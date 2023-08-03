Губернатор Шапша: В Калужской области сбиты шесть беспилотников

Tекст: Алина Власенко

Он уточнил в Telegram, что пострадавших и разрушений в результате инцидента нет. На месте работают оперативные службы.



Напомним, на фоне провалов контрнаступления ВСУ Киев активизировал террористическую деятельность, атакуя гражданские цели. При этом в ООН потребовали прекратить атаки дронов на Москву.