В дни конфликтов и испытаний русские отлично осознают, где «мы» и где «они», где границы «мира вообще» и нашего русского пространства. Если это осознание становится выше политических расчетов, экономической выгоды и групповых интересов, мы побеждаем.0 комментариев
Почтовые ящики из зарубежных сервисов предложили перенести на российский xmail.ru
Почтовые ящики из зарубежных сервисов можно будет перенести на российский домен xmail.ru
Российским пользователям стал доступен переход с зарубежных почтовых сервисов на новый домен xmail.ru от Почты Mail.ru – при этом сохраняется прежнее имя ящика и логин, рассказали в пресс-службе сервиса.
По сообщению пресс-службы, почта Mail.ru запустила новый домен для почтовых ящиков – xmail.ru, регистрация будет доступна пользователям сторонних сервисов, начиная с 7 августа, передает РИА «Новости».
При переходе на новый домен сохранится прежнее имя ящика зарубежного почтового сервиса с новым адресом электронной почты, а заканчиваться адрес будет на xmail.ru. Уточняется, что быстрый переезд доступен только для аккаунтов gmail с включенным доступом в сторонних почтовых клиентах. В релизе отметили, что почтовый ящик в домене xmail.ru доступен только для переноса аккаунта с зарубежного сервиса.
Ранее Госдума запретила регистрацию на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты.