«Кругом все изменники и коррупционеры, один я честный патриот, возмущенный всем этим безобразием, идите за мной» – это может быть работающей стратегией личного возвышения. Но только до того момента, как репрессируют тебя.26 комментариев
На фестивале Эритреи в Стокгольме пострадали более 50 человек
Более 50 человек пострадали в ходе беспорядков на фестивале «Эритрея Скандинавия», полиция задержала около 100 человек, сообщило агентство France-Presse.
Недалеко от места проведения культурного фестиваля состоялось еще одно согласованное мероприятие. В акции участвовали почти тысяча противников правительства Эритреи, которые прорвали полицейский кордон и совершили нападение, передает РИА «Новости».
Медицинская помощь потребовалась 52 пострадавшим. В местные больницы были доставлены 15 человек, восемь из них получили серьезные травмы.