Президент России поздравил летчика Кульпова со столетием

  • Три штурмовые группы ВСУ уничтожены на Запорожском направлении
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    Всемирный банк признал экономику России одной из сильнейших
    Нанесение ударов ВС России решили ускорить за счет быстрой загрузки данных
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    Во Франции указали на неприятные для Украины перемены в США
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Что плохого России ждать от Испании

    Несмотря на то, что в авангарде европейской русофобии Испания не идет, уделить противостоянию с ней надо самое пристальное внимание. Хотя бы потому, что это касается наших связей с Латинской Америкой, которым испанцы явно угрожают.

    6 комментариев
    Владислав Исаев Владислав Исаев Апелляции к правде в общении с Западом и украинцами – бессмысленны

    Для европейца единственный критерий истины, который имеет значение – это собственная выгода. Если преступление, подлость, ложь приносят выгоду – значит, это законное, благородное и честное деяние.

    18 комментариев
    Дмитрий Проскурин Дмитрий Проскурин Студенты из новых регионов легко адаптировались в российских вузах

    В этом году поступление в российские вузы выпускников донецких, луганских, херсонских и запорожских школ возможно как по результатам ЕГЭ, так и по внутривузовским вступительным испытаниям. Можно даже без оригинала документа об образовании.

    8 комментариев
    Новости
    11:40Глава СБУ признал участие Украины в атаке на российский танкер

    Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк фактически признал участие киевского режима в атаке на российский танкер «Сиг» (Sig) в Керченском проливе.

    11:37Суд в Исламабаде приговорил экс-премьера Хана к 3 годам колонии

    Суд в Исламабаде приговорил экс-премьера Пакистана Имрана Хана к трем годам тюремного заключения по делу о мошенничестве, уголовное дело связано с торговлей ценностями из сокровищницы Тошахане, сообщает местная газета Dawn.

    11:28Президент России поздравил летчика Кульпова со столетием

    Президент России Владимир Путин поздравил ветерана Великой Отечественной войны, летчика Николая Кульпова со столетним юбилеем, отметив его мужество, героизм и навыки.

    11:18Нетребко потребовала от «Метрополитен-опера» 360 тыс. долларов

    Российская оперная певица Анна Нетребко подала в суд Южного округа штата Нью-Йорк исковую жалобу к театру «Метрополитен-опера» (Metropolitan Opera) с требованием компенсации в размере 360 тыс. долларов за отмененные выступления.

    11:04В аэропорту Сочи самолет столкнулся с телетрапом

    В аэропорту Сочи столкнулся самолет Airbus A330-300 авиакомпании Nordwind с телетрапом, когда направлялся на стоянку, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

    10:56Три штурмовые группы ВСУ уничтожены на Запорожском направлении

    Российские силы минувшей ночью уничтожили три штурмовые группы украинских националистов западнее Орехово в Запорожской области, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий.

    10:53Бригадный генерал ВСУ признал сложности при наступлении на южном направлении

    Возможностей сил обороны ВСУ не хватает для проведения наступательных действий на южном направлении, не хватает техники и подготовленных инженерно-саперных подразделений, заявил бригадный генерал ВСУ Дмитрий Герега.

    10:31Решетников спрогнозировал рост ВВП России на 2%

    Рост ВВП России по итогам 2023 года составил более 2%, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

    10:27Павлюченко «пожалел» депутатов, которых пересадят на Aurus за 30 млн рублей

    Бывший футболист Роман Павлюченко с иронией отреагировал на сообщения о том, что депутатов Госдумы пересадят на отечественные автомобили, напомнив, что стоимость Aurus достигает 30 млн рублей.

    10:06По всей территории Украины объявили воздушную тревогу

    В субботу утром во всех регионах Украины звучит сигнал воздушной тревоги.

    09:59Украинский дрон сбросил взрывные устройства в Курской области

    С украинского беспилотника в городе Рыльске Курской области сброшены взрывные устройства, сообщил губернатор Роман Старовойт.

    09:54Китай обратился к России по поводу «нарушения прав» своих граждан на границе

    Китайское посольство в Москве обратилось к российской стороне с призывом расследовать инцидент с «нарушением прав» нескольких китайских граждан на границе России и Казахстана, говорится в сообщении дипломатической миссии.

    09:26Во Франции указали на неприятные для Украины перемены в США

    Большинство американских граждан выступают против отправки дополнительного оружия вооруженным силам Украины, заявил французский политик, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо, комментируя результаты социологического опроса.

    09:14В России начали производить ударный дрон «Гастелло»

    В России начали производить дрон-камикадзе «Гастелло», который создан с учетом пожеланий операторов беспилотных летательных аппаратов, работающих в зоне СВО, сообщил инженер-разработчик.

    08:51Шойгу и Мантуров провели совещание по гособоронзаказу

    Министр обороны Сергей Шойгу и вице-премьер – министр промышленности и торговли Денис Мантуров в штабе объединенной группировки российских войск провели совещание по вопросам выполнения гособоронзаказа, сообщили в военном ведомстве.

    5 августа 2023, 11:28

    Президент России поздравил летчика Кульпова со столетием

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин поздравил ветерана Великой Отечественной войны, летчика Николая Кульпова со столетним юбилеем, отметив его мужество, героизм и навыки.

    В поздравительной телеграмме на сайте Кремля отмечается преданное служение родине в годы Великой Отечественной войны, а также исключительное мужество, героизм и выдающиеся навыки пилота.

    Президент пожелал Кульпову здоровья, благополучия, бодрости духа и всего наилучшего.

    3 августа 2023, 14:04
    Путин: Все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях
    Путин: Все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Алина Власенко

    Президент Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности выразил мнение, что российским чиновникам следует передвигаться на отечественных автомобилях.

    По словам Путина, ранее различные ведомства обратились к нему с просьбой продолжить закупку автомобилей иностранного производства, передает ТАСС.

    «Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено, и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях», – заявил глава государства.

    Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров доложил президенту, что почти на всех автомобильных российских заводах прошло замещение покинувших страну иностранных партнеров.

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    3 августа 2023, 22:06
    Путин и лидеры стран Африки выступили с заявлением по Украине

    Путин и лидеры стран Африки отметили прогресс по ряду пунктов мирной инициативы по Украине

    Путин и лидеры стран Африки выступили с заявлением по Украине
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин и лидеры семи стран Африки на встрече, которая состоялась 28 июля в Санкт-Петербурге, отметили прогресс в реализации ряда гуманитарных пунктов африканской мирной инициативы, достигнутый с момента их предыдущей встречи 17 июня, говорится в их совместном заявлении, опубликованном в четверг, 3 августа, администрацией президента ЮАР Сирила Рамафосы.

    «Лидеры признали прогресс, достигнутый с тех пор по предложениям, которые они обсуждали на первой встрече 17 июня 2023 года по гуманитарным вопросам, в частности связанным с правами детей в зонах вооруженных действий и обменов пленными между Россией и Украиной, и согласились, что гуманитарные усилия будут продолжать приносить дальнейшие результаты», – передает ТАСС содержание документа.

    Кроме того, отмечается, что в ходе прошедшей встречи Путин и главы африканских государств договорились продолжить диалог об африканской мирной инициативе с тем, «чтобы постараться продолжить дорогу к миру».

    На пресс-конференции после встречи с лидерами африканских стран Путин сообщил, что в Африке искренне хотят прекращения конфликта на Украине, помня ее по-доброму как часть Советского Союза. При этом глава государства подчеркнул, что Россия не может выполнить пункт африканской мирной инициативы, касающийся прекращения огня, так как Украина ведет крупномасштабное наступление.

    Коментарии (5)
    4 августа 2023, 10:45
    Кремль опубликовал совместное заявление Путина и лидеров стран Африки по Украине

    Кремль опубликовал совместное заявление Путина и лидеров африканских государств-участниц мирной миссии по Украине

    Кремль опубликовал совместное заявление Путина и лидеров стран Африки по Украине
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    В заявлении на сайте Кремля отмечается прогресс, достигнутый по гуманитарным вопросам, в частности связанным с правами детей в зонах боевых действий и обменов пленными между Россией и Украиной.

    Лидеры стран также призвали к конкретным шагам по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений, чтобы возобновить зерновую сделку. Кроме того, в заявлении содержится обращение к ООН с просьбой высвободить 200 тыс. тонн российских удобрений, заблокированных в морских портах Евросоюза.

    В четверг вечером документ также был опубликован властями Южно-Африканской Республики. В нем Путин и лидеры стран Африки высказались за снятие санкций по экспорту российских зерна и удобрений.

    Коментарии (14)
    2 августа 2023, 14:08
    Путин изложил Эрдогану причины выхода России из зерновой сделки

    Tекст: Алина Власенко

    Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора изложил турецкому лидеру Тайипу Эрдогану причины, по которым Москва вышла из зерновой сделки, и подтвердил готовность вернуться к выполнению договоренности при выполнении ряда условий, сообщает пресс-служба Кремля.

    Как говорится в сообщении на сайте Кремля, Путин изложил принципиальную позицию Москвы в связи с прекращением действия зерновой сделки. В частности, президент подчеркнул, что из-за отсутствия прогресса в реализации российской части договоренности ее продление потеряло смысл.

    При этом Путин подтвердил готовность вернуться к выполнению договоренности, если Западом будут выполнены все зафиксированные в них обязательства перед Москвой.

    Кроме того, российский лидер указал, что Москвой прорабатываются надежные варианты поставок российского зерна наиболее нуждающимся в продовольствии странам.

    Также в ходе переговоров Путин и Эрдоган договорились о подготовке возможной встречи.

    Ранее сообщалось, что Эрдоган в ходе телефонного разговора с Путиным обсудил зерновую сделку и заверил, что Анкара продолжит активные усилия и использует дипломатию для продления черноморской зерновой инициативы, сообщает канцелярия турецкого лидера.

    Коментарии (57)
    2 августа 2023, 13:05
    Песков назвал условие возвращения России к зерновой сделке

    Песков: Москва готова незамедлительно вернуться к зерновой сделке после выполнения обязательств в отношении России

    Песков назвал условие возвращения России к зерновой сделке
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Москва готова незамедлительно вернуться к зерновой сделке, но эта сделка должна быть реализована в части, касающейся России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля заявил, что Москва готова незамедлительно вернуться не только к переговорам, но и к самой сделке, и президент Владимир Путин уже повторял это «сто раз», для этого сделка должна быть реализована в той части, которая касается России. Песков констатировал, что до сих пор этого сделано не было, передает ТАСС.

    В прошлый четверг президент Владимир Путин в рамках саммита Россия – Африка констатировал, что ни одно из российских условий по зерновой сделке не было выполнено. Он подчеркнул, что помощью беднейшим странам по зерновой сделке было бы снятие ограничений на экспорт российского зерна и удобрений. Отвечая на вопрос о возможности возобновления участия России в сделке, Путин сказал: «утром деньги, вечером стулья». Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Россия обыграла Запад выходом из зерновой сделки.

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    2 августа 2023, 17:34
    Путин: У политики Киева по уничтожению всего русского нет перспектив

    Путин заявил об отсутствии перспектив у политики Запада и Киева по уничтожению всего русского

    Путин: У политики Киева по уничтожению всего русского нет перспектив
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У политики киевского режима и у его хозяев по уничтожению всего русского с Запада нет будущего, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

    В ходе совещания он затронул тему интеграции новых регионов России в общероссийское культурное пространство, передает ТАСС.

    «Строго говоря, жители этих регионов никогда и не покидали это пространство, они бережно хранят и родной язык, и живой интерес к великой русской литературе. Знаю, любят произведения наших выдающихся соотечественников», – сказал глава государства.

    Этому не мешают все попытки киевского режима запретить книги русских классиков, современников, изъять их из продажи и библиотек и уничтожить их. По его словам, «у подобной политики никогда не было и не будет никакого будущего».

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    3 августа 2023, 14:31
    Путин на встрече с промышленниками напомнил крылатую фразу Черномырдина

    Путин на встрече с промышленниками напомнил крылатую фразу Черномырдина: Что ни делаем, получается автомат Калашникова

    Путин на встрече с промышленниками напомнил крылатую фразу Черномырдина
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Алина Власенко

    Президент Владимир Путин на встрече с представителями предприятий обрабатывающей промышленности положительно оценил деятельность Кировского завода и пошутил на тему разнообразия выпускаемой предприятием техники.

    На встрече с главой государства выступил гендиректор Кировского завода Сергей Серебряков, рассказав об основных направлениях работы и упомянув, что недавно на предприятии разработали машину для инженерных войск. В ответ Путин в шутку процитировал экс-премьера России Виктора Черномырдина: «С чего бы мы ни начинали, получается автомат Калашникова».

    Глава государства также отметил, что в последние годы Кировский завод после некоторых трудностей преобразился технологически и финансово, передает ТАСС.

    Кировский завод выпускает тракторы, бытовую технику, турбогенераторы для ледоколов, оборудование для тепло- и гидроэнергетики, металлургическую продукцию.

    Коментарии (0)
    2 августа 2023, 13:45
    Путин и Эрдоган обсудили зерновую сделку
    Путин и Эрдоган обсудили зерновую сделку
    @ Алексей Дружинин/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Турецкий президент Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил зерновую сделку и заверил, что Анкара продолжит активные усилия и использует дипломатию для продления черноморской зерновой инициативы, сообщает канцелярия турецкого лидера.

    Эрдоган назвал черноморскую инициативу «мостом мира» и отметил, что приостановка зерновой сделки не пойдет никому на пользу. Турецкий лидер также отметил, что стоимость зерна после приостановки зерновой сделки выросла на 15%, а во время ее реализации снизились на 23%, передает ТАСС.

    Кроме того, Эрдоган и Путин договорились о визите президента России в республику. Дата визита пока не уточняется.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Москва готова незамедлительно вернуться к зерновой сделке, но эта сделка должна быть реализована в части, касающейся России.

    Коментарии (6)
    2 августа 2023, 21:20
    Песков: Встреча Путина и Эрдогана пройдет не обязательно в Турции

    Песков: Встреча Путина и Эрдогана не обязательно состоится на турецкой территории, место будет обговариваться

    Tекст: Антон Никитин

    Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана не обязательно состоится на турецкой территории, детали еще будут обговариваться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в кулуарах форума «Территория смыслов».

    «Место [встречи Владимира Путина и Тайипа Эрдогана] будет обговариваться, это не обязательно Турция», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Он пояснил, что Эрдоган приглашает Путина к себе в Турцию, однако сам президент России на ночной пресс-конференции в Петербурге как раз говорил, что сейчас то время, когда он должен быть в стране, поэтому ему тяжело осуществлять какие-то визиты.

    Песков также сообщил, что темы урегулирования на Украине и продления зерновой сделки будут в повестке дня планируемой встречи президентов России и Турции, как и многопрофильные двусторонние отношения, и обмен мнениями по всем мировым делам. В то же время пресс-секретарь российского лидера отметил, что по теме продления зерновой сделки Путин дал исчерпывающие объяснения своему турецкому коллеге.

    В среду президенты России и Турции провели телефонный разговор после перерыва в почти пять недель.

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    2 августа 2023, 14:38
    Путин вручил госнаграды артисту Винокуру и космонавту Шкаплерову

    Путин в Кремле вручил госнаграды народному артисту РСФСР Винокуру, космонавту Шкаплерову и другим выдающимся россиянам

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды выдающимся россиянам, среди которых народный артист РСФСР Владимир Винокур и замначальника управления ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов им. Гагарина» Антон Шкаплеров.

    Народный артист РСФСР Владимир Винокур получил из рук президента орден «За заслуги перед отечеством» I степени. Этой же наградой II степени был удостоен руководитель фракции социалистической политической партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Сергей Миронов. Орденом Гагарина российский лидер наградил заместителя начальника управления ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтом им. Гагарина» Антона Шкаплерова, передает ТАСС.

    Орденом Почета была награждена президент Регионального общественного фонда им. Героя России Ахмата Кадырова Аймани Кадырова, мать главы Чечни.

    Кроме того, Путин вручил ордена Пирогова, ордена Дружбы, ордена Почета, ордена за заслуги в культуре и искусстве, а также почетные звания заслуженного деятеля искусств России, заслуженного деятеля науки России и заслуженного строителя России.

    Напомним, 6 июня президент России Владимир Путин подписал указ о награждении артиста Владимира Винокура орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени.

    Коментарии (3)
    4 августа 2023, 14:37
    Путин подписал закон о блокировке счетов попавших под санкции иностранцев

    Путин подписал закон о блокировке счетов и имущества попавших под санкции иностранцев

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин подписал закон о блокировке денежных средств и имущества юрлиц, находящихся под контролем иностранных организаций и граждан, попавших под российские санкции.

    Согласно закону, опубликованному на официальном портале правовой информации, блокировка средств может применяться в случае недружественных действий иностранных государств, представляющие угрозу интересам и безопасности России и нарушают права и свободы россиян. Решение о применении мер будет принимать президент по предложению Совбеза России.

    Кроме того, закон дополнен понятием «блокируемые лица», таковыми будут считаться те, чьи средства будут заблокированы. К ним также будут относиться подконтрольные иностранным организациям юрлица, в которых такие организации и граждане вправе прямо или косвенно распоряжаться самостоятельно или совместно более 50% голосов в высшем органе управления.

    Организации, осуществляющие операции с деньгами и иным имуществом, а также операторы информсистем, где осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторы обмена ЦФА должны будут блокировать операции таких подконтрольных иностранцам юрлиц. Банк России в случае невыполнения этих обязанностей может отозвать у них лицензию.

    Кроме того, организаторы азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе будут также обязаны отказывать в приеме ставок и выплате выигрыша попавшим под санкции участникам игр.

    Закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.

    Коментарии (842)
    4 августа 2023, 15:07
    Путин повысил верхнюю границу призывного возраста до 30 лет

    Tекст: Алина Власенко

    Президент Владимир Путин подписал закон о повышении верхней границы призывного возраста на срочную службу на три года – до 30 лет.

    Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Таким образом, верхняя граница призывного возраста увеличена с 27 до 30 лет. Нижняя граница осталась неизменной. Закон вступает в силу с 1 января 2024 года, передает ТАСС.

    Одновременно Путин подписал закон, устанавливающий запрет на выезд из России гражданам, подлежащим воинскому учету, со дня направления им повестки по месту работы или учебы до явки в военкомат, или когда повестка будет размещена в реестре вручения повесток.

    Также законом уточняется порядок передачи сведений о гражданах, обязанных состоять на воинском учете. Кроме того, закон наделяет регионы России правом осуществлять добровольную подготовку граждан, состоящих на воинском учете, по военно-учетным специальностям на основании соглашений, заключаемых с Минобороны.

    В июле Совет Федерации одобрил закон об увеличении верхней границы призывного возраста срочной службы в России до 30 лет. При этом в Минобороны сообщили, что граждане, которые в 2023 году достигнут 27 лет, не подлежат призыву и будут зачислены в запас.

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    2 августа 2023, 17:43
    Путин вручил в Кремле высокие госнаграды казакам

    Путин вручил в Кремле госнаграды командиру добровольческого казачьего батальона «Сибирь» Ликонцеву и его заместителям

    Президент России Владимир Путин вручил в Кремле высокие государственные награды командиру добровольческого казачьего экспедиционного батальона «Сибирь» Олегу Ликонцеву и его заместителям – Алексею Кайгородову и Сергею Мерзеликину.

    Церемония награждения военных, проявивших себя в ходе специальной военной операции (СВО), прошла в Екатерининском зале Кремля, сообщается на сайте Всероссийского казачьего общества.

    В ходе церемонии президент России Владимир Путин вручил звезду Героя Российской Федерации командиру казачьего экспедиционного батальона «Сибирь» Олегу Ликонцеву. Кроме того, глава государства наградил орденом Мужества заместителей командира добровольческого казачьего экспедиционного батальона «Сибирь» Алексея Кайгородова и Сергея Мерзеликина.

    «Это большая честь для всего российского казачества и высокая награда всем казакам, которые встали на защиту Отечества, а также братьям-казакам, которые не вернулись из боя», – сказал командир казачьего экспедиционного батальона «Сибирь» на церемонии.

    Командир казачьего батальона «Сибирь» Олег Ликонцев (позывной Кан) стал первым казаком-добровольцем, которому присвоили звание Героя Российской Федерации, сообщает портал «Российское казачество».

    Комбат рассказал, что на фронте получил три контузии, один осколок продырявил каску, другой – ухо. При этом казак отказался от прохождения военно-врачебной комиссии и уже вернулся на фронт, к своим, а разбираться со своим состоянием планирует потом, как служба закончится. Ликонцев считает, что полученная им награда – это награда всех казаков, так как он был не один. Он рассказал, что в добровольцы сейчас идет много сибиряков, и пожелал им оставаться казаками и всегда иметь цель, ради которой идешь в бой и вернешься домой.

    «Когда есть ради чего возвращаться домой – всегда выживешь, любите свое Отечество и продолжайте выполнять свой долг, который дедами предписан», – сказал комбат.

    За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач на самых горячих направлениях СВО, к государственным наградам представлен 1621 казак, 576 казаков уже получили награды.

    Напомним, 12 июля глава государства присвоил командиру добровольческого казачьего отряда «Сибирь» в составе добровольческой казачьей бригады «Терек» Олегу Ликонцеву звание Героя Российской Федерации. В том же месяце казачий батальон «Терек» отпраздновал годовщину создания подразделения на передовой СВО под Соледаром.

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    3 августа 2023, 13:41
    Путин: Связанный с дефицитом кадров рост зарплат подрывает экономику производств

    Путин: Основанный на дефиците кадров рост зарплат подрывает экономику производств

    Tекст: Алина Власенко

    Рост зарплат в обрабатывающей промышленности, подстегиваемый дефицитом кадров, пагубно скажется на экономике производств, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.

    Глава государства выразил мнение, что рост заработной платы на многих предприятиях вызван дефицитом рабочей силы, что плохо сказывается на положении малых и средних предприятий.

    «Я так понимаю, вы все-таки наиболее квалифицированных специалистов оттуда подтягиваете к себе. … В конечном итоге это будет подрывать экономику предприятий», – заметил Путин, передает ТАСС.

    Президент добавил, что повышение производительности труда является принципиальным вопросом, и напомнил, что правительство успешно работает над этим. По словам Путина, в базовых отраслях в целом наблюдается фронтальный рост промышленного производства.

    Ранее Путин заявил, что данные о росте заработных плат и занятости в промышленности страны указывают на то, что она «набирает ход».

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    3 августа 2023, 22:27
    Путин и лидеры стран Африки призвали снять санкции с экспорта российского зерна

    Путин и лидеры стран Африки высказались за снятие санкций по экспорту российских зерна и удобрений

    Путин и лидеры стран Африки призвали снять санкции с экспорта российского зерна
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин и лидеры семи стран Африки высказались за устранение ограничений по экспорту из России зерна и удобрений для возобновления зерновой сделки, говорится в совместном заявлении по итогам встречи лидеров африканской мирной инициативы с главой российского государства.

    «Лидеры призвали к конкретным шагам по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений, что позволит возобновить полную реализацию черноморской пакетной инициативы генерального секретаря ООН [Антониу Гутерриша], одобренной 22 июля 2022 года в Стамбуле», – подчеркнуто в заявлении, опубликованном администрацией президента ЮАР Сирила Рамафосы, передает ТАСС.

    Как уточняется, встреча состоялась 28 июля, а заявление опубликовано 3 августа.

    «Лидеры также призвали ООН принять необходимые меры, чтобы разблокировать 200 тысяч тонн российских удобрений, заблокированных в морских портах Евросоюза, для немедленной и бесплатной доставки в африканские страны», – говорится в документе.

    Во встрече с Путиным участвовали президент Коморских Островов Азали Ассумани в качестве председателя Африканского союза, президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Сенегала Маки Саль, президент Уганды Йовери Мусевени и министр иностранных дел Замбии Стенли Какубо.

    Ранее официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья заявлял, что государства Африки добиваются быстрейшего разблокирования в портах Европы более 200 тыс. тонн российских удобрений, чтобы они поступили на мировой рынок.

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