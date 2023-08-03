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В первом регионе России запретили склонение женщин к абортам
Парламентарии госсобрания Мордовии приняли запрещающий склонение женщин к искусственному прерыванию беременности закон, сообщил руководитель региона Артем Здунов.
Мордовия стала первым регионом страны, где принят закон о запрете склонения женщин к искусственному прерыванию беременности, заявил Здунов, передает ТАСС.
Предложение прошло обсуждение и получило поддержку религиозных и общественных организаций, мусульманского сообщества и митрополита Саранского и Мордовского Зиновия.
По его словам, работа ведется вместе с Госдумой и «Единой Россией», а «движком» закона стала глава фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина.
Количество абортов в регионе снижается, пять частных клиник добровольно отказались от услуг по искусственному прерыванию беременности, отметил Здунов.
В Госсобрании Мордовии указали, что под термином «склонение к искусственному прерыванию беременности» понимается понуждение к этому беременной женщины уговорами, предложениями, подкупом, обманом, выдвижением иных требований.
При этом информирование врачом беременной женщины о наличии медицинских показаний к искусственному прерыванию беременности не считается склонением к аборту.
К пропаганде абортов, по закону, относится распространение сведений по созданию отношения к искусственному прерыванию беременности как к социальной норме. Также к этому относится распространение информации, формирующей негативное отношение к беременности и родам, представление о «безвредности и безопасности абортов», «страх перед вынашиванием, рождением и воспитанием ребенка».
Также под этим понимается распространение информации, обосновывающей «нравственную нейтральность искусственного прерывания беременности», включая отрицание того, что «эмбрион и плод является живым человеком, ребенком, а также обоснование неполноценности ребенка до рождения как человека».
Пропагандой абортов может быть признана информация в виде текста, звуковых дорожек, изображений, игр, фильмов, видео, печатной продукции, публикаций в СМИ и Сети.
Депутат Госсобрания Мордовии Валерий Алехин заявил, что штраф для граждан по закону составит от 5 до 10 тыс. рублей. Для иностранцев он составит от 10 до 20 тыс. рублей, для должностных лиц – от 25 до 50 тыс. рублей, для юрлиц – от 100 до 200 тыс. рублей.
При этом правонарушение считается совершенным вне зависимости от того, было ли произведено искусственное прерывание беременности.