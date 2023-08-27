Было бы ошибкой считать, что если на Луне уже села индийская станция, то смысла в новой миссии неподалеку нет. Естественный спутник Земли еще преподнесет нам огромное количество самых разных сюрпризов.23 комментария
Байден после стрельбы во Флориде призвал покончить с белым превосходством в США
Байден: Превосходству белых нет места в Америке
Президент США Джо Байден, комментируя сообщение об убийстве трех афроамериканцев в штате Флорида, заявил, что необходимо решительно бороться для искоренения в стране идеи превосходства белой расы, сообщил Белый дом.
«Мы должны ясно и решительно заявить, что превосходству белых нет места в Америке», – приводит его слова ТАСС.
Президент США добавил, что у ненависти «не должно быть прибежища» в США. По его словам, молчание является соучастием.
Напомним, в субботу в американском Джексонвилле произошла стрельба. Молодой белый мужчина открыл огонь в магазине, в результате были убиты трое афроамериканцев. Стрелявший, который, как утверждается, действовал на почве расовой ненависти, умер в результате «огнестрельного ранения, нанесенного самому себе».