The Guardian: Байдена разозлили нравоучения Зеленского на первой встрече в США

Tекст: Алина Власенко

В книге говорится, что Зеленский на протяжении нескольких месяцев пытался организовать встречу с предшественником Байдена Дональдом Трампом, но так и не получил согласие Вашингтона. Поводом отказа стало недовольство Трампа тем, что Зеленский не помог в проведении расследования о коррупционной деятельности сына Байдена Хантера на Украине.



Между тем, пишет The Guardian, Байден на первой встрече в 2021 году также остался недоволен настойчивыми просьбами Зеленского принять Украину в состав Североатлантического альянса и его «абсурдным анализом» нынешнего состояния НАТО. «Даже самые ярые сторонники Зеленского в администрации Байдена признали, что он переусердствовал», – сказано в книге, которая поступит в продажу на следующей неделе. Отмечается, что книга основана на «беспрецедентном доступе к узкому внутреннему кругу советников Байдена».

В книге говорится, что на встрече Байден ждал от Зеленского слов благодарности за поддержку Киева, однако вместо этого украинский президент «наполнил разговор длинным списком требований». Как пишет Фор, Байден пытался «умерить рвение» украинского лидера, и разочарование Зеленского «лишило его способности логически мыслить, передает ТАСС.

«После мольбы о вступлении в НАТО он начал читать лекции о том, что сама организация фактически является пережитком прошлого, а ее значимость сокращается. … И это вывело Байдена из себя», – говорится в книге.

Ранее Bloomberg сообщило, что президент США Джо Байден может подтолкнуть Киев к переговорам во время предвыборной кампании в следующем году из-за отсутствия успехов на поле боя.