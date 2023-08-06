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Путин поприветствовал участников Всероссийского форума волонтеров-медиков
Путин: Движение волонтеров-медиков объединило чутких к чужой беде людей
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийского форума волонтеров-медиков, отметив, что их движение объединило во всех регионах России чутких к чужой беде людей с активной жизненной, гражданской позицией, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Всероссийский форум волонтеров-медиков проходит с 6 по 9 августа на площадке Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
«Дорогие друзья! Приветствую вас на VII Всероссийском форуме волонтёров-медиков. Созданное 10 лет назад, ваше движение объединило во всех регионах страны энергичных, неравнодушных, чутких к чужой беде людей с активной жизненной, гражданской позицией. Продолжая благородные традиции добровольчества и подвижничества, вы выполняете важную миссию – участвуете в решении актуальных задач, стоящих перед отечественным здравоохранением», – передает РИА «Новости» слова Путина.
Глава страны выразил уверенность, что на форуме участники смогут обменяться накопленным опытом, а их социально значимые проекты получат поддержку.
«Желаю успехов на вашем непростом, но исключительно востребованном поприще», – добавил президент.