Для европейца единственный критерий истины, который имеет значение – это собственная выгода. Если преступление, подлость, ложь приносят выгоду – значит, это законное, благородное и честное деяние.0 комментариев
На Украине решили увеличить штрафы за российскую музыку
Депутаты украинской рады предложили увеличить штрафы за российскую музыку в публичных местах
Депутаты Верховной рады предложили увеличить штрафы за исполнение и трансляцию российского музыкального контента в публичных местах, такой законопроект зарегистрирован в украинском парламенте.
Уточняется, что ряд депутатов внес на ознакомление законопроект об административных правонарушениях касательно повышения ответственности за нарушение законодательства заведениями торговли, общественного питания и сферы услуг в сфере ограничения публичного использования музыкального продукта России, передает РИА «Новости».
Депутатами предлагается увеличить штраф от трехсот до пятисот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. При этом в данный момент необлагаемый налогом минимум доходов граждан Украины составляет 17 гривен (44 рубля).
Как отметил уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь, позднее нынешний штраф в 51 гривну «будет существенно увеличен».
Ранее суд во Львове признал молодого человека, исполнявшего песню рок-музыканта Виктора Цоя, виновным в мелком хулиганстве и вынес ему предупреждение. До этого в Белой Церкви в Киевской области произошла драка из-за прослушивания песни на русском языке.
Напомним, в середине июля киевский горсовет запретил публичную демонстрацию и исполнение русскоязычной музыки и книг, а также проведение концертов на русском языке.