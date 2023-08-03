Украинским беженцам назвали срок выдворения из Британии

Telegraph: Британию в 2025 году должны будут покинуть 100 тыс. украинцев

Tекст: Ольга Никитина

По словам члена парламента и бывшего министра юстиции Великобритании Роберта Бакленда, украинским семьям необходимо дать ясность по данному вопросу, поскольку многие из них отправили детей в местные школы, пишет The Telegraph.

Политик призвал министров подумать о предоставлении украинским беженцам «более постоянного статуса». Начать работу, считает он, необходимо уже в этом году, чтобы дать приезжим с Украины больше «стабильности и определенности», передает РИА «Новости».

По данным издания, с начала конфликта на Украине в Британию прибыли 182 тыс. украинцев, причем большая часть – за последние полгода. В 2025 году 100 тыс. украинцам, вероятно, придется покинуть Британию, добавляет газета.

В британских СМИ все чаще пишут об инцидентах, связанных с украинскими беженцами. Так, жительницы Британии жаловались, что украинки уводят у них мужей. Кроме того, писали, что прибывшие с Украины занимаются мошенничеством и воровством.