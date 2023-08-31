Эксперты назвали новые образовательные форматы работы с молодежью

Эксперты: Просветительские марафоны общества «Знание» – это уникальный и ценный опыт для детей

Tекст: Олег Исайченко

«Обучение не ограничивается одним образованием, здесь есть еще и просветительская функция. Глобальный просветительский институт был создан в СССР, прошел полосу упадка, затем претерпел масштабный ребрендинг и стал важнейшим актором просветительской деятельности в нашей стране – это Российское общество «Знание», – напомнил директор Центра политической конъюнктуры Павел Данилин, модератор дискуссии, прошедшей в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Просветительская функция образования: новые форматы работы с молодежью».

1 сентября «Знание» проведет просветительский марафон. В этом году он пройдет в новом формате. «В четвертый раз мы проводим акцию, которая получила очень хороший отклик – «Поделись своим знанием», – пояснил Дмитрий Рыбальченко, первый замгендиректора Общества «Знание». – Конечно, мы проведем и традиционный марафон 1 сентября. Привычный формат впервые обретет новые черты: уроки будут проходить в разных частях России, объединенные общим прямым эфиром».

«На открытых уроках государственные и общественные деятели, спортсмены и артисты поговорят с ребятами об основах российской государственности, культуре, экономике, инновациях, информационных технологиях и спорте. Для детей это уникальный и ценный опыт», – детализировал он.

В ходе круглого стола эксперты затронути и особенности просветительской работы в новых регионах. Профессор Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Винник высоко оценил коммуникацию с учащимися из этих субъектов России. «Школьники и студенты в ЛНР и ДНР производят самое положительное впечатление. Они задают очень осмысленные вопросы, мыслят логически», – отметил он.



Он также рассказал об одной из главных миссий, которую необходимо осуществить в рамках просветительской работы. «В нашей деятельности очень важно показывать, что Россия – страна настоящих возможностей, где можно реализовать себя. Нужно прикладывать усилия по разрушению «европейской мечты». Содержанием мечты является желание иметь доступ к уровню европейского благосостояния. Следует демонстрировать, что европейская мечта себя изжила, поскольку ее объективные предпосылки исчезли, Европа потерпела моральную катастрофу», – добавил спикер.

Эксперты отметили и новый курс «Основы российской государственности», который начнут преподавать с сентября в российских вузах. «Он направлен на формирование у молодых людей не только системы знаний о России, ее цивилизационной сущности, историческом пути и перспективах развития в будущем. Он направлен на формирование представлений и ценностей, правил и норм поведения, чувства патриотизма и гражданственности у молодых людей», – подчеркнула Антонина Селезнева, доктор политических наук, доцент кафедры социологии и психологии политики МГУ.

«Это просветительский курс, который решает ценностно-мировоззренческие задачи, то есть задачи формирования в мировоззрении подрастающего поколения ценностного отношения к пяти ключевым объектам социально-политической реальности – человеку, семье, обществу, государству и стране», – сказала она.

«В содержательном отношении учебное пособие опирается на результаты нашей многолетней научно-исследовательской работы по изучению традиционных российских ценностей с точки зрения исторического пути их формирования и современного восприятия молодежью. Мы ставили своей задачей не только рассказать о том, что есть Россия, но и аргументированно объяснить, почему у нас определенным образом устроены те или иные процессы», – отметила эксперт.

«Наше пособие непосредственно обращено к молодым людям, поэтому последняя глава пособия посвящена им – молодым гражданам России, для которых сегодня созданы огромные возможности для саморазвития и самореализации и чьи судьбы тесно переплетены с судьбой страны», – резюмировала Селезнева.



У 78% россиян есть наставник



В июне Общество «Знание» совместно с ВЦИОМ провели исследование, которое показало, что у 78% россиян в возрасте 14 лет и старше есть человек, которого они считают своим наставником, рассказала Любовь Глебова, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, глава Координационного совета Общества «Знание». «38% респондентов своими наставниками видят своих родителей, бабушек и дедушек. Учителя и преподаватели занимают особое место – 32% опрошенных россиян назвали своими наставниками именно их», – указала она.

«Какой он – идеальный наставник в представлении наших граждан? По результату опроса он должен быть требовательным, должен иметь прогрессивный взгляд на вещи, чтобы он мог помогать молодым людям адаптироваться к изменяющемуся миру», – добавила Глебова.