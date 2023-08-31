Столкнувшись с санкциями «свободного мира», лучше бы следовать правилу «Не верь, не бойся, не проси». Разоружение перед партией, конечно, есть необходимое условие для смягчения или даже снятия санкций, но достаточным оно является не всегда.21 комментарий
В Германии объяснили, почему не стоит считать Украину «новым Израилем»
Junge Welt: Украина не сможет воевать долго по модели Израиля
Украина не имеет военного превосходства над оппонентами, а потому не способна «воевать долго», как это делает Израиль, пишут немецкие СМИ.
По словам журналиста Райнхарда Лаутербаха, перспектива, которую обрисовал украинцам президент их страны Владимир Зеленский, о том, что Киев собирается «воевать вечно» – по примеру Израиля», является «жутковатой». Однако, отметил он, Запад, предположительно, рассматривает именно израильскую схему гарантий для Украины: оружие, деньги, политическая поддержка, но никакого членства в Североатлантическом альянсе, говорится в статье немецкой газеты Junge Welt.
Лаутербах задался вопросом о том, является ли Украина «новым Израилем». «Нет, есть маленькая разница: Израиль многократно превосходит своих арабских соседей в военном отношении», – написал он, отметив, что об Украине нельзя сказать того же, передает РИА «Новости».
Напомним, ранее Зеленский выразил надежду, что США представят Украине гарантии по «израильской модели».
В Кремле подчеркивали, что любые обсуждаемые Западом соглашения о возможных гарантиях безопасности Украине будут нежизнеспособными без учета высказанных Россией озабоченностей.