Эксперт: Невыплата штрафов грозит Apple серьезными проблемами в России

Эксперт РОЦИТ Ампелонский прокомментировал новые штрафы против Apple и Wikimedia

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Apple – коммерческая компания, монополист внутри собственной экосистемы, где контентная составляющая (в данном случае – подкасты) не является определяющей с точки зрения влияния на рынки. Apple зарабатывает не на подкастах. Уверен, если бы подкаст на каком-либо национальном рынке поставил компанию под угрозу значительного штрафа со стороны местного регулятора, он был бы удален без особых раздумий. И так было бы в любой стране. За исключением России», – рассказал Вадим Ампелонский, эксперт РОЦИТ (Региональный общественный центр интернет-технологий).

«В отношении России американские ИТ-гиганты вынуждены наступать на горло своим коммерческим интересам в угоду политической повестке. До определенного момента Apple стремилась исполнять российские законы – может быть, не всегда и не слишком афишируя. После начала СВО компания заняла половинчатую позицию: она не ушла с российского рынка совсем, но в то же время серьезно ограничила функционал экосистемы для российских пользователей и разработчиков. И полностью сбежала в американскую юрисдикцию», – указал он.

«Россия, конечно, не препятствует присутствию Apple на нашем рынке, но в то же время настаивает на исполнении национального законодательства. Посмотрим, будут ли выплачены новые штрафы. Если нет, то у российских регуляторов будут накапливаться обоснованные и законные основания для принятия более серьезных мер в отношении бизнеса компании в нашей стране», – подчеркнул собеседник.

«Что касается «Википедии», то это предвзятая идеологическая площадка, которая маскируется под энциклопедию. Никакой объективностью и энциклопедичностью в «Википедии» давно уже не пахнет. Русскоязычный сегмент «Вики» – чрезвычайно политизированный и преимущественно русофобский», – напомнил аналитик.

«При этом процесс принятия решений внутри вики-сообществ устроен таким образом, что никакие решения, направленные на сотрудничество с государством и исполнение законов, попросту невозможны. Я не верю в эффективность штрафов в отношении «Википедии». Мое мнение: «Википедию» нужно постепенно убирать из российского поиска, создавая альтернативные проекты – по-настоящему научные и объективные», – резюмировал специалист.

В четверг мировой судебный участок в Москве оштрафовал на 3 млн рублей компанию Wikimedia Foundation, которой принадлежит русскоязычная «Википедия», за отказ от требования Роскомнадзора удалить две статьи с недостоверной информацией об СВО, сообщает ТАСС.

В одной статье обсуждается название спецоперации и ее сравнение с другими военными конфликтами, в другой размещена информация о возможном применении ядерного оружия в ходе СВО.

В этот же день мировой суд участка № 422 Таганского района Москвы признал американскую Apple Distribution International LTD (подразделение Apple) виновной в неудалении запрещенного контента и назначил штраф в 400 тыс. рублей, передает РБК.

Поводом для возбуждения дела стали подкасты «Любовь в миниатюре» и Adorable home. Росмолодежь указала, что там содержатся фейки об СВО и информация, склоняющая несовершеннолетних к совершению преступлений. Роскомнадзор направлял Apple уведомление, но компания не отреагировала на него в течение двух суток.