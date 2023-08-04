На Украине решили увеличить штрафы за российскую музыку

  • Для Су-57 создали опережающие разработки США ракеты малой дальности
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    Как Россия перехватывает у ВСУ наступательную инициативу
    Для Су-57 создали опережающие разработки США ракеты малой дальности
    Израильский эксперт: ПРО «Праща Давида» может оказаться на границах Украины
    Украина хочет наказать российскую саблистку Смирнову пожизненно
    Российские корабли отразили атаку катеров ВСУ на базу в Новороссийске
    Крым ночью пытались атаковать 13 дронами
    Российские силы овладели опорными пунктами ВСУ под Купянском
    Американский полковник назвал цифры потерь ВСУ с начала СВО
    Антонов рассказал, как российское зерно для Африки поразило США
    Мнения
    Владислав Исаев Владислав Исаев Апелляции к правде в общении с Западом и украинцами – бессмысленны

    Для европейца единственный критерий истины, который имеет значение – это собственная выгода. Если преступление, подлость, ложь приносят выгоду – значит, это законное, благородное и честное деяние.

    0 комментариев
    Дмитрий Проскурин Дмитрий Проскурин Студенты из новых регионов легко адаптировались в российских вузах

    В этом году поступление в российские вузы выпускников донецких, луганских, херсонских и запорожских школ возможно как по результатам ЕГЭ, так и по внутривузовским вступительным испытаниям. Можно даже без оригинала документа об образовании.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Требовать репрессий – значит, наступать на старые грабли

    «Кругом все изменники и коррупционеры, один я честный патриот, возмущенный всем этим безобразием, идите за мной» – это может быть работающей стратегией личного возвышения. Но только до того момента, как репрессируют тебя.

    47 комментариев
    Новости
    09:40Песков: Россия не готова верить словам США о содействии экспорту зерна

    Москва не готова на слово верить звучащим из Вашингтона заявлениям о содействии экспорту из России при возвращении в зерновую сделку, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    09:35Бородай: Попытками прорвать фланги под Артемовском ВСУ истощают резервы

    Бесполезные попытки ВСУ прорвать фланги под Артемовском приводят к истощению Киевом собственных резервов, заявил депутат Госдумы, председатель правления межрегиональной общественной организации «Союз добровольцев Донбасса» Александр Бородай.

    09:25Марочко: ВСУ стали чаще применять самодельные беспилотники

    Украинские силы на Купянском, Краснолиманском и части Донецкого направления стали чаще использовать беспилотники кустарного производства, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    09:22На Украине решили увеличить штрафы за российскую музыку

    Депутаты Верховной рады предложили увеличить штрафы за исполнение и трансляцию российского музыкального контента в публичных местах, такой законопроект зарегистрирован в украинском парламенте.

    09:15Тела двух человек нашли в реке в Иркутской области

    В зоне поисков пропавшей в июле отправившейся на рыбалку в Киренском районе семьи с внуком в реке Чучуй Иркутской области были найдены тела мужчины и женщины, сообщили в ГУ МВД по региону.

    09:00Бывшего депутата Сейма Латвии сочли виновным в стычке с русскоязычным соседом

    Бывший депутат Сейма Латвии Рейнису Знотиньш пожаловался в полицию на своего русскоязычного соседа, но сам стал участником административного процесса о мелком хулиганстве.

    08:58Для Су-57 создали опережающие разработки США ракеты малой дальности

    Для российских истребителей Су-57 создали ракеты малой дальности пятого поколения РВВ-МД2, которые опережают аналогичные разработки в США на пять–десять лет, сообщили представители компании-разработчика ГосМКБ «Вымпел» в журнале «Арсенал Отечества».

    08:51Нурмагомедов отказался тренировать Маска для боя против Цукерберга

    Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов отказался тренировать американского бизнесмена Илона Маска перед поединком против руководителя корпорации Meta (признана в России экстремистской) Марка Цукерберга, сообщил близкий к ситуации источник.

    08:45США и Украина начали переговоры о гарантиях безопасности для Киева

    Вашингтон и Киев приступили к переговорам о долгосрочных обязательствах в области безопасности между США и Украиной, сообщил Госдепартамент.

    08:39ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку в ДНР

    ВСУ утром в пятницу обстреляли Петровский и Киевский районы Донецка, Макеевку и Горловку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

    08:33Стало известно о поиске производителя двигателя на Як-152

    ПАО «Яковлев» (бывший «Иркут») ищет в России партнеров для импортозамещения немецкого авиадвигателя для учебно-тренировочного самолета (УТС) Як-152 для ВКС России, сообщил заместитель гендиректора ОАК по гражданской авиации, гендиректор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский.

    08:30Politico: Саудовская Аравия проинформирует Россию об итогах встречи по Украине

    Власти Саудовской Аравии, вероятно, проинформируют Москву об итогах запланированной на выходные в Джидде встречи по Украине, пишет газета Politico.

    08:25Нефть подорожала на ослаблении доллара

    Мировые цены на нефть в пятницу немного поднимаются на фоне ослабления доллара, но в итоге котировки шестую неделю подряд могут показать рост на ожиданиях снижения добычи странами ОПЕК+.

    08:22Шойгу проверил передовой пункт управления группировки «Центр» в зоне СВО

    Министр обороны Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления группировки войск «Центр» в зоне проведения спецоперации, сообщает Минобороны.

    08:15Киев перебросил западные средства РЭБ под Купянск

    Украинские силовики перебрасывают в Харьков западные средства обнаружения целей, комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиоэлектронной разведки (РЭР), сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    4 августа 2023, 09:22

    На Украине решили увеличить штрафы за российскую музыку

    Депутаты украинской рады предложили увеличить штрафы за российскую музыку в публичных местах

    Tекст: Александра Юдина

    Депутаты Верховной рады предложили увеличить штрафы за исполнение и трансляцию российского музыкального контента в публичных местах, такой законопроект зарегистрирован в украинском парламенте.

    Уточняется, что ряд депутатов внес на ознакомление законопроект об административных правонарушениях касательно повышения ответственности за нарушение законодательства заведениями торговли, общественного питания и сферы услуг в сфере ограничения публичного использования музыкального продукта России, передает РИА «Новости».

    Депутатами предлагается увеличить штраф от трехсот до пятисот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. При этом в данный момент необлагаемый налогом минимум доходов граждан Украины составляет 17 гривен (44 рубля).

    Как отметил уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь, позднее нынешний штраф в 51 гривну «будет существенно увеличен».

    Ранее суд во Львове признал молодого человека, исполнявшего песню рок-музыканта Виктора Цоя, виновным в мелком хулиганстве и вынес ему предупреждение. До этого в Белой Церкви в Киевской области произошла драка из-за прослушивания песни на русском языке.

    Напомним, в середине июля киевский горсовет запретил публичную демонстрацию и исполнение русскоязычной музыки и книг, а также проведение концертов на русском языке.

    3 августа 2023, 19:07
    Украина намерена призвать МОК дисквалифицировать российскую саблистку Смирнову
    Украина намерена призвать МОК дисквалифицировать российскую саблистку Смирнову
    @ Tibor Illyes/AP/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины принял проект обращения к МОК и FIE с требованием пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову.

    В заявлении говорится, что Верховная рада поддерживает отказ олимпийской чемпионки Ольги Харлан пожать руку россиянке Анне Смирновой после выступления. Также осуждается решение FIE о дисквалификации украинской спортсменки. В тексте есть призыв полностью отменить ее дисквалификацию и извиниться перед ней, передает ТАСС.

    Еще одним пунктом является призыв к МОК и FIE пожизненно дисквалифицировать Смирнову, отмечается, что попытка российской спортсменки пожать руку сопернице является «провокационным поступком, противоречащим олимпийскому духу».

    Напомним, согласно правилам FIE, спортсмены должны после поединка пожать друг другу руки, но Харлан отказалась пожимать руку Смирновой после поединка, за что была дисквалифицирована.

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    3 августа 2023, 10:10
    Сотрудница Комитета юстиции пыталась поджечь военкомат в Волгограде

    Сотрудница Комитета юстиции задержана за попытку поджечь военкомат в Волгограде

    Tекст: Алина Власенко

    Консультант по работе с архивом Комитета юстиции Волгоградской области пыталась поджечь военный комиссариат Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов Волгограда.

    Правоохранители заметили 31-летнюю женщину, когда она бродила вокруг здания военкомата, явно сильно нервничая. При задержании у нее нашли пять полулитровых бутылок с коктейлем Молотова, фитили, тряпки, спички и зажигалки.

    В настоящее время с женщиной общаются правоохранители, сообщает SHOT.

    Ранее правоохранители задержали у Бутырского военкомата в Москве 70-летнего пенсионера с бутылками с горючей жидкостью, перед этим он разговаривал по телефону с человеком с украинским акцентом.

    Коментарии (45)
    3 августа 2023, 14:35
    Минобороны сообщило о наступлении широким фронтом на Купянском направлении

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские штурмовые отряды группировки войск «Западная» провели наступательные действия на Купянском направлении широким фронтом, сообщило Министерство обороны России.

    Они заняли более выгодные позиции в районах населенных пунктов Ольшана, Першотравневое (Харьковская область) и Куземовка (ЛНР), сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также отражена атака подразделений украинской 25-й бригады ВДВ у поселка Новоселовское в ЛНР.

    Поражены скопления живой силы и техники ВСУ у поселков Синьковка, Петропавловка, Котляровка (Харьковская область) и Стельмаховка (ЛНР).

    За сутки на этом направлении ликвидировано до 150 украинских бойцов, две бронемашины, польская САУ Krab и гаубица Д-30.

    Группировка «Центр» на Краснолиманском направлении отразила две атаки у Нововодяного и Червоной Дибровы (ЛНР). ВСУ потеряли до 30 человек, БМП и бронетранспортер. Поражены украинские подразделения у поселков Григоровка, Торское (ДНР) и Макеевка (ЛНР).

    ВСУ потеряли на этом направлении до 110 человек, три бронемашины и САУ «Акация».

    На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 30 бойцов и также гаубица «Мста-Б».

    Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили 97 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и технику в 106 районах.

    У поселка Мемрик (ДНР) уничтожена пусковая установка ЗРК «Бук».

    ПВО за сутки перехватили 11 снарядов РСЗО HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM. Уничтожены 38 украинских беспилотников.

    С начала СВО уничтожено: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5468 БПЛА, 428 ЗРК, 11 100 танков и других бронемашин, 1142 машины РСЗО, 5731 орудие полевой артиллерии и минометов.

    Коментарии (6)
    3 августа 2023, 14:26
    Российские войска контратаковали ВСУ на Донецком направлении
    Российские войска контратаковали ВСУ на Донецком направлении
    @ t.me/mod_russia

    За сутки ВСУ предприняли попытки наступательных действий на Донецком, Южно-Донецком, Купянском и Краснолиманском направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили восемь атак противника около Белогоровки, Берестового, Клещеевки, Красногоровки и Марьинки Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    После отражения атак российские войска контратаковали отходящего противника и улучшили положение по переднему краю возле Берестового, Красногоровки и Марьинки.

    За последние сутки потери противника составили до 380 военнослужащих, танк, пять бронемашин, две польские самоходных артустановки Krab, а также противотанковая пушка «Рапира».

    На Южно-Донецком направлении ударами авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ рядом с Угледаром, Пречистовкой, Макаровкой и Старомайорским ДНР, отчитались в Минобороны.

    Профессиональными действиями российских подразделений отражена атака противника под Урожайным ДНР.

    Потери ВСУ на этом направлении составили до 175 военнослужащих, танк, две бронемашины, две американские артсистемы М777, а также гаубица Д-30, сообщил Конашенков.

    На Запорожском направлении активными действиями российских подразделений нанесено поражение противнику у Орехова, Малой Токмачки, Новоданиловки и Пятихаток Запорожской области.

    Потери противника составили до 45 военнослужащих, два танка, самоходная артустановка «Акация», гаубица Д-20, перечислили в Минобороны.

    Коментарии (3)
    3 августа 2023, 20:50
    ВСУ вернулись к советским танкам Т-72 из-за потерь западной техники

    ВСУ начали использовать советские танки Т-72 из-за потерь западной техники

    ВСУ вернулись к советским танкам Т-72 из-за потерь западной техники
    @ Lev Radin/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Вооруженные силы Украины вновь начали использовать советские танки Т-72 и боевые машины пехоты БМП-1 из-за больших потерь западной техники, сообщает Forbes.

    Части бригад ВСУ, оснащенные западной военной техникой, понесли значительные потери во время контрнаступления, передает «Известия».

    Предположительно, 47-я бригада ВСУ списала или отправила на ремонт несколько десятков БМП М2 Bradley, произведенных в США. Теперь ВСУ задействуют советские танки и БМП, так делает 65-я и 118-я бригады.

    По данным Forbes, Киев пока держит в резерве бригады, оснащенные БМП Stryker и Marder и танками Challenger 2.

    Ранее сообщалось, что бюджету Украины содержание ВСУ обходится 2 трлн гривен (почти 55 млрд долларов) в год.

    Коментарии (13)
    4 августа 2023, 02:15
    Американский полковник назвал цифры потерь ВСУ с начала СВО

    Полковник Макгрегор: ВСУ потеряли свыше 300 тыс. солдат с начала спецоперации

    Американский полковник назвал цифры потерь ВСУ с начала СВО
    @ Oleksandr Khomenko/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские вооруженные силы несут тяжелейшие потери с начала российской спецоперации, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор в интервью YouTube-каналу Jeremy Ryan Slate заявил, что ВСУ находятся в «ужасающем состоянии», поскольку от того, что вооруженные силы Украины имели год назад, остался лишь «скелет», передает РИА «Новости».

    По подсчетам, которые привел бывший советник главы Пентагона, украинская сторона потеряла 300–350 тыс. солдат. Он не исключает, что потери могут быть больше.

    Несмотря на огромные поставки техники странами НАТО, контрнаступление ВСУ привело к колоссальным потерям среди личного состава и было разгромлено, сказал Макгрегор. По его оценке, Украина в скором времени уже вряд ли сможет продолжать боевые действия.

    Американские СМИ со ссылкой на украинских врачей ранее писали о колоссальных потерях ВСУ при контрнаступлении.

    Коментарии (9)
    4 августа 2023, 00:53
    Капитаны стали отказываться швартовать суда в порту «Измаил» на Украине

    Представитель Одесской желдороги сообщил, что капитаны отказываются швартоваться в порту «Измаил»

    Капитаны стали отказываться швартовать суда в порту «Измаил» на Украине
    @ Knut Knipser/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    По меньшей мере два судна, которые следовали в порт «Измаил» под загрузку, отказались швартоваться в нем после взрывов, прогремевших на объектах портовой инфраструктуры в ночь на 2 августа, пишут украинские СМИ.

    Как сообщил представитель Одесской железной дороги на совещании под руководством заместителя директора департамента коммерческой работы «Украинских железных дорог» («Укразализныця») Валерия Ткачева, работа по выгрузке зерновых налаживается, однако, отметил он, возникли «определенные проблемы».

    «За сутки два капитана отказались пришвартоваться в связи с событиями, которые были… Все о них знают», – приводит слова представителя Одесской железной дороги «Интерфакс – Украина».

    По данным портала Marine Traffic, в порту «Измаил» в настоящее время находятся 117 судов. Как ожидается, еще 20 судов вскоре прибудут. К отправлению в ближайшие сутки готовится 21 судно.

    Ранее источники Reuters сообщали, что после взрывов, прогремевших в порту «Измаил» в Одесской области в ночь на 2 августа, на объектах портовой и промышленной инфраструктуры произошли возгорания, работа порта была приостановлена.

    Кроме того, 24 июля украинская сторона сообщила о повреждении одного из крупнейших портов на Дунае. О каком именно порте идет речь, в Киеве не уточнили.

    Коментарии (4)
    3 августа 2023, 11:15
    Российские военные уничтожили три штурмовые бригады ВСУ в Запорожской области

    Балицкий: Российские военные уничтожили три штурмовые бригады ВСУ в Запорожской области

    Российские военные уничтожили три штурмовые бригады ВСУ в Запорожской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Российские военные уничтожили три штурмовые бригады ВСУ, которые готовились к наступлению около Малой Токмачки и Новопокровки в Запорожской области, сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий.

    Он уточнил в Telegram, что по группировкам нанесен огонь артиллерии, противник практически потерял весь состав бригад, выжившие разбрелись по лесополосе. Таким образом, было сорвано продвижение противника в районе Пятихаток.

    Также российские силы обнаружили перемещение украинской пехоты в районе Пятихаток, артиллерия нанесла огневое поражение, противник также откатился назад, добавил Балицкий.

    Ранее Балицкий сообщил, что штурмовая группа украинских военных предприняла очередную безуспешную попытку прорвать российскую оборону в Запорожской области.

    Коментарии (17)
    4 августа 2023, 06:49
    Российские корабли отразили атаку катеров ВСУ на базу в Новороссийске

    Российские корабли отразили атаку безэкипажных катеров ВСУ на военно-морскую базу в Новороссийске

    Российские корабли отразили атаку катеров ВСУ на базу в Новороссийске
    @ кадр из видео RT

    Tекст: Ольга Никитина

    В ночь на пятницу украинские вооруженные силы осуществили попытку атаки военно-морской базы в Новороссийске с применением двух морских безэкипажных катеров, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что катера были обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, которые охраняют внешний рейд военно-морской базы.

    Ранее в экстренных службах Новороссийска подтвердили, что на линию «112» поступили сообщения о звуках взрывов. Информацию передали спецслужбам.


    В Каспийском трубопроводном консорциуме сообщили ТАСС, что инфраструктура в результате атаки с украинской стороны не пострадала, нефть отгружается в штатном режиме. Там отметили, что в настоящее время введен временный запрет на движение судов в порту Новороссийска.

    Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале, в результате атаки ВСУ в акватории Новороссийска никто не пострадал, разрушений нет. Глава региона выразил благодарность военнослужащим за слаженную работу.

    В свою очередь мэр города Андрей Кравченко сообщил, что атаку со стороны ВСУ отразили корабли «Оленегорский горняк» и «Суворовец». Градоначальник отметил, что реакция экипажей была моментальной и позволила предотвратить возможные последствия.

    Коментарии (27)
    3 августа 2023, 16:07
    Берлин обосновал отказ поставлять дальнобойные ракеты Киеву

    Глава Минобороны ФРГ Писториус: Для поставки Украине крылатых ракет Taurus не пришло время

    Берлин обосновал отказ поставлять дальнобойные ракеты Киеву
    @ axesofevil2000/wikipedia.org

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Германии по-прежнему придерживаются мнения, что поставка Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus не является главным приоритетом, заявил министр обороны Германии Писториус.

    Министр отметил, что США также не поставляют дальнобойные крылатые ракеты Украине. Писториус не исключил, что в будущем Германия может предоставить Taurus Киеву, но время для принятия решения еще не пришло, передает ТАСС.

    Главным приоритетом и компетенцией ФРГ, по его словам, являются противовоздушная оборона, учебная поддержка, инженерная и бронетанковая техника, поэтому срочные решения по другому вопросу пока откладываются.

    Ранее министр обороны Германии Борис Писториус уже заявлял, что страна отказывается поставлять Украине немецкие крылатые ракеты. Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Киеву в срочном порядке необходимы крылатые ракеты Taurus дальностью действия до 500 км, власти Германии должны принять решение об их поставке.

    Коментарии (8)
    3 августа 2023, 22:06
    Путин и лидеры стран Африки выступили с заявлением по Украине

    Путин и лидеры стран Африки отметили прогресс по ряду пунктов мирной инициативы по Украине

    Путин и лидеры стран Африки выступили с заявлением по Украине
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин и лидеры семи стран Африки на встрече, которая состоялась 28 июля в Санкт-Петербурге, отметили прогресс в реализации ряда гуманитарных пунктов африканской мирной инициативы, достигнутый с момента их предыдущей встречи 17 июня, говорится в их совместном заявлении, опубликованном в четверг, 3 августа, администрацией президента ЮАР Сирила Рамафосы.

    «Лидеры признали прогресс, достигнутый с тех пор по предложениям, которые они обсуждали на первой встрече 17 июня 2023 года по гуманитарным вопросам, в частности связанным с правами детей в зонах вооруженных действий и обменов пленными между Россией и Украиной, и согласились, что гуманитарные усилия будут продолжать приносить дальнейшие результаты», – передает ТАСС содержание документа.

    Кроме того, отмечается, что в ходе прошедшей встречи Путин и главы африканских государств договорились продолжить диалог об африканской мирной инициативе с тем, «чтобы постараться продолжить дорогу к миру».

    На пресс-конференции после встречи с лидерами африканских стран Путин сообщил, что в Африке искренне хотят прекращения конфликта на Украине, помня ее по-доброму как часть Советского Союза. При этом глава государства подчеркнул, что Россия не может выполнить пункт африканской мирной инициативы, касающийся прекращения огня, так как Украина ведет крупномасштабное наступление.

    Коментарии (5)
    3 августа 2023, 15:22
    На Украине раскрыли масштабную схему продажи новорожденных иностранцам

    Украинская полиция раскрыла крупную схему продажи новорожденных детей иностранцам

    На Украине раскрыли масштабную схему продажи новорожденных иностранцам
    @ Sopotnicki/Imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Правоохранители Украины разоблачили преступную схему по продаже иностранцам в медклиниках Киева и Харькова рожденных суррогатными матерями детей, сообщает офис генпрокурора Украины.

    По информации ведомства, 12 участникам преступной организации предъявлено обвинение в торговле людьми, организаторами схемы были руководители медицинских клиник, сотрудники клиник, менеджеры, администраторы и адвокат, передает ТАСС.

    Отмечается, что преступная группа осуществляла продажу новорожденных детей иностранным гражданам, проживающим в странах, где запрещено суррогатное материнство, за денежное вознаграждение.

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, поддерживая индустрию суррогатного материнства на Украине на самом высоком уровне, киевский режим способствует распространению преступлений против детей.

    До этого правоохранительные органы Украины также раскрыли преступную схему продажи новорожденных детей за границу.

    Коментарии (9)
    3 августа 2023, 17:52
    Посла Украины Польша заставила ответить за возникшее напряжение между странами
    Посла Украины Польша заставила ответить за возникшее напряжение между странами
    @ Darek Delmanowicz/EPA/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    В МИД Польши в четверг вызвали посла Украины в стране Василия Зварыча, чтобы «выяснить причины напряжения», которое возникло между странами в последнее время.

    Об этом сообщил заместитель главы польского МИДа Аркадиуш Мулярчик «Польскому радио», передает издание «Страна.ua».

    По словам дипломата, это напряжение было вызвано «не польской стороной». Варшава же хочет, чтобы работа между Украиной и Польшей была слаженной, так как есть общие интересы и цели.

    Также подчеркивается, что Варшава не хочет начинать спор с Киевом, чтобы другие не извлекли из этого пользу.

    Ранее польский политик Марчин Пшидач упрекнул Киев в неблагодарности. После этого польского посла Бартоша Цихоцкого вызвали в МИД Украины. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал это решение.

    Коментарии (6)
    3 августа 2023, 20:38
    На Украине назвали военные расходы страны

    Премьер Украины Шмыгаль: На ВСУ тратится больше годового дохода Украины

    На Украине назвали военные расходы страны
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Вера Басилая

    Содержание украинских войск обходится бюджету Украины в 2 трлн гривен (почти 55 млрд долларов) в год, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

    Он заявил, что сумма, потраченная на ВСУ, больше, чем доходная часть бюджета мирного времени. Шмыгаль отметил, что государство сейчас держится за счет финансовой поддержки Запада, грантов и кредитов, передает РИА «Новости».

    Ранее глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что дефицит украинского бюджета составляет около 26% ВВП.

    Коментарии (4)
    3 августа 2023, 12:15
    В Кремле отреагировали на признание Киева в причастности к атакам на Крымский мост

    Песков о признании Киева в причастности к атакам на Крымский мост: Мы это знали

    В Кремле отреагировали на признание Киева в причастности к атакам на Крымский мост
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «лишним подтверждением» признание секретаря Совета национальной безопасности Украины Алексея Данилова о причастности Службы безопасности Украины к обеим атакам на Крымский мост.

    Песков отметил, что Москва уже говорила о причастности Киева к атаке на Крымский мост. «Мы это знали. Поэтому лишнее подтверждение, да», – сказал Песков РИА «Новости», комментируя заявление Данилова.

    Ранее секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов признал, что Служба безопасности Украины принимала участие и в первой, и во второй атаке на Крымский мост.

    Коментарии (4)
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