Молдавского наемника ВСУ обвинили в контрабанде наркотиков

Прокуратура: Воевавший на стороне ВСУ молдавский наемник обвинен в контрабанде наркотиков

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщили в ведомстве, Сафарматов проходит обвиняемым по делу о контрабанде наркотиков на 6,7 млн леев (около 400 тыс. долларов), в его квартире произведен обыск, передает ТАСС.

Расследование началось еще в феврале, когда на пограничном пункте при досмотре прибывшего с Украины автомобиля была найдена партия гашиша. Следователи предположили, что контрабанду наркотиков организовал Сафарматов, сам он вину отрицает.

По данным прокуратуры, Сафарматов воевал в рядах Иностранного легиона, после полученного ранения вернулся в Молдавию.

Ранее президент Молдавии Майя Санду сообщила об угрозе набора военных в армию России из непризнанного Приднестровья и пригрозила лишать таких людей молдавского гражданства.