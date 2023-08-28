Песков подтвердил скорую встречу Путина и Эрдогана

Турция предупредила о рисках альтернатив зерновой сделки

Глава МИД Турции Фидан: Альтернативы зерновой сделке непродуктивны и рискованны

Tекст: Антон Никитин

Глава МИД Турции на пресс-конференции в Киеве, которую транслировал телеканал ТРТ, выразил сожаление, что зерновые договоренности закончились 17 июля. По его данным, в рамках сделки было доставлено более 33 млн тонн зерна. Дипломат предупредил, что Анкара считает альтернативные маршруты непродуктивными и довольно рискованными. Также Фидан заявил об усилиях Анкары по «возрождению» зерновой сделки, передает ТАСС.

Ранее в пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Киеве экспорт зерна по Черному морю.

Напомним, 10 августа Украина объявила о создании «временных коридоров» для торговых судов в Черном море, идущих в порты Черноморск, Одесса и Южный или из них. При этом Москва ранее исключила возможность восстановления зерновой сделки без России.

В начале августа президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киеву после блокировки зернового коридора приходится искать обходные пути для экспорта продукции. В конце июля Зеленский призвал не допустить блокирования экспорта украинского продовольствия по суше в ЕС. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждал, что Киев якобы договорился с Загребом об использовании портов Хорватии для перевозки зерна.