Владельца заводов по производству водки «Хортиця» внесли в список террористов

Владельца заводов по производству водки «Хортиця» Беспалова внесли в список террористов

Tекст: Алина Власенко

В настоящее время Беспалов арестован и помещен в СИЗО по делу о даче взятки, передает ТАСС.



В Едином государственном реестре юридических лиц Беспалов указан как учредитель компаний «Стандарт качества», «Русский север», «Родник и К».

В то же время, по данным СМИ, заводы «Русский север» и «Родник и К» имеют отношение к холдингу Global Spirits украинского предпринимателя Евгения Черняка, обвиняемого в финансировании ВСУ.