Песков: Расширение БРИКС будет обсуждаться лидерами организации

Tекст: Алина Власенко

По словам представителя Кремля, возможность расширения БРИКС будет обсуждаться лидерами стран организации. Песков призвал не забегать вперед до тех пор, пока не пройдет соответствующее обсуждение, передает РИА «Новости».



Он также сообщил, что введение единой валюты в БРИКС и других объединениях вряд ли реализуемо в ближайшее время. «Это пока дискуссионный процесс… в ближайшей перспективе это вряд ли реализуемо», – сказал Песков, комментируя предложение президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы подумать над созданием единых валют БРИКС и Южноамериканского общего рынка.

Накануне президент Бразилии выступил за отказ от доллара в международной торговле и создание альтернатив американской валюте. Также президент Бразилии заявил, что новый банк развития, учрежденный странами БРИКС, должен быть более эффективным и щедрым, в отличие от Международного валютного фонда.