  • Российская ПВО уничтожила украинскую крылатую ракету у побережья Крыма
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Кто и как спасает киевский режим от финансовой катастрофы
    В Совфеде осудили слова Зеленского о боевых действиях на территории России
    WSJ: Победа Трампа на выборах в США приведет к мировой торговой войне и развалит НАТО
    Индийский аппарат передал неожиданные данные о почве Луны
    ВС России улучшили позиции на Авдеевском направлении
    Украина перебросила часть войск с восточного на южное направление
    На Западе признали провал контрнаступления ВСУ
    Макрон исключил прямое участие Франции в конфликте на Украине
    В России допустили дефицит бензина на рынке без ограничения экспорта
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Традиционные ценности ведут к прогрессу, а не к стагнации

    Утверждение традиционных ценностей продиктовано не каким-то консервативным капризом и не ресентиментом морально устаревших людей, врагов всего современного, прикольного и отвязного. Оно необходимо нам для развития, поскольку именно люди, их труд и их талант во все времена были основой любого развития – экономического, государственного и духовного.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европейский сад против остального мира

    Можно было бы просто повеселиться над тем, как деградировало европейское восприятие окружающей действительности, воплощенное репликами Борреля. Однако такой подход – это не отклонение от нормы, а отражение всей философии отношений ЕС с остальными странами.

    4 комментария
    Михаил Котов Михаил Котов Русской миссии на Луне нужен второй шанс

    Было бы ошибкой считать, что если на Луне уже села индийская станция, то смысла в новой миссии неподалеку нет. Естественный спутник Земли еще преподнесет нам огромное количество самых разных сюрпризов.

    36 комментариев
    28 августа 2023, 13:12

    Песков подтвердил скорую встречу Путина и Эрдогана

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава российского государства Владимир Путин проведет встречу с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, о времени и месте сообщат позднее, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Встреча скоро состоится. Своевременно об этом сообщим», – цитирует Пескова ТАСС.

    Он отметил, что пока не может уточнить детали, есть договоренности по датам объявления, и Кремль будет придерживаться договоренностей.

    На прошлой неделе Песков отмечал, что встреча двух президентов «плотно готовится», ее проведут в скором времени.

    28 августа 2023, 07:03
    Стало известно о попытках возобновить зерновую сделку

    РИА «Новости»: Турция и ООН прорабатывают возможность переговоров с Россией по зерновой сделке

    Стало известно о попытках возобновить зерновую сделку
    @ Sebastian Willnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Турция и ООН прорабатывают возможность проведения переговоров с российской делегацией в Стамбуле по вопросу зерновой сделки, сообщил источник, участвующий в переговорном процессе.

    Источник РИА «Новости» сказал, что возможность такой встречи прорабатывается, стороны готовят конкретные предложения для обсуждения.

    «Контакты идут по соответствующим каналам. Процесс не останавливается», – отметил он.

    Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что Россия готова вернуться к участию в зерновой сделке, но только в случае реального выполнения всех обязательств перед нашей страной.

    Глава МИД Сергей Лавров также говорил, что Москва готова быстро возобновить зерновую сделку, когда Запад выполнит свои обещания.

    Коментарии (22)
    25 августа 2023, 20:51
    Турция предупредила о рисках альтернатив зерновой сделки

    Глава МИД Турции Фидан: Альтернативы зерновой сделке непродуктивны и рискованны

    Турция предупредила о рисках альтернатив зерновой сделки
    @ Turkish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Альтернативы зерновой сделке непродуктивны и довольно рискованны, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

    Глава МИД Турции на пресс-конференции в Киеве, которую транслировал телеканал ТРТ, выразил сожаление, что зерновые договоренности закончились 17 июля. По его данным, в рамках сделки было доставлено более 33 млн тонн зерна. Дипломат предупредил, что Анкара считает альтернативные маршруты непродуктивными и довольно рискованными. Также Фидан заявил об усилиях Анкары по «возрождению» зерновой сделки, передает ТАСС.

    Ранее в пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Киеве экспорт зерна по Черному морю.

    Напомним, 10 августа Украина объявила о создании «временных коридоров» для торговых судов в Черном море, идущих в порты Черноморск, Одесса и Южный или из них. При этом Москва ранее исключила возможность восстановления зерновой сделки без России.

    В начале августа президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киеву после блокировки зернового коридора приходится искать обходные пути для экспорта продукции. В конце июля Зеленский призвал не допустить блокирования экспорта украинского продовольствия по суше в ЕС. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждал, что Киев якобы договорился с Загребом об использовании портов Хорватии для перевозки зерна.

    Коментарии (5)
    25 августа 2023, 19:59
    В Турции назвали проблему для открытия парома из Херсонской области в Зонгулдак

    В Турции заявили о проблеме для открытия парома из Херсонской области в Зонгулдак

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Открытие паромных рейсов между херсонскими гаванями и турецкими портами в Зонгулдаке столкнется с проблемами, поскольку ООН не признает российской юрисдикции в Херсонской области, заявил глава портового управления в Зонгулдаке Ахмет Мерт.

    Турция всегда готова торговать с Россией, но позиция ООН в отношении признания статуса этих территорий вызывает проблемы, сказал Мерт ТАСС.

    Он отметил, что в случае принятия соответствующего решения по этому вопросу со стороны турецкого руководства проект может стать возможным, и подчеркнул, что пока не готов давать оценки по этой теме.

    Напомним, врио главы Херсонской области Владимир Сальдо предложил возобновить паромную переправу Херсонской области с Турцией. В 2007 году она позволяла перевозить грузы из Скадовского порта до турецкого города Зонгулдак.

    Коментарии (7)
    26 августа 2023, 11:14
    Путин поздравил главу Южной Осетии с годовщиной признания республики

    Президент РФ Путин поздравил главу Южной Осетии Гаглоева с годовщиной международного признания независимости республики

    Tекст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин направил президенту Южной Осетии Алану Гаглоеву поздравительную телеграмму по случаю 15-й годовщины международного признания независимости республики.

    В поздравительной телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля, говорится, что полтора десятилетия назад Россия приняла решение о признании государственного суверенитета Республики Южная Осетия, уважая свободное волеизъявление ее граждан, руководствуясь положениями Устава ООН и другими основополагающими международными документами.

    Лидер России подчеркнул, что югоосетинский народ, отстояв свою свободу в нелегкой борьбе, успешно развивает институты демократической государственности. Кроме того, Путин отметил, что отношения России и Южной Осетией вышли на уровень союзничества и интеграции. Президент добавил, что Россия уделяет большое внимание планомерной реализации масштабных проектов, направленных на модернизацию инфраструктуры республики, повышение уровня жизни и обеспечение социальной защиты ее жителей.

    Путин выразил уверенность, что Россия и Южная Осетия совместными усилиями будут и далее всемерно наращивать конструктивные связи на всех направлениях, а также партнерское взаимодействие на международной арене.

    В завершении поздравления президент России от души пожелал Гаглоеву крепкого здоровья и успехов, а всем согражданам Южной Осетии – мира, счастья и благополучия.

    Ранее в субботу Южная Осетия призвала Грузию приступить к делимитации границы.

    Напомним, в ночь на 8 августа 2008 года в нарушение международных договоренностей Грузия совершила нападение на Южную Осетию, Россия встала на защиту республики, а 26 августа 2008 года Москва признала независимость Южной Осетии, после чего Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией.

    Коментарии (0)
    27 августа 2023, 22:24
    Популярный американский телеведущий попросил об интервью с Путиным

    Симоньян: Такер Карлсон очень просит об интервью с Путиным

    Популярный американский телеведущий попросил об интервью с Путиным
    @ The Kremlin Moscow/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Популярный в Соединенных Штатах политический тележурналист Такер Карлсон хотел бы взять интервью у российского лидера Владимира Путина, рассказала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

    Симоньян в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» отметила, что «Такер большой молодец» и, «кстати, очень просит интервью с Владимиром Путиным». По ее словам, было бы здорово, если бы «кто-то услышал и донес это до президента», передает ТАСС.

    Напомним, популярный в США ведущий Такер Карлсон был со скандалом уволен с телеканала Fox News. После этого он запустил собственное шоу в Twitter, закрытия которого требует Fox.

    Между тем уже после возвращения Карлсон взял интервью у 45-го президента США Дональда Трампа.

    Коментарии (3)
    25 августа 2023, 14:17
    Путин обсудил с Совбезом поддержку соотечественников за рубежом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, в ходе которого обсуждалась поддержка россиян за рубежом.

    «Сегодня несколько вопросов на повестке дня. Один из них – поддержка соотечественников за рубежом», – сказал глава государства в начале совещания, передает ТАСС.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что уехавшие после февраля 2022 года россияне еще могут вернуться на родину, но в скором времени может быть уже поздно.

    Коментарии (0)
    25 августа 2023, 15:39
    Путин присвоил почетные наименования полку и четырем бригадам

    Президент Владимир Путин присвоил почетные наименования «гвардейский» полку и четырем бригадам

    Путин присвоил почетные наименования полку и четырем бригадам
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин подписал указы о присвоении почетных наименований одному полку и четырем бригадам.

    На официальном сайте правовой информации указано, что глава государства постановил присвоить почетное наименование «гвардейская» 107-й ракетной Мозырьской ордена Ленина Краснознаменной бригаде, 8-й зенитной ракетной Шавлинской ордена Кутузова бригаде, 18-й бригаде армейской авиации и 238-й артиллерийской бригаде. Почетное наименование «гвардейский» также получил 70-й мотострелковый полк.

    Уточняется, что наименования присвоены за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личными составами бригад и полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.

    Ранее глава государства подписал указ о присвоении 14-му истребительному авиационному полку почетного наименования «гвардейский».

    Коментарии (2)
    26 августа 2023, 10:34
    Турецкие СМИ сообщили о неспособности F-16 изменить ход спецоперации на Украине

    Milliyet: Поставки Киеву истребителей F-16 не изменят ход спецоперации, ВС России смогут охотиться за ними

    Tекст: Алина Власенко

    Передача Украине истребителей F-16 не изменит ход спецоперации, российские военные смогут охотиться за ними, заявил турецкий исследователь авиации Джем Догут газете Milliyet.

    По словам Догута, поставки  F-16 не повлияют на ход конфликта на Украине, поскольку у России есть самолеты Су-35 и МиГ-31, которые могут быть использованы в качестве перехватчиков. Догут также подчеркнул, что радары российских самолетов превосходят F-16, передает РИА «Новости».

    «Опять же, что касается ракет класса «воздух-воздух», то у русских есть ракеты гораздо большей дальности. … Теоретически они (российские военные) смогут охотиться за F-16», – заявил эксперт изданию Milliyet.

    В прошлую пятницу США одобрили передачу Данией и Нидерландами истребителей F-16 американского производства Украине.

    Коментарии (3)
    25 августа 2023, 20:25
    Путин дал поручение о создании космических аппаратов для предельно низких орбит

    Президент Путин поручил Роскосмосу и АСИ рассмотреть вопрос создания космических аппаратов для предельно низких орбит

    Tекст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин поручил Роскосмосу и Агентству стратегических инициатив (АСИ) изучить вопрос создания и изготовления опытных образцов космических аппаратов для предельно низких орбит (до 200 км).

    «[Поручаю] рассмотреть вопрос о создании космических аппаратов, функционирующих на предельно низких орбитах (до 200 км), и изготовлении опытных образцов таких аппаратов для проведения испытаний», – говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений президента по итогам состоявшегося 29 июня пленарного заседания форума «Сильные идеи для нового времени».

    Ответственными за выполнение поручения президента указаны глава Роскосмоса Юрий Борисов и гендиректор АСИ Светлана Чупшева. Срок исполнения поручения – до 1 декабря.

    Напомним, в октябре 2022 года на орбиту был выведен космический аппарат «Скиф-Д», ставший первым в рамках программы «Сфера» – российской глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы (ГМИСС). По плану, к 2030 году группировка, созданная в рамках программы «Сфера», должна насчитывать 638 космических аппаратов.

    В декабре того же года в Роскосмосе сообщали, что на октябрь 2025 года в рамках проекта «Сфера» запланирован запуск первого космического аппарата «Экспресс-РВ».

    Коментарии (3)
    25 августа 2023, 13:34
    Песков ответил на вопрос об участии Путина в саммите G20 в Индии

    Песков: Президент России Путин не планирует участвовать в саммите «Большой двадцатки» (G20) в Индии

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Владимир Путин не планирует участвовать в саммите «Большой двадцатки» (G20), заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Таких планов у президента нет», – приводит ТАСС ответ Пескова на вопрос о том, планирует ли Путин участвовать в саммите «Большой двадцатки», который пройдет в Индии 9-10 сентября.

    Представитель главы государства добавил, что у президента сейчас насыщенный график. «Конечно, главный акцент – это специальная военная операция», – уточнил Песков.

    Напомним, в марте Песков не исключал вероятности визита Путина на саммит G20 в Индию.

    Коментарии (0)
    26 августа 2023, 13:33
    На юго-востоке Турции произошло второе за день землетрясение

    В провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошло землетрясение

    Tекст: Антон Никитин

    Землетрясение зарегистрировано в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции, сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) в соцсети X.

    Согласно сообщению турецкого ведомства, землетрясение было зарегистрировано в районе Нурхак в 11.58 субботы, магнитуда подземных толчков составила 4,1, очаг залегал на глубине 6,99 км, передает РИА «Новости».

    Ранее в субботу землетрясение произошло в турецкой провинции Адыяман.

    Напомним, в феврале жертвами серии землетрясений в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции стали более 50 тыс. человек, еще более 107 тыс. человек пострадали. Власти Турции назвали произошедшее «катастрофой века».

    Коментарии (2)
    25 августа 2023, 13:50
    Песков ответил на вопрос о сроках встречи Путина и Эрдогана

    Песков: Встреча президентов России и Турции Путина и Эрдогана готовится «весьма плотно» и скоро состоится

    Tекст: Антон Никитин

    Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана плотно готовится, она состоится скоро, о сроках будет своевременно объявлено, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Есть понимание, что встреча состоится скоро. Обычно мы с нашими странами-партнерами синхронизируем объявления о таких визитах. Мы своевременно сообщим, когда точно и где она состоится. Она уже весьма плотно готовится», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Накануне дипломатический источник в Турции сообщал, что встречу Путина и Эрдогана якобы планируется провести в Сочи. В качестве возможной даты он называл 4 сентября.

    Коментарии (0)
    26 августа 2023, 11:24
    На юго-востоке Турции произошло землетрясение

    В провинции Адыяман на юго-востоке Турции произошло землетрясение

    Tекст: Антон Никитин

    Землетрясение произошло в провинции Адыяман на юго-востоке Турции, сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) в соцсети X.

    Согласно сообщению турецкого ведомства, землетрясение было зарегистрировано в районе Синджик в 10.34 субботы, магнитуда подземных толчков составила 3,7, очаг залегал на глубине 10,88 км, передает РИА «Новости».

    Напомним, 12 августа землетрясение произошло в провинции Адана на юге Турции, а двумя днями ранее подземные толчки были зафиксированы в восточной части Турции, в 11 км к юго-западу от города Малатья, где проживают 441 тыс. человек.

    Коментарии (0)
    25 августа 2023, 14:57
    Путин подписал указ о присяге добровольцев перед госфлагом России

    Tекст: Алина Власенко

    Выполняющие военные задачи добровольцы должны будут принимать присягу перед государственным флагом России, следует из указа президента Владимира Путина.

    Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, речь идет об участниках добровольческих формирований и иных лицах, содействующих армии в выполнении ее задач и участвующих в специальной военной операции.

    Также под действие нормы подпадают работники центра специального назначения «Охрана» Запорожской области и других аналогичных госпредприятий, создающихся в регионах в период военного положения.

    Кроме того, присягу должны будут принимать граждане, привлекаемые к территориальной обороне.

    Коментарии (0)
    26 августа 2023, 10:52
    Анонсирован визит главы МИД Турции в Москву

    Глава МИД Турции Фидан посетит Москву в начале сентября

    Tекст: Алина Власенко

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в начале сентября совершит визит в Москву, в ходе которого намерен обсудить зерновую сделку и ситуацию с переговорами между Россией и Украиной, сообщил дипломатический источник в Анкаре.

    Также, по словам источников, Фидан намерен обсудить в Москве проект газового хаба, передает РИА «Новости».

    Ранее источник сообщал, что есть возможность провести в Стамбуле встречи участниц зерновой сделки, это будет зависеть от итогов переговоров в Москве и Киеве главы турецкого МИД Хакана Фидана.

    Коментарии (0)
    Главное
    Российские силы заняли опорный пункт на Купянском направлении
    Военный эксперт назвал риски экспериментов ВСУ с кассетными боеприпасами
    Китайцы после сброса воды с АЭС «Фукусима – 1» начали вывозить соль из Приморья
    Байден после стрельбы во Флориде призвал покончить с белым превосходством в США
    Медведев объяснил, зачем Киев «считает» российскую военную технику
    Работники Wildberries устроили массовую драку в Подмосковье
    Появилось видео, как мальчик в Махачкале спасся от стаи собак

    ВСМ Москва – Петербург даст России три преимущества

    Добраться из Москвы до Санкт-Петербурга по железной дороге всего за два с небольшим часа можно будет уже в 2028 году. По крайней мере, именно такой срок ставит Минтранс для запуска первой в России высокоскоростной магистрали. Это очень амбициозный и масштабный проект. Еще недавно казалось, что его невозможно реализовать. Почему внезапно все изменилось? Подробности

    Перейти в раздел

    США гонят Зеленского на выборы с опасным умыслом

    В США настаивают, что выборы президента Украины должны состояться по графику – в 2024 году, несмотря на боевые действия и категорическое нежелание президента Владимира Зеленского эти выборы проводить. Чтобы переубедить его, в Киев прибыл один из самых злобных русофобов Вашингтона Линдси Грэм. И намерения у него весьма опасные. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия подошла к созданию системы «микроПВО»

    В России успешно провели полигонные испытания лазерной пушки. Отмечается, что с помощью установки можно поражать дроны как самолетного, так и квадрокоптерного типа. В чем заключаются особенности подобных разработок, как схожие задачи решаются в других странах и как лазеры могут упростить защиту жилых районов от вероятных атак противника? Подробности

    Перейти в раздел

    Кто и как спасает киевский режим от финансовой катастрофы

    Половина (!) всех расходов украинского государства сегодня финансируется прямым образом из-за рубежа. Это официально признал украинский Минфин. Кто прежде всего дает киевскому режиму деньги, на каких условиях и под какие проценты, на какие расходы – и когда это многомиллиардное финансирование наконец закончится? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кого мы взяли в БРИКС

      На саммите БРИКС принято решение расширить организацию и принять в нее еще шесть государств – Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию. Причем именно тогда, когда приоритетом организации стал отказ от доллара. В чем сила и слабость этих стран с точки зрения интересов БРИКС?

    • США требуют от ВСУ сменить тактику

      Как пишет одна из главных газет США The New York Times, американское и натовское командование настойчиво советуют Киеву сменить тактику так называемого контрнаступления ВСУ, пока оно не провалилось окончательно. При этом украинцы их не особо слушают. Что происходит?

    • Зеленский выпросил истребители

      Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Нидерландах и Дании, где торжественно объявил о том, что американские истребители F-16 у ВСУ все-таки будут – датчане и голландцы согласились отдать Киеву свои. Почему именно они согласились? И как это повлияет на СВО?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............