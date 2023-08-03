Украинские националисты не любят Киев, издеваются над ним, уничтожают его ценности, символы и святыни. Строить и развивать город они не хотят. Не могут. Не умеют. Оторвать герб сверхдержавы со щита знаменитого на весь мир памятника и наклеить туда вилку? Легко. Но не более того.11 комментариев
В Калужской области сбиты шесть беспилотников
Губернатор Шапша: В Калужской области сбиты шесть беспилотников
В ночь на четверг при попытке пролета через Калужскую область силами ПВО на юго-западе региона были сбиты шесть беспилотников, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Он уточнил в Telegram, что пострадавших и разрушений в результате инцидента нет. На месте работают оперативные службы.
Напомним, на фоне провалов контрнаступления ВСУ Киев активизировал террористическую деятельность, атакуя гражданские цели. При этом в ООН потребовали прекратить атаки дронов на Москву.