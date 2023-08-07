УВЗ отметил 50-летие танка Т-72 модернизацией под нужды СВО

«Уралвагонзавод»: 50-летний Т-72 не исчерпал потенциал и модернизируется с учетом СВО

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщили на «Уралвагонзаводе» (УВЗ, входит в Ростех) 7 августа 1973 года Т-72, уже вошедший в историю как самая многочисленная и воюющая боевая машина в мире в классе основных боевых танков, был принят на вооружение Советской армии и до сих пор находится на вооружении более чем 45 государств мира, передает ТАСС.

Как сообщили на предприятии, модернизационный потенциал машины далеко не исчерпан, совершенствование продолжается с учетом боевой эксплуатации этих машин в ходе СВО, а новые партии Т-72Б3М регулярно уходят с конвейера УВЗ в интересах Минобороны.

Напомним, 18 июля в Минпромторге сообщили, что российские войска получили очередную партию танков Т-90М «Прорыв» и модернизированные Т-72Б3М от Уралвагонзавода.