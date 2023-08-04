На Украине решили увеличить штрафы за российскую музыку

Депутаты украинской рады предложили увеличить штрафы за российскую музыку в публичных местах

Tекст: Александра Юдина

Уточняется, что ряд депутатов внес на ознакомление законопроект об административных правонарушениях касательно повышения ответственности за нарушение законодательства заведениями торговли, общественного питания и сферы услуг в сфере ограничения публичного использования музыкального продукта России, передает РИА «Новости».

Депутатами предлагается увеличить штраф от трехсот до пятисот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. При этом в данный момент необлагаемый налогом минимум доходов граждан Украины составляет 17 гривен (44 рубля).

Как отметил уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь, позднее нынешний штраф в 51 гривну «будет существенно увеличен».

Ранее суд во Львове признал молодого человека, исполнявшего песню рок-музыканта Виктора Цоя, виновным в мелком хулиганстве и вынес ему предупреждение. До этого в Белой Церкви в Киевской области произошла драка из-за прослушивания песни на русском языке.

Напомним, в середине июля киевский горсовет запретил публичную демонстрацию и исполнение русскоязычной музыки и книг, а также проведение концертов на русском языке.