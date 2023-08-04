Для европейца единственный критерий истины, который имеет значение – это собственная выгода. Если преступление, подлость, ложь приносят выгоду – значит, это законное, благородное и честное деяние.3 комментария
Владельца заводов по производству водки «Хортиця» внесли в список террористов
Владельца заводов по производству водки «Хортиця» Беспалова внесли в список террористов
Росфинмониторинг внес владельца заводов «Русский север» и «Родник и К», выпускавших водку «Хортиця», Александра Беспалова в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
В настоящее время Беспалов арестован и помещен в СИЗО по делу о даче взятки, передает ТАСС.
В Едином государственном реестре юридических лиц Беспалов указан как учредитель компаний «Стандарт качества», «Русский север», «Родник и К».
В то же время, по данным СМИ, заводы «Русский север» и «Родник и К» имеют отношение к холдингу Global Spirits украинского предпринимателя Евгения Черняка, обвиняемого в финансировании ВСУ.