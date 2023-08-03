Видео из хостела с мигрантами опубликовали после массовой драки в Новой Москве

Tекст: Алексей Дегтярев

В ЖК произошла драка между мигрантами, половина из них находились в состоянии алкогольного опьянения, заявил Евгений «Газете.Ru».

Жильцы вышли на улицу, чтобы их разнять, но все уже разбежались. Многих участников столкновения «удалось выловить самостоятельно», вскоре приехала полиция.





Часть хулиганов увезли, также приезжали следователи, добавил собеседник.

По его словам, в жилом комплексе очень много квартир «превратили в хостелы». После драки полицейские вскрыли одно из коммерческих помещений на первом этаже, в нем нет ремонта и заклеены окна. Там проживают мигранты. Помещения сняли на видео и опубликовали.

«Не исключено, что это помещение им сдал застройщик или УК, поскольку наша управляющая компания разрешает мигрантам жить по подвалам», – указал он.

Евгений отметил, что они работают таксистами и рабочими на стройках.

Напомним, 2 августа в 23.30 мск на Мостовой улице в Денсовском произошла массовая драка.