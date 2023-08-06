Путин поприветствовал участников Всероссийского форума волонтеров-медиков

Путин: Движение волонтеров-медиков объединило чутких к чужой беде людей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Всероссийский форум волонтеров-медиков проходит с 6 по 9 августа на площадке Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

«Дорогие друзья! Приветствую вас на VII Всероссийском форуме волонтёров-медиков. Созданное 10 лет назад, ваше движение объединило во всех регионах страны энергичных, неравнодушных, чутких к чужой беде людей с активной жизненной, гражданской позицией. Продолжая благородные традиции добровольчества и подвижничества, вы выполняете важную миссию – участвуете в решении актуальных задач, стоящих перед отечественным здравоохранением», – передает РИА «Новости» слова Путина.

Глава страны выразил уверенность, что на форуме участники смогут обменяться накопленным опытом, а их социально значимые проекты получат поддержку.

«Желаю успехов на вашем непростом, но исключительно востребованном поприще», – добавил президент.