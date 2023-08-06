Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.10 комментариев
SpaceX анонсировала вывод на орбиту новой партии спутников Starlink
Ракета-носитель Falcon 9 выведет на орбиту 22 спутника Starlink, сообщила компания SpaceX.
Как сообщили в компании, 6 августа Falcon 9 запустит на низкую околоземную орбиту 22 спутника Starlink из Флориды, передает РИА «Новости».
Ранее SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 56 микроспутниками сети Starlink.