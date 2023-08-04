Капитаны стали отказываться швартовать суда в порту «Измаил» на Украине

  • Песков напомнил о стремлении России не допустить войны на Украине
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    Россия довела западную разведку до крайностей
    ВСУ вернулись к советским танкам Т-72 из-за потерь западной техники
    Саймон Ципис: Никто не может гарантировать, что «Праща Давида» не окажется на Украине
    Посла Украины Польша заставила ответить за возникшее напряжение между странами
    Трамп заявил о готовности к аресту
    Польша пригрозила применить оружие на границе с Белоруссией
    МАГАТЭ не нашла взрывоопасные предметы на крыше Запорожской АЭС
    Венесуэла подала официальную заявку в БРИКС
    В США задержали военного моряка за шпионаж в пользу КНР
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Требовать репрессий – значит, наступать на старые грабли

    «Кругом все изменники и коррупционеры, один я честный патриот, возмущенный всем этим безобразием, идите за мной» – это может быть работающей стратегией личного возвышения. Но только до того момента, как репрессируют тебя.

    29 комментариев
    Дмитрий Проскурин Дмитрий Проскурин Студенты из новых регионов легко адаптировались в российских вузах

    В этом году поступление в российские вузы выпускников донецких, луганских, херсонских и запорожских школ возможно как по результатам ЕГЭ, так и по внутривузовским вступительным испытаниям. Можно даже без оригинала документа об образовании.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Заигрываясь в символы, Украина неминуемо попадает в анекдоты

    С памятником Родине-матери в Киеве у марионеток из «Квартала 95» сразу вышла заминка. Они бы рады были снести творение Вучетича, открытое Брежневым, да кишка тонка. Родина ведь, как ее снесешь?

    8 комментариев
    Новости
    00:53Капитаны стали отказываться швартовать суда в порту «Измаил» на Украине

    По меньшей мере два судна, которые следовали в порт «Измаил» под загрузку, отказались швартоваться в нем после взрывов, прогремевших на объектах портовой инфраструктуры в ночь на 2 августа, пишут украинские СМИ.

    00:01Суд решил не арестовывать Трампа по делу о штурме Капитолия

    Федеральный суд столичного округа Колумбия принял решение не арестовывать бывшего президента США Дональда Трампа, который обвиняется во вмешательстве в итоги выборов в 2020 году и штурме Капитолия в 2021-м.

    23:51Трамп заявил в суде о своей невиновности

    Дональд Трамп заявил в Федеральном суде столичного округа Колумбия о своей невиновности во вменяемых ему попытках препятствовать утверждению итогов выборов 2020 года в США.

    23:42Песков напомнил о стремлении России не допустить войны на Украине

    Когда в 2014 году на Украине случился государственный переворот и там начали поднимать голову националисты, с которыми Донбасс не захотел жить в одной стране, был очень сложный момент, и Россия делала все, чтобы не допустить войны, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    23:08Белый дом высказался против применения силы в Нигере

    Соединенные Штаты «сконцентрированы на дипломатии» в ситуации в Нигере и не выступают за применение силы против мятежников в этой африканской стране, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

    22:49Песков: Путин и лидеры Африки договорились продолжать диалог по Украине

    Президент России Владимир Путин и лидеры семи африканских стран – участниц миссии по Украине договорились о продолжении диалога, сроки новой встречи пока не определены, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    22:34Венесуэла подала официальную заявку в БРИКС

    Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что президент страны Николас Мадуро официально объявил о заявке на вступление в БРИКС, а внешнеполитическое ведомство страны направило в содружество соответствующий запрос.

    22:27Путин и лидеры стран Африки призвали снять санкции с экспорта российского зерна

    Президент Владимир Путин и лидеры семи стран Африки высказались за устранение ограничений по экспорту из России зерна и удобрений для возобновления зерновой сделки, говорится в совместном заявлении по итогам встречи лидеров африканской мирной инициативы с главой российского государства.

    22:06Путин и лидеры стран Африки выступили с заявлением по Украине

    Президент России Владимир Путин и лидеры семи стран Африки на встрече, которая состоялась 28 июля в Санкт-Петербурге, отметили прогресс в реализации ряда гуманитарных пунктов африканской мирной инициативы, достигнутый с момента их предыдущей встречи 17 июня, говорится в их совместном заявлении, опубликованном в четверг, 3 августа, администрацией президента ЮАР Сирила Рамафосы.

    21:57В США задержали военного моряка за шпионаж в пользу КНР

    В США задержан американский военный моряк по подозрению в шпионаже в пользу Китая, сообщили в американском минюсте.

    21:48На фестивале Эритреи в Стокгольме пострадали более 50 человек

    Более 50 человек пострадали в ходе беспорядков на фестивале «Эритрея Скандинавия», полиция задержала около 100 человек, сообщило агентство France-Presse.

    21:37Мосгорсуд оставил в силе приговор экс-полковнику Захарченко

    Мосгорсуд признал законным 16-летний приговор бывшему полковнику МВД России Дмитрию Захарченко по делу о взятках в размере 1,4 млрд рублей, сообщили в пресс-службе суда.

    21:29Эксперт: Невыплата штрафов грозит Apple проблемами в России

    Если Apple не выплатит назначенные российским судом штрафы, то в отношении компании могут быть применены более серьезные меры. А «Википедию» нужно постепенно убирать из поисковой выдачи в Интернете, сказал газете ВЗГЛЯД ИТ-эксперт Вадим Ампелонский. Ранее суд в Москве оштрафовал Apple и Wikimedia за отказ удалить фейки об СВО, причем в случае с Apple речь идет о подкастах.

    21:28Неизвестный бросил в автомобиль страйкбольную гранату около «Москва-Сити»

    Около «Москва-Сити» неизвестный бросил в салон припаркованной машины неустановленный предмет, похожий на петарду, пострадавших нет, сообщили в префектуре Центрального административного округа.

    21:19Вещание французских телеканала и радио прервали в Нигере

    Вещание телеканала France 24 и радиостанции RFI было прервано в Нигере по вине участников недавнего переворота, но доступ к каналам можно получить альтернативными способами, сообщило радио RFI.

    4 августа 2023, 00:53

    Капитаны стали отказываться швартовать суда в порту «Измаил» на Украине

    Представитель Одесской желдороги сообщил, что капитаны отказываются швартоваться в порту «Измаил»

    Капитаны стали отказываться швартовать суда в порту «Измаил» на Украине
    @ Knut Knipser/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    По меньшей мере два судна, которые следовали в порт «Измаил» под загрузку, отказались швартоваться в нем после взрывов, прогремевших на объектах портовой инфраструктуры в ночь на 2 августа, пишут украинские СМИ.

    Как сообщил представитель Одесской железной дороги на совещании под руководством заместителя директора департамента коммерческой работы «Украинских железных дорог» («Укразализныця») Валерия Ткачева, работа по выгрузке зерновых налаживается, однако, отметил он, возникли «определенные проблемы».

    «За сутки два капитана отказались пришвартоваться в связи с событиями, которые были… Все о них знают», – приводит слова представителя Одесской железной дороги «Интерфакс – Украина».

    По данным портала Marine Traffic, в порту «Измаил» в настоящее время находятся 117 судов. Как ожидается, еще 20 судов вскоре прибудут. К отправлению в ближайшие сутки готовится 21 судно.

    Ранее источники Reuters сообщали, что после взрывов, прогремевших в порту «Измаил» в Одесской области в ночь на 2 августа, на объектах портовой и промышленной инфраструктуры произошли возгорания, работа порта была приостановлена.

    Кроме того, 24 июля украинская сторона сообщила о повреждении одного из крупнейших портов на Дунае. О каком именно порте идет речь, в Киеве не уточнили.

    3 августа 2023, 05:19
    NYT: ВСУ решили отказаться от западной тактики наступления

    NYT: ВСУ из-за неудач наступления решили изменить тактику, которой обучились на Западе

    NYT: ВСУ решили отказаться от западной тактики наступления
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские военнослужащие, которые прошли организованную США и другими западными странами подготовку, на фоне неудач контрнаступления стали отказываться от предложенной ими тактики, сообщают американские СМИ.

    В статье The New York Times говорится, что украинские военные, которых готовили на Западе, застревали из-за минных полей, откладывали операции, терялись, передает РИА «Новости».

    Решение ВСУ изменить тактику, по мнению издания, которое ссылается на американских официальных лиц и аналитиков, явно свидетельствует о том, что надежды НАТО на успехи украинского контрнаступления не оправдались даже после поставок вооружений и обучения военнослужащих.

    Украинские командиры, как сообщается в статье, теперь фокусируются «на изматывании российских сил». Вторая волна сил, которая прошла подготовку на Западе, в основном осуществляет «только маленькие атаки», говорится в публикации.

    При этом в США выражают опасения, что возвращение ВСУ к старой тактике сыграет на руку России: у украинских военных быстро закончится оружие.

    Ранее американские СМИ со ссылкой на украинских врачей писали, что число раненых при контрнаступлении солдат ВСУ оказалось «колоссальным».

    Президент Владимир Путин отмечал 29 июля, что в тактике ВСУ произошли некоторые изменения: берегут технику и атакуют в пешем порядке, подставляя людей под удары.

    Коментарии (25)
    3 августа 2023, 10:10
    Сотрудница Комитета юстиции пыталась поджечь военкомат в Волгограде

    Сотрудница Комитета юстиции задержана за попытку поджечь военкомат в Волгограде

    Tекст: Алина Власенко

    Консультант по работе с архивом Комитета юстиции Волгоградской области пыталась поджечь военный комиссариат Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов Волгограда.

    Правоохранители заметили 31-летнюю женщину, когда она бродила вокруг здания военкомата, явно сильно нервничая. При задержании у нее нашли пять полулитровых бутылок с коктейлем Молотова, фитили, тряпки, спички и зажигалки.

    В настоящее время с женщиной общаются правоохранители, сообщает SHOT.

    Ранее правоохранители задержали у Бутырского военкомата в Москве 70-летнего пенсионера с бутылками с горючей жидкостью, перед этим он разговаривал по телефону с человеком с украинским акцентом.

    Коментарии (45)
    3 августа 2023, 14:35
    Минобороны сообщило о наступлении широким фронтом на Купянском направлении

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские штурмовые отряды группировки войск «Западная» провели наступательные действия на Купянском направлении широким фронтом, сообщило Министерство обороны России.

    Они заняли более выгодные позиции в районах населенных пунктов Ольшана, Першотравневое (Харьковская область) и Куземовка (ЛНР), сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также отражена атака подразделений украинской 25-й бригады ВДВ у поселка Новоселовское в ЛНР.

    Поражены скопления живой силы и техники ВСУ у поселков Синьковка, Петропавловка, Котляровка (Харьковская область) и Стельмаховка (ЛНР).

    За сутки на этом направлении ликвидировано до 150 украинских бойцов, две бронемашины, польская САУ Krab и гаубица Д-30.

    Группировка «Центр» на Краснолиманском направлении отразила две атаки у Нововодяного и Червоной Дибровы (ЛНР). ВСУ потеряли до 30 человек, БМП и бронетранспортер. Поражены украинские подразделения у поселков Григоровка, Торское (ДНР) и Макеевка (ЛНР).

    ВСУ потеряли на этом направлении до 110 человек, три бронемашины и САУ «Акация».

    На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 30 бойцов и также гаубица «Мста-Б».

    Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили 97 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и технику в 106 районах.

    У поселка Мемрик (ДНР) уничтожена пусковая установка ЗРК «Бук».

    ПВО за сутки перехватили 11 снарядов РСЗО HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM. Уничтожены 38 украинских беспилотников.

    С начала СВО уничтожено: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5468 БПЛА, 428 ЗРК, 11 100 танков и других бронемашин, 1142 машины РСЗО, 5731 орудие полевой артиллерии и минометов.

    Коментарии (6)
    3 августа 2023, 14:26
    Российские войска контратаковали ВСУ на Донецком направлении
    Российские войска контратаковали ВСУ на Донецком направлении
    @ t.me/mod_russia

    За сутки ВСУ предприняли попытки наступательных действий на Донецком, Южно-Донецком, Купянском и Краснолиманском направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили восемь атак противника около Белогоровки, Берестового, Клещеевки, Красногоровки и Марьинки Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    После отражения атак российские войска контратаковали отходящего противника и улучшили положение по переднему краю возле Берестового, Красногоровки и Марьинки.

    За последние сутки потери противника составили до 380 военнослужащих, танк, пять бронемашин, две польские самоходных артустановки Krab, а также противотанковая пушка «Рапира».

    На Южно-Донецком направлении ударами авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ рядом с Угледаром, Пречистовкой, Макаровкой и Старомайорским ДНР, отчитались в Минобороны.

    Профессиональными действиями российских подразделений отражена атака противника под Урожайным ДНР.

    Потери ВСУ на этом направлении составили до 175 военнослужащих, танк, две бронемашины, две американские артсистемы М777, а также гаубица Д-30, сообщил Конашенков.

    На Запорожском направлении активными действиями российских подразделений нанесено поражение противнику у Орехова, Малой Токмачки, Новоданиловки и Пятихаток Запорожской области.

    Потери противника составили до 45 военнослужащих, два танка, самоходная артустановка «Акация», гаубица Д-20, перечислили в Минобороны.

    Коментарии (3)
    3 августа 2023, 19:07
    Украина намерена призвать МОК дисквалифицировать российскую саблистку Смирнову
    Украина намерена призвать МОК дисквалифицировать российскую саблистку Смирнову
    @ Tibor Illyes/AP/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины принял проект обращения к МОК и FIE с требованием пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову.

    В заявлении говорится, что Верховная рада поддерживает отказ олимпийской чемпионки Ольги Харлан пожать руку россиянке Анне Смирновой после выступления. Также осуждается решение FIE о дисквалификации украинской спортсменки. В тексте есть призыв полностью отменить ее дисквалификацию и извиниться перед ней, передает ТАСС.

    Еще одним пунктом является призыв к МОК и FIE пожизненно дисквалифицировать Смирнову, отмечается, что попытка российской спортсменки пожать руку сопернице является «провокационным поступком, противоречащим олимпийскому духу».

    Напомним, согласно правилам FIE, спортсмены должны после поединка пожать друг другу руки, но Харлан отказалась пожимать руку Смирновой после поединка, за что была дисквалифицирована.

    Коментарии (56)
    3 августа 2023, 02:28
    В США назвали глупую ошибку контрнаступления ВСУ

    Полковник Макгрегор: ВСУ допустили серьезную ошибку, начав наступление на южном направлении

    Tекст: Ольга Никитина

    Вооруженные силы Украины, попытавшись прорвать российскую линию обороны на Южном направлении, допустили серьезную ошибку, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    «[Президент России Владимир] Путин и его генералы не могли даже представить, что украинцы будут так глупы, чтобы начать бесконечные контратаки на их укрепления на юге», – сказал Макгрегор в комментарии YouTube-каналу Douglas Macgregor Straight Calls, отметив, что это все-таки произошло.

    По его словам, тактическая ошибка украинских военных привела к ужасным потерям. Макгрегор добавил, что лишь за последний месяц в сражениях погибло около 30 тыс. солдат.

    Американские СМИ писали ранее, что число раненных при контрнаступлении военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалось «колоссальным».

    Коментарии (12)
    3 августа 2023, 11:15
    Российские военные уничтожили три штурмовые бригады ВСУ в Запорожской области

    Балицкий: Российские военные уничтожили три штурмовые бригады ВСУ в Запорожской области

    Российские военные уничтожили три штурмовые бригады ВСУ в Запорожской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Российские военные уничтожили три штурмовые бригады ВСУ, которые готовились к наступлению около Малой Токмачки и Новопокровки в Запорожской области, сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий.

    Он уточнил в Telegram, что по группировкам нанесен огонь артиллерии, противник практически потерял весь состав бригад, выжившие разбрелись по лесополосе. Таким образом, было сорвано продвижение противника в районе Пятихаток.

    Также российские силы обнаружили перемещение украинской пехоты в районе Пятихаток, артиллерия нанесла огневое поражение, противник также откатился назад, добавил Балицкий.

    Ранее Балицкий сообщил, что штурмовая группа украинских военных предприняла очередную безуспешную попытку прорвать российскую оборону в Запорожской области.

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    3 августа 2023, 05:44
    Украинским беженцам назвали срок выдворения из Британии

    Telegraph: Британию в 2025 году должны будут покинуть 100 тыс. украинцев

    Tекст: Ольга Никитина

    В 2025 году, когда истечет срок действия выданных виз, около 100 тыс. беженцам с Украины придется покинуть Великобританию, пишут британские СМИ.

    По словам члена парламента и бывшего министра юстиции Великобритании Роберта Бакленда, украинским семьям необходимо дать ясность по данному вопросу, поскольку многие из них отправили детей в местные школы, пишет The Telegraph.

    Политик призвал министров подумать о предоставлении украинским беженцам «более постоянного статуса». Начать работу, считает он, необходимо уже в этом году, чтобы дать приезжим с Украины больше «стабильности и определенности», передает РИА «Новости».

    По данным издания, с начала конфликта на Украине в Британию прибыли 182 тыс. украинцев, причем большая часть – за последние полгода. В 2025 году 100 тыс. украинцам, вероятно, придется покинуть Британию, добавляет газета.

    В британских СМИ все чаще пишут об инцидентах, связанных с украинскими беженцами. Так, жительницы Британии жаловались, что украинки уводят у них мужей. Кроме того, писали, что прибывшие с Украины занимаются мошенничеством и воровством.

    Коментарии (5)
    3 августа 2023, 16:07
    Берлин обосновал отказ поставлять дальнобойные ракеты Киеву

    Глава Минобороны ФРГ Писториус: Для поставки Украине крылатых ракет Taurus не пришло время

    Берлин обосновал отказ поставлять дальнобойные ракеты Киеву
    @ axesofevil2000/wikipedia.org

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Германии по-прежнему придерживаются мнения, что поставка Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus не является главным приоритетом, заявил министр обороны Германии Писториус.

    Министр отметил, что США также не поставляют дальнобойные крылатые ракеты Украине. Писториус не исключил, что в будущем Германия может предоставить Taurus Киеву, но время для принятия решения еще не пришло, передает ТАСС.

    Главным приоритетом и компетенцией ФРГ, по его словам, являются противовоздушная оборона, учебная поддержка, инженерная и бронетанковая техника, поэтому срочные решения по другому вопросу пока откладываются.

    Ранее министр обороны Германии Борис Писториус уже заявлял, что страна отказывается поставлять Украине немецкие крылатые ракеты. Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Киеву в срочном порядке необходимы крылатые ракеты Taurus дальностью действия до 500 км, власти Германии должны принять решение об их поставке.

    Коментарии (8)
    3 августа 2023, 04:39
    В ДНР сообщили о боях на подступах к Артемовску

    Советник Пушилина Гагин: На подступах к Артемовску идут бои

    Tекст: Ольга Никитина

    Вооруженные силы Украины на Артемовском направлении группируют достаточно большие силы, атаки со стороны украинских националистов не прекращаются, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

    Гагин рассказал РИА «Новости», что бои за Клещеевку, Курдюмовку и Андреевку продолжаются до сих пор. Он пояснил, что эти населенные пункты являются «ключами к возможности атаковать сам Артемовск».

    Клещеевка, уточнил Гагин, сейчас находится под российским контролем. Часть высот в районе данного населенного пункта, по его словам, заняты украинскими боевиками, оттуда ведется огонь по подступам к Артемовску. Контроль данной зоны, по его словам, является «некой проблемой». Гагин при этом выразил уверенность, что ВКС России решат данную проблему.

    Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что Клещеевка в пригороде Артемовска находится под контролем российских военных.

    Коментарии (4)
    3 августа 2023, 22:06
    Путин и лидеры стран Африки выступили с заявлением по Украине

    Путин и лидеры стран Африки отметили прогресс по ряду пунктов мирной инициативы по Украине

    Путин и лидеры стран Африки выступили с заявлением по Украине
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин и лидеры семи стран Африки на встрече, которая состоялась 28 июля в Санкт-Петербурге, отметили прогресс в реализации ряда гуманитарных пунктов африканской мирной инициативы, достигнутый с момента их предыдущей встречи 17 июня, говорится в их совместном заявлении, опубликованном в четверг, 3 августа, администрацией президента ЮАР Сирила Рамафосы.

    «Лидеры признали прогресс, достигнутый с тех пор по предложениям, которые они обсуждали на первой встрече 17 июня 2023 года по гуманитарным вопросам, в частности связанным с правами детей в зонах вооруженных действий и обменов пленными между Россией и Украиной, и согласились, что гуманитарные усилия будут продолжать приносить дальнейшие результаты», – передает ТАСС содержание документа.

    Кроме того, отмечается, что в ходе прошедшей встречи Путин и главы африканских государств договорились продолжить диалог об африканской мирной инициативе с тем, «чтобы постараться продолжить дорогу к миру».

    На пресс-конференции после встречи с лидерами африканских стран Путин сообщил, что в Африке искренне хотят прекращения конфликта на Украине, помня ее по-доброму как часть Советского Союза. При этом глава государства подчеркнул, что Россия не может выполнить пункт африканской мирной инициативы, касающийся прекращения огня, так как Украина ведет крупномасштабное наступление.

    Коментарии (5)
    3 августа 2023, 20:50
    ВСУ вернулись к советским танкам Т-72 из-за потерь западной техники

    ВСУ начали использовать советские танки Т-72 из-за потерь западной техники

    ВСУ вернулись к советским танкам Т-72 из-за потерь западной техники
    @ Lev Radin/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Вооруженные силы Украины вновь начали использовать советские танки Т-72 и боевые машины пехоты БМП-1 из-за больших потерь западной техники, сообщает Forbes.

    Части бригад ВСУ, оснащенные западной военной техникой, понесли значительные потери во время контрнаступления, передает «Известия».

    Предположительно, 47-я бригада ВСУ списала или отправила на ремонт несколько десятков БМП М2 Bradley, произведенных в США. Теперь ВСУ задействуют советские танки и БМП, так делает 65-я и 118-я бригады.

    По данным Forbes, Киев пока держит в резерве бригады, оснащенные БМП Stryker и Marder и танками Challenger 2.

    Ранее сообщалось, что бюджету Украины содержание ВСУ обходится 2 трлн гривен (почти 55 млрд долларов) в год.

    Коментарии (10)
    3 августа 2023, 15:22
    На Украине раскрыли масштабную схему продажи новорожденных иностранцам

    Украинская полиция раскрыла крупную схему продажи новорожденных детей иностранцам

    На Украине раскрыли масштабную схему продажи новорожденных иностранцам
    @ Sopotnicki/Imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Правоохранители Украины разоблачили преступную схему по продаже иностранцам в медклиниках Киева и Харькова рожденных суррогатными матерями детей, сообщает офис генпрокурора Украины.

    По информации ведомства, 12 участникам преступной организации предъявлено обвинение в торговле людьми, организаторами схемы были руководители медицинских клиник, сотрудники клиник, менеджеры, администраторы и адвокат, передает ТАСС.

    Отмечается, что преступная группа осуществляла продажу новорожденных детей иностранным гражданам, проживающим в странах, где запрещено суррогатное материнство, за денежное вознаграждение.

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, поддерживая индустрию суррогатного материнства на Украине на самом высоком уровне, киевский режим способствует распространению преступлений против детей.

    До этого правоохранительные органы Украины также раскрыли преступную схему продажи новорожденных детей за границу.

    Коментарии (9)
    3 августа 2023, 08:23
    Economist: Киев печатает бомбы для ВСУ на 3D-принтере

    Economist: Киев печатает бомбы для ВСУ на 3D-принтере из поставляемых под видом игрушек оболочек

    Tекст: Алина Власенко

    Киевский режим печатает самодельные боеприпасы для ВСУ на 3D-принтере, а оболочки к ним поставляются из-за рубежа под видом игрушек или подсвечников, пишет британский журнал Economist.

    По данным источников Economist, каждый день на Украине создается около 1 тыс. пластиковых корпусов для так называемых конфетных бомб. Они не являются прямой заменой обычным боеприпасам, но зато намного дешевле.

    При этом издание отмечает, что оболочки для таких боеприпасов поставляют Киеву из-за рубежа, а на таможне они проходят под видом детских игрушек и подсвечников.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за нехватки боеприпасов контрнаступление ВСУ не началось весной, и у России была возможность построить несколько рубежей обороны.

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    3 августа 2023, 08:40
    В Калужской области сбиты шесть беспилотников

    Губернатор Шапша: В Калужской области сбиты шесть беспилотников

    В Калужской области сбиты шесть беспилотников
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алина Власенко

    В ночь на четверг при попытке пролета через Калужскую область силами ПВО на юго-западе региона были сбиты шесть беспилотников, сообщил губернатор Владислав Шапша.

    Он уточнил в Telegram, что пострадавших и разрушений в результате инцидента нет. На месте работают оперативные службы.

    Напомним, на фоне провалов контрнаступления ВСУ Киев активизировал террористическую деятельность, атакуя гражданские цели. При этом в ООН потребовали прекратить атаки дронов на Москву.

    Коментарии (6)
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