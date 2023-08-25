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    Для канонизации Суворова, как и любого другого кандидата в святые, требуется выполнить несколько условий, существующих с самого начала церкви. В случае Суворова есть лишь одно серьезное основание для канонизации – добродетельная, праведная и святая жизнь, то есть причисление к лику святых в качестве праведного воина, подобно адмиралу Ушакову. Однако и здесь нам могут встретиться некоторые проблемы

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Башар Асад умерит амбиции Эрдогана

    Сирийский вопрос наряду с зерновой сделкой и темой турецкого газового хаба может составить костяк переговорной позиции России в контексте обсуждаемого визита президента Путина в Анкару.

    0 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Зеленый переход не вытерпел военного положения

    Создается впечатление, что под соусом войны, которая очень плохо вяжется с зелеными фантазиями, эти фантазии было решено просто похерить. «Время трудное, русский варвар необычайно силен, так что разве когда-нибудь потом». Так ВПК не дает вовсе убить западное хозяйство.

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    25 августа 2023, 13:50

    Песков ответил на вопрос о сроках встречи Путина и Эрдогана

    Песков: Встреча президентов России и Турции Путина и Эрдогана готовится «весьма плотно» и скоро состоится

    Tекст: Антон Никитин

    Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана плотно готовится, она состоится скоро, о сроках будет своевременно объявлено, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Есть понимание, что встреча состоится скоро. Обычно мы с нашими странами-партнерами синхронизируем объявления о таких визитах. Мы своевременно сообщим, когда точно и где она состоится. Она уже весьма плотно готовится», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Накануне дипломатический источник в Турции сообщал, что встречу Путина и Эрдогана якобы планируется провести в Сочи. В качестве возможной даты он называл 4 сентября.

    24 августа 2023, 20:07
    Путин рассказал, каким бизнесом занимался Пригожин в Африке

    Путин: В Африке Пригожин занимался нефтью, газом, драгоценными металлами и камнями

    Путин рассказал, каким бизнесом занимался Пригожин в Африке
    @ Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным рассказал, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, самолет которого разбился в среду, только накануне вернулся из Африки.

    «Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен, работал не только у нас в стране, и с результатом работал, но и за границей, в Африке в частности. Занимался там нефтью, газом, драгоценными металлами и камнями. Только вчера он, насколько мне стало известно, вернулся из Африки, встречался здесь с некоторыми официальными лицами», – сказал президент.

    Напомним, в среду в Тверской области упал самолет, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Среди пассажиров значился владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

    Президент выразил соболезнования семьям погибших в связи с авиакатастрофой в Тверской области, по его словам, первичные данные указывают на то, что в самолете были сотрудники группы «Вагнер».

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    24 августа 2023, 21:02
    Сальдо предложил соединить Херсонскую область с Крымом через Арабатскую стрелку

    Сальдо предложил Путину соединить Херсонскую область с Крымом через Арабатскую стрелку

    Сальдо предложил соединить Херсонскую область с Крымом через Арабатскую стрелку
    @ Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Херсонская область может быть соединена с Крымским полуостровом дорогой через Арабатскую стрелку, заявил врио главы региона Владимир Сальдо на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    По Арабатской стрелке можно провести дорогу, поскольку она все равно соединена с Крымом, сказал Сальдо на встрече с главой государства, передает ТАСС.

    Также он предложил возобновить паромную переправу Херсонской области с Турцией. В 2007 году она позволяла перевозить грузы из Скадовского порта до турецкого города Зонгулдак.

    «Паромная переправа работала, и более 1,2 тыс. судозаходов иностранных было», – сказал Сальдо Путину.

    Ранее Сальдо доложил президенту о ликвидации последствий наводнения после прорыва Каховской ГЭС.

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    25 августа 2023, 09:14
    Турецкий политик посоветовал Зеленскому забыть о Крыме

    Турецкий политик Сель посоветовал Зеленскому забыть о Крыме и бывших границах Украины

    Tекст: Алина Власенко

    Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит забыть о Крыме и восстановлении ранее существовавших границ страны, считает председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции, глава Федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвер Сель.

    Сель в комментарии РИА «Новости» подчеркнул, что решение крымчан о воссоединении с Россией в 2014 году было «однозначным и ясным». По словам политика, Украина не сможет снова сделать Крым своей территорией, и Зеленскому нужно забыть о полуострове и восстановлении бывших границ Украины.

    Ранее Верховная рада приняла постановление, исключающее любые территориальные уступки в целях прекращения военных действий на Украине. В документе говорится, что восстановление территориальной целостности страны в пределах ее международно признанной госграницы, включая «деоккупацию» Крыма, является ключевым условием завершения конфликта.

    Тем временем СМИ сообщали, что киевский режим намерен получить от США крылатые ракеты JASSM, которые, как считают украинские власти, помогут вернуть контроль над Крымом.

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    24 августа 2023, 19:16
    Путин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Тверской области
    Путин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Тверской области
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Тверской области, по его словам, первичные данные указывают на то, что в самолете были сотрудники группы «Вагнер».

    «Что касается авиационной катастрофы, то прежде всего хочу выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших. Это всегда трагедия», – сказал российский лидер на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным, передает ТАСС.

    Путин заявил, что вклад бойцов ЧВК «Вагнер» в борьбу с неонацизмом не будет забыт.

    Он подчеркнул, что экспертизы по этому делу потребуют времени, а также отметил, что СК начал предварительное расследование, и оно будет доведено до конца.

    «Что совершенно точно: мне сегодня докладывал с утра руководитель Следственного комитета – они уже начали предварительное расследование этого происшествия. Оно будет проведено в полном объеме и доведено до конца», – заверил глава государства.

    Напомним, в среду в Тверской области упал самолет, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Среди пассажиров значился владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

    По данным Flightradar, самолет несколько раз за 30 секунд набирал и терял высоту перед падением. Дело о катастрофе самолета будет вести следователь Иван Сибула, уже расследовавший ряд громких дел.

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    24 августа 2023, 19:42
    Пушилин доложил Путину об обстановке на флангах Артемовска

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российским военным удалось стабилизировать ситуацию на флангах в Артемовске, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    Наиболее горячими участками на Южно-Донецком направлении остаются рубеж Урожайное – Старомайорское, доложил глава региона президенту, передает ТАСС.

    ВСУ постоянно атакуют и пытаются закрепиться. Другой горячей точкой остается Артемовское направление. «По флангам <…>, я бы сказал свою такую осторожную оценку, что ситуация стабилизируется», – сказал Пушилин.

    Глава ДНР отметил, что в боях за Артемовск активное участие принимали бойцы ЧВК «Вагнер». «По поводу гибели Евгения Пригожина – для нас это болезненная тема, погибли еще и ребята-«вагнера». С тревогой и большим сопереживанием эту ситуацию восприняли. Но мы понимаем, что противник ни перед чем не останавливается», – сказал Пушилин.

    Ранее соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе с самолетом Пригожина выразил президент Путин.

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    24 августа 2023, 19:25
    Путин: Пригожин был человек сложной судьбы
    Путин: Пригожин был человек сложной судьбы
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин был талантливым человеком и предпринимателем, но это был человек сложной судьбы, считает президент России Владимир Путин.

    «Пригожина я знал очень давно, с начала 1990-х годов. Это был человек сложной судьбы. И ошибки у него были серьезные в жизни, и добивался он результатов нужных – и для себя, и тогда, когда я его просил об этом, для общего дела», – поделился воспоминаниями глава государства на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным, передает ТАСС.

    Путин отметил, что «он (Пригожин) был талантливый человек, талантливый бизнесмен».

    Также он добавил, что Пригожин только вчера вернулся из Африки. «Он вчера только, насколько мне стало известно, вернулся из Африки. Встречался здесь с некоторыми официальными лицами», – отметил Путин.

    Напомним, в среду в Тверской области упал самолет, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Среди пассажиров значился владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

    По данным Flightradar, самолет несколько раз за 30 секунд набирал и терял высоту перед падением. Дело о крушении самолета будет вести следователь Иван Сибула, уже расследовавший ряд громких дел.

    Коментарии (14)
    24 августа 2023, 16:11
    Путин в Кремле встретился с экипажем танка «Алеша»
    Путин в Кремле встретился с экипажем танка «Алеша»
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в Кремле проводит встречу с экипажем танка «Алеша», кадры встречи опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин.

    Зарубин добавил, что подробности последуют, передает РИА «Новости».

    Накануне Путин лично вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша».

    Напомним, экипаж танка «Алеша» представлен к званию Героев России. Во время боя на Запорожском направлении им уничтожены два украинских танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro с десантом.

    Ранее механик-водитель российского танка «Алеша» рассказал о подвиге своего экипажа, остановившего в одиночку колонну бронетехники ВСУ. Министр обороны Сергей Шойгу за проявленное мужество и героизм представил к государственным наградам экипаж танка.

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    24 августа 2023, 17:23
    Путин пообещал помочь с лечением механика-водителя танка «Алеша»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Механику-водителю танка «Алеша» помогут с лечением ранения, полученного им в зоне СВО, заявил президент Владимир Путин на встрече с экипажем боевой машины.

    Главе государства во время встречи рассказали, что механик-водитель получил ранение в ходе боевых действий, ему требуется лечение из-за трещины в височной части головы, передает РИА «Новости».

    Также президенту доложили, что боец не смог получить награду и до сих пор находится в зоне боевых действий.

    «Так и сделаем, обязательно, хорошо, что вы сказали... не переживайте, все сделаем в лучшем виде. Вы о нем не забывайте, и никто не забудет, здесь нет никаких сомнений», – сказал Путин .

    Накануне Путин лично вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша». Напомним, экипаж танка «Алеша» представлен к званию Героев России. Во время боя на Запорожском направлении им уничтожены два украинских танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro с десантом.

    Ранее механик-водитель российского танка «Алеша» рассказал о подвиге своего экипажа, остановившего в одиночку колонну бронетехники ВСУ. Министр обороны Сергей Шойгу за проявленное мужество и героизм представил к государственным наградам экипаж танка.


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    25 августа 2023, 05:50
    Глава комитета Сената США заявил об угрозе аннексии Турцией территорий Кипра

    Председатель комитета Сената США Менендес заявил об угрозе аннексии Турцией оккупированных территорий Кипра

    Tекст: Антон Антонов

    Сохраняется угроза аннексии Турцией оккупированных территорий Кипра, заявил глава комитета по международным отношениям Сената США Роберт Менендес, назвав президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана автократическим лидером.

    Менендес выступил на Всемирном съезде киприотов в Никосии, на котором присутствовали власти Кипра. Менендес поприветствовал делегатов на греческом языке и отметил, что мать его жены родилась в Никосии. Архиепископ Кипрский Георгий наградил Менендеса золотой медалью апостола Варнавы.

    Сенатор подчеркнул, что десятки тысяч турецких военных «незаконно оккупируют 36% территории Республики Кипр». Он призвал сохранять бдительность, поскольку «Эрдоган может передумать в любое время» в вопросе «его агрессии против Кипра». Менендес считает, что «готовность» Эрдогана «расширять свою авторитарную власть означает, что сейчас как никогда важно для США поддерживать Республику Кипр», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNA.

    Менендес подверг критике нападение на миротворцев ООН в нейтральной зоне в Пиле, он призвал СБ ООН осудить атаки турецких сил на миротворцев. По его словам, отношения между США и Кипром переживают исторический поворотный момент. Менендес подчеркнул, что «геостратегическое положение Кипра ценно для коллективной безопасности».

    Сенатор считает, что администрация Джо Байдена должна рассматривать вопрос Кипра как один из основных внешнеполитических приоритетов и «перейти от простого осуждения к действию».

    Напомним, турецкие СМИ заявили, что Соединенные Штаты фактически являются стратегическим противником Турции, они ведут против Анкары «тайную, негласную, необъявленную» войну.

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    24 августа 2023, 15:36
    Стало известно о планах Эрдогана встретиться с Путиным в Сочи

    Tекст: Ольга Иванова

    Встреча президентов России Владимира Путина и Турции Тайипа Эрдогана планируется в Сочи, сообщил дипломатический источник в Турции.

    В качестве возможной даты он назвал 4 сентября, передает ТАСС.

    Ранее в администрации Эрдогана заявили, что в Анкаре не преследуют тайных целей касательно зерновой сделки, все обсуждения и шаги открыты.

    Напомним, Анкара работает над возобновлением зерновой сделки, между Москвой и Анкарой не наблюдается охлаждения из-за прекращения реализации черноморской зерновой инициативы.

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    24 августа 2023, 21:19
    Сальдо рассказал Путину о сборе зерновых в Херсонской области

    Сальдо рассказал Путину о сборе свыше 1,5 млн тонн зерновых в Херсонской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Херсонской области удалось собрать более 1,5 млн тонн зерновых культур на уборочной кампании 2023 года, рассказал врио главы региона Владимир Сальдо президенту России Владимиру Путину.

    К данному моменту собрано более 1,5 млн тонн зерновых, сказал Сальдо президенту, передает ТАСС. По его словам, можно организовать экспорт зерна из региона в Турцию.

    Также он сообщал президенту, что возможно восстановление паромной переправы между Херсонской областью и Турцией, которая действовала в 2007 году.

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    24 августа 2023, 17:01
    В Совфеде указали на ключевую роль России в развитии БРИКС

    Сенатор Долгов: Активная политика России подталкивает многие страны к сотрудничеству с Москвой и вступлению в БРИКС

    В Совфеде указали на ключевую роль России в развитии БРИКС
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Дарья Волкова,
    Илья Абрамов

    Россия приложила огромные усилия для превращения БРИКС в авторитетную международную организацию. Тем самым наша страна заложила основы для формирования нового многополярного мира. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил на форуме БРИКС о попытках государств «золотого миллиарда» сохранить однополярный мир.

    «Благодаря усилиям России и нашего президента БРИКС как организация проделала большой путь. В основе взаимодействия стран-участниц лежит стремление к суверенитету и поддержка традиционных ценностей. Сегодня наша страна является оплотом этих качеств в мире, что привлекает другие государства», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Кроме того, многие страны видят стремление России противостоять западной гегемонии. Мы сдерживаем неоколониализм на Украине, Ближнем Востоке и в ряде других регионов, особенно в Африке. Это подталкивает государства к сотрудничеству с Москвой и вступлению в БРИКС», – отмечает он.

    «Таким образом Россия вместе с партнерами запустила процесс формирования нового многополярного мира, а БРИКС стала одной из его основ. Организация привлекает страны, которые желают сотрудничать на основе взаимного уважения и норм международного права», – подчеркнул собеседник.

    «БРИКС стала одной из самых активно развивающихся международных организаций. Уже сейчас она обогнала G7 по вкладу в мировую финансовую систему. Теперь мы стремимся обеспечить экономический суверенитет и безопасность с помощью отказа от доллара как средства платежа между странами-членами», – акцентирует сенатор.

    «Развитие этих тенденций продолжится и во время председательства России в БРИКС в следующем году. Нами была выстроена мощнейшая программа. Мы будем работать не только на экономическом направлении, но и на политическом и культурно-гуманитарном. Таким образом БРИКС станет еще более перспективным объединением», – резюмировал Долгов.

    Ранее президент России Владимир Путин на встрече в формате «БРИКС плюс/аутрич» заявил, что государства «золотого миллиарда» предпринимают любые попытки для сохранения однополярного мира, который выгоден им. Путин также подчеркнул, что БРИКС ни с кем не соревнуется и никому себя не противопоставляет, но у создания многополярного миропорядка есть непримиримые противники.

    Кроме того, президент отметил, что ряд стран не стесняются оправдывать неонацизм, ксенофобию, экстремизм разного толка и попустительствуют терроризму.

    В ходе своего выступления Путин также подчеркнул, что российская сторона делает все возможное для борьбы с голодом в мире и недопущения продовольственного кризиса. «Особое внимание наша страна уделяет вопросам, касающимся обеспечения африканских государств и мировых рынков в целом продовольствием и удобрениями», – сказал он.

    Кроме того, президент России обозначил важность вопросов, связанных с созданием единой расчетной единицы и использования нацвалют в торговле между странами – участницами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

    В рамках заседания лидеров стран организации глава Российского государства заявил о готовности Москвы работать над принятием новых членов в состав блока. На саммите было объявлено о вхождении в состав БРИКС шести новых государств. Об этом сообщил президент ЮАР Сирил Рамафоса. Он уточнил, что с 2024 года участниками организации станут Аргентина, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.

    Согласно подсчетам, БРИКС после расширения более чем вдвое превзойдет G7 по площади и более чем вчетверо по численности населения. Кроме того, Рамафоса сообщил, что страны-участницы подписали итоговую декларацию саммита, которая получила название «Йоханнесбург-2».

    Путин назвал согласование декларации непростым. Однако, по его мнению, лидер ЮАР проявил удивительное дипломатическое искусство при утверждении всех позиций, включая и расширение БРИКС. Ранее был согласован документ с принципами принятия в объединение новых членов.

    Напомним, именно Россия будет председательствовать в БРИКС в следующем году. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как именно РФ может усилить объединение.

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    24 августа 2023, 17:07
    Путин: В генетическом коде россиян есть защита Отечества

    Путин считает, что в генетическом коде россиян есть защита Отечества

    Tекст: Ольга Иванова

    Готовность защищать свою Родину заложена в генетическом коде россиян, заявил президент России Владимир Путин в беседе с экипажем танка Т-80 «Алеша».

    Президенту в ответ рассказали, что у одного из бойцов экипажа дедушка участвовал в Курской битве. «Правда? Дед участвовал? Здорово! Вот это и есть связь поколений, это и есть наш генетический код – защита Отечества. Здорово, очень здорово», – приводит его слова ТАСС.

    Накануне Путин лично вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша». Напомним, экипаж танка «Алеша» представлен к званию Героев России. Во время боя на Запорожском направлении им уничтожены два украинских танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro с десантом.

    Ранее механик-водитель российского танка «Алеша» рассказал о подвиге своего экипажа, остановившего в одиночку колонну бронетехники ВСУ. Министр обороны Сергей Шойгу за проявленное мужество и героизм представил к государственным наградам экипаж танка.

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    24 августа 2023, 20:54
    Путин провел встречу с врио главы Херсонской области Сальдо

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в Кремле провел встречу с временно исполняющим обязанности главы Херсонской области Владимиром Сальдо.

    Сальдо доложил президенту о ликвидации последствий прорыва Каховской ГЭС и восстановления размытых коммуникаций. По его словам, после подрыва ГЭС погибли 57 человек.

    «Всего лишь за два месяца, Владимир Владимирович, благодаря слаженной работе абсолютно всех подразделений и ведомств, федеральных, наших, последствия этой большущей аварии практически ликвидированы», – сказал Сальдо, его слова приводятся на сайте Кремля.

    Он отметил, что это все, что касается нижней части Днепра, «там 17 населенных пунктов, вся 15-километровая зона, которая находится от линии Днепра, там Днепр идет в своем природном русле. Восстановлено электроснабжение, восстановлено газоснабжение, дороги, которые размыло, связь – абсолютно все. И это привело к тому, что люди начали возвращаться».

    Путин подчеркнул, что надо проконтролировать, чтобы все деньги, положенные семьям погибших в результате ЧП на Каховской ГЭС, до них дошли. Также он добавил, что надо помогать восстанавливать жилье, решая вопросы со стройматериалами и документами, внимательно подходя к каждой семье.

    Ранее Сальдо заявлял, что Каховскую ГЭС не смогут восстановить в ближайшее время.

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    25 августа 2023, 13:34
    Песков ответил на вопрос об участии Путина в саммите G20 в Индии

    Песков: Президент России Путин не планирует участвовать в саммите «Большой двадцатки» (G20) в Индии

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Владимир Путин не планирует участвовать в саммите «Большой двадцатки» (G20), заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Таких планов у президента нет», – приводит ТАСС ответ Пескова на вопрос о том, планирует ли Путин участвовать в саммите «Большой двадцатки», который пройдет в Индии 9-10 сентября.

    Представитель главы государства добавил, что у президента сейчас насыщенный график. «Конечно, главный акцент – это специальная военная операция», – уточнил Песков.

    Напомним, в марте Песков не исключал вероятности визита Путина на саммит G20 в Индию.

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    Владимир Путин заверил, что расследование катастрофы с самолетом основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина доведут до конца. Президент назвал Пригожина человеком сложной судьбы и отметил вклад «вагнеровцев» в борьбу с неонацизмом. В экспертной среде считают, что в самой ЧВК должны определиться со своим будущим в ближайшие пару месяцев. Какие варианты есть у «вагнеровцев»? Подробности

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    Байдену нашли замену из числа черных женщин

    Джо Байден слишком дряхл, чтобы избраться президентом еще раз, поэтому ему подобрали замену в лице Мишель Обамы. Такие слухи курсируют по Америке и Британии, но это не просто слухи. По ряду причин жена бывшего президента действительно может отменить возвращение Дональда Трампа в Белый дом. Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Кого мы взяли в БРИКС

      На саммите БРИКС принято решение расширить организацию и принять в нее еще шесть государств – Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию. Причем именно тогда, когда приоритетом организации стал отказ от доллара. В чем сила и слабость этих стран с точки зрения интересов БРИКС?

    • США требуют от ВСУ сменить тактику

      Как пишет одна из главных газет США The New York Times, американское и натовское командование настойчиво советуют Киеву сменить тактику так называемого контрнаступления ВСУ, пока оно не провалилось окончательно. При этом украинцы их не особо слушают. Что происходит?

    • Зеленский выпросил истребители

      Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Нидерландах и Дании, где торжественно объявил о том, что американские истребители F-16 у ВСУ все-таки будут – датчане и голландцы согласились отдать Киеву свои. Почему именно они согласились? И как это повлияет на СВО?

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