул, что сохраняется запрет на использование средств дальнего огневого поражения для ударов вглубь российской территории.

    Напомним, Кирби заявил, что США готовы обсуждать с Киевом расширение географии ударов по России, но пока не знают, приведут ли они к новым политическим решениям. США разрешили ВСУ использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях на территории России, находящихся рядом с Харьковской областью Украины.

    Коментарии (13)
    3 июня 2024, 13:23 • Новости дня
    Российские войска продвинулись в глубину обороны ВСУ в Харьковской области
    Российские войска продвинулись в глубину обороны ВСУ в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Север» продолжила движение вглубь обороны ВСУ в Харьковской области, сообщило Министерство обороны.

    Группировка поразила живую силу и технику 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны у Нескучного, Гранов и Константиновки в этом регионе, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также она отразила пять контратак украинских штурмовиков у Липцов и Волчанска. ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли до 215 человек, танк, две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-30.

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 43-й механизированной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны у Загоруйковки (Харьковская область) и Стельмаховки (ЛНР).

    У Червоной Дибровы (ЛНР) и Григоровки (ДНР) отражены три контратаки украинских штурмовиков.

    В зоне ответственности этой группировки ВСУ потеряли за сутки до 435 человек, два БТР. При контрбатарейной борьбе поражены три гаубицы Д-30, САУ 2С1 «Гвоздика», американское орудие М119 и станция радиоэлектронной борьбы.

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    3 июня 2024, 19:39 • Новости дня
    Экс-футболиста Израиля Басиса арестовали в Москве по запросу Германии
    Экс-футболиста Израиля Басиса арестовали в Москве по запросу Германии
    @ PA Images/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бывший израильский футболист и гражданин Израиля Лирон Басис арестован в Пресненским судом Москвы по делу о мошенничестве в крупном размере, источник сообщил, что Басис находится в международном розыске по запросу Германии.

    Ходатайство об аресте Басиса удовлетворено, передает ТАСС со ссылкой на электронную базу суда. Отмечается, что ему предъявили обвинение по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

    Источник в правоохранительных органах пояснил, что Басис находится в международном розыске по запросу немецкой стороны. Германские власти считают его причастным к преступной группировке, занимавшейся мошенничеством. Сам Басис не считает себя виновным.

    Ранее он играл за молодежную сборную Израиля, выступал за клубы страны «Маккаби», «Хапоэль», «Бейтар».

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    3 июня 2024, 11:52 • Новости дня
    Москва пообещала асимметричный ответ на удары ВСУ по российским объектам

    МИД: Москва может асимметрично ответить на атаки ВСУ по военным объектам России

    Москва пообещала асимметричный ответ на удары ВСУ по российским объектам
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия может ответить асимметрично на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским военным объектам, включая систему предупреждения о ракетном нападении. Рябков осудил позицию США, которую он назвал «максимально безответственной», за попустительство действиям Киева.

    «Ответы могут быть асимметричными», – приводит его слова ТАСС

    Дипломат отметил, что США выписали Киеву индульгенцию на любые преступления и не пытаются пресечь «опасные провокационные шаги своих подопечных», однако для США, по его словам, это «тоже не бесплатно», последствия они непременно почувствуют.

    Кроме того, Рябков предостерег США от «просчетов», которые могут иметь «фатальные» последствия, в связи с разрешением Киеву наносить удары по РФ американским оружием. «Они в силу непонятной причины недооценивают серьезность того отпора, который они могут получить», – отметил представитель российского внешнеполитического ведомства.

    Ранее военкор ВГТРК Евгений Поддубный сообщил, что ВСУ применили западное оружие для нанесения ударов по территории России, обломки снарядов РСЗО M142 HIMARS были обнаружены после отражения атаки в небе над Белгородской областью.

    Коментарии (52)
    3 июня 2024, 14:07 • Новости дня
    Российские войска выбили ВСУ из центра Красногоровки в ДНР

    Советник главы ДНР Кимаковский сообщил об освобождении центральной части Красногоровки

    Российские войска выбили ВСУ из центра Красногоровки в ДНР
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Подразделения российской армии выбили группировку ВСУ из центральной части Красногоровки в ДНР и закрепились на новых позициях, сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский.

    По его словам, в этом городе ВСУ оборудовали мощный укрепленный пункт, который считался неприступной крепостью. «Падение Красногоровки не за горами», – подчеркнул он.

    Также Кимаковский отметил, что во время штурма центра города ВСУ потеряли тысячи солдат, передает ТАСС.

    Как сообщалось ранее, группировка «Днепр» нанесла поражение двум украинским бригадам.


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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Трамп обещал начать войну с Россией и Китаем?

      Как утверждает издание The Washington Post, на встрече с крупными спонсорами Дональд Трамп заявил, что приказал бы «бомбить Москву и Пекин» в том случае, если бы СВО или операция против Тайваня начались в период его президентства. Как к этому относиться?

    • Русофобы теряют власть в Нидерландах

      В Нидерландах впервые за долгие годы сменится глава правительства, причем главной силой в новой правящей коалиции будут евроскептики, выступающие против поддержки Украины. Это важно, поскольку Нидерланды стали одним из главных поставщиков ВСУ и спонсоров Зеленского.

    • Стефанчук как легитимный глава Украины

      Президент России Владимир Путин прокомментировал кризис легитимности Владимира Зеленского и заявил, что законной властью на Украине, исходя из ее же конституции, является Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Что это означает на практике?

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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