Правящая партия Грузии призвала абитуриентов не поступать в вузы России

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

Он предложил «с осторожностью» отнестись к заявлению Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии о возможности бесплатного обучения в 2003-2004 годах для граждан Грузии в российских вузах.

«Я лично своих детей не отправил бы учиться в Россию, которая оккупировала грузинские территории», – сказал депутат.

Михаил Сарджвеладзе призвал грузинских абитуриентов выбрать местные вузы или «зарубежные, но не российские».

«К этой инициативе России надо отнестись осторожно. Мы не знаем, что за ней стоит», – отметил он.

Между двумя странами нет дипломатических отношений после войны-2008. Стороны имеют секции интересов при посольствах Швейцарии в Москве и в Тбилиси.