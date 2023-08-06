Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.16 комментариев
ВСУ обстреляли Белгородскую область более 100 раз за сутки
Гладков: ВСУ обстреляли два приграничных района Белгородской области более 100 раз за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли два приграничных района Белгородской области и выпустили более ста снарядов, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, обстрелу подверглись всего два приграничных района, по которым было выпущено 103 снаряда, передает РИА «Новости».
Гладков сообщил, что в Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 26 артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка – 6, по селу Красная Нива – 9. 29 выстрелами из гранатомета обстреляно село Красный Хутор.
Он добавил, что в Шебекинском округе по селу Муром выпущено семь минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка – 12 минометных снарядов, по МАПП «Шебекино» – 5 минометных снарядов.
Ранее добровольцам территориальной самообороны Белгородской области выдали автоматы, противодроновые ружья и автомобили УАЗ.