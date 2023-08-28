Утверждение традиционных ценностей продиктовано не каким-то консервативным капризом и не ресентиментом морально устаревших людей, врагов всего современного, прикольного и отвязного. Оно необходимо нам для развития, поскольку именно люди, их труд и их талант во все времена были основой любого развития – экономического, государственного и духовного.0 комментариев
Песков подтвердил скорую встречу Путина и Эрдогана
Глава российского государства Владимир Путин проведет встречу с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, о времени и месте сообщат позднее, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Встреча скоро состоится. Своевременно об этом сообщим», – цитирует Пескова ТАСС.
Он отметил, что пока не может уточнить детали, есть договоренности по датам объявления, и Кремль будет придерживаться договоренностей.
На прошлой неделе Песков отмечал, что встреча двух президентов «плотно готовится», ее проведут в скором времени.